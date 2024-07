Mit dem HATS-Standard-Rendering transformieren Sie alle Bildschirme einer App. HATS ändert die Terminal-App-Komponenten wie Funktionstasten und Menüelemente in intuitive Links, Schaltflächen oder Text mit Bildern. Die Bildschirme lassen sich um weitere Änderungen anpassen. Verwenden Sie Bearbeitungstools, um die textbasierte Benutzeroberfläche mit HATS-Widgets wie Dropdowns, Kalender, Tabellen und Radiobuttons zu transformieren. Verwenden Sie globale Regeln und Textersetzung für gewisse Änderungen in einer gesamten App, in bestimmten Komponenten oder auf einem bestimmten Bildschirm.