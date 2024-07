GDDM bietet Dienstprogramme zum Konvertieren von Dateien aus einem Format in ein anderes, darunter: ADMUGIF, das eine GDDM-Datei in eine Graphics Interchange Format-(GIF-)Datei konvertiert; ADMUCG, das eine Computer Graphics Metafile-(CGM-)Datei in eine GDDM ADMGDF-Datei (Grafikdatenformat) konvertiert; ADMUGC, das eine ADMGDF-Datei in das CGM-Format konvertiert; und ADMUPCx, das Dateien aus dem ADMGDF-Format in das Picture Interchange Format (PIF) und von PIF in ADMGDF konvertiert.