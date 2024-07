ALCS bietet Hochsprachenunterstützung. Es ist mit dem IBM Language Environment® for MVS-Dateimedium verbunden, das vom MVS Data Facility-Produkt unterstützt wird und in den Sprachen C, C++, PL/I und COBOL geschrieben werden kann. ALCS bietet auch Unterstützung für relationale Datenbanken. Es verfügt über eine Schnittstelle zu IBM Db2® for z/OS® und bietet vollständige Unterstützung für Structured Query Language (SQL) – einschließlich dynamischem SQL. Dies ermöglicht Anwendungsprogrammen Lese- und Schreibzugriff auf Daten in relationalen Datenbanken.