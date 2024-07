Der z/OS Cloud Broker läuft auf Ihrer bestehenden Infrastruktur und schützt so Ihre Investitionen in die Infrastruktur, die in Ihrem Rechenzentrum läuft, sowie die Fähigkeiten der Fachleute, die sie unterstützen. Mit z/OS Cloud Broker können Sie auf bereitgestellte Software-Services zugreifen, die über IBM Cloud Provisioning and Management for z/OS zur Verfügung gestellt werden, und so Ihre bestehenden Investitionen in z/OS Middleware nutzen.