Unternehmen auf der ganzen Welt nutzen IBM Application Performance Analyzer for z/OS (APA), um leistungsschwache Bereiche in ihren Anwendungen zu identifizieren. Durch nicht-intrusive Stichproben erstellt IBM Application Performance Analyzer for z/OS interaktive Berichte darüber, wie Ihre Mainframe-Anwendungen die verfügbaren Ressourcen verbrauchen.



IBM Application Performance Analyzer for z/OS ist als ISPF 3270- und Eclipse-basierte GUI-Oberfläche verfügbar und hilft bei der Identifizierung von Systembeschränkungen und der Verbesserung der Anwendungsleistung. Mit der leistungsstarken Quellcode-Zuordnung von APA können Sie die bestehende Anwendungsleistung maximieren und die Antwortzeiten von Online-Transaktionen sowie den Durchsatz von Batch-Jobs verbessern.