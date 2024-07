Wählen Sie die Tools und Lizenzen aus, die für Ihr Unternehmen am besten geeignet sind. IBM Developer for z/OS beinhaltet den IBM z/OS Debugger und wird vom Benutzer lizenziert.

Brauche mehr? Fügen Sie Microsoft VS Code oder Red Hat CodeReady Workspaces als IDE-Optionen, IBM Dependency Based Build und 3270 Debugging in IBM Developer for z/OS Enterprise Edition mit Value Unit Lizenzierung hinzu. Oder kaufen Sie IBM Application Delivery Foundation for z/OS, um ein vollständiges Toolset mit Problem Determination Tools zu erhalten.