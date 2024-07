Entdecken Sie IBM Test Accelerator for Z, der speziell für z/OS-Entwickler und -Tester entwickelt wurde. Verbessern Sie Ihren Testprozess mit automatisierten Unit-Tests, frühzeitigen Integration Testing und einer nahtlosen Integration in Ihr automatisiertes Build-System.

Die einzigartigen Vorteile des IBM Test Accelerator for Z liegen in der einfachen Erstellung isolierter virtueller Entwicklungs- und Testumgebungen. In diesen Umgebungen können IBM z/OS-Software und Middleware auf Linux on Z- und x86-Plattformen ausgeführt werden, sodass Ihre Teams kontinuierliche Integrationspraktiken reibungslos in ihren automatisierten Workflow integrieren können.