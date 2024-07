IBM® Communications Server for Data Center Deployment konsolidiert und erweitert Communications Server for AIX®, Linux® und Linux auf IBM Z. Es verbindet Benutzer über verschiedene Netzwerke mit Hostanwendungen und Daten des Unternehmens – ob SNA, TCP/IP, Intranet, Extranet oder Internet. Sie erhalten umfassende Kommunikationsdienste zwischen Workstations und Hostsystemen.



Mit Communications Server for Data Center Deployment können Sie Anwendungen nach Ihren geschäftlichen Anforderungen und nicht nach Ihren Netzwerkprotokollen auswählen. Es ist eine gute Grundlage sowohl für kleine Einzelprozessorsysteme als auch für High-End-Multiprozessorumgebungen.