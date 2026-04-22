Developer Tools von IBM Z Software sind für die Entwicklung von Mainframe-Anwendungen von entscheidender Bedeutung, da sie Entwicklern dabei helfen, Softwareanwendungen effizient und effektiv zu erstellen, zu debuggen, zu testen, bereitzustellen und zu überwachen.
Hier finden Sie die Funktionen der Developer Tools für IBM Z in verschiedenen Produktkategorien. Dazu gehören beschleunigte KI, Tests, Entwicklungsproduktivität, cloudnative Entwicklung, Host-Software, Programmiersprachen, Compiler und Transaktionsverarbeitung.
watsonx Code Assistant for Z
Ein Produkt mit Unterstützung durch generative KI, das die Modernisierung von Mainframe-Anwendungen zu geringeren Kosten und mit weniger Risiko beschleunigt. Es bietet die Erkennung und Analyse von Anwendungen, automatisiertes Code-Refactoring, die Konvertierung von COBOL in Java, automatisierte Testerstellung und Code-Erklärung.
Integrierte Einrichtung für Linux
Ein Prozessor für Linux-Workloads auf IBM Z und LinuxONE. Es wird vom Linux-Betriebssystem für IBM Z und IBM LinuxONE, IBM z/VM und KVM unterstützt. IBM z16 und LinuxONE 4 bieten enorme Verarbeitungskapazität, On-Chip-Beschleunigung und branchenführende Funktionen für Cyber-Resilienz.
IBM Test Accelerator for Z
Ein Framework für die Testautomatisierung und -generierung mit Unterstützung für virtuelle z/OS-Entwicklungs- und Testumgebungen auf Abruf.
IBM Virtual Dev and Test for z/OS
Ein Tool, das Unternehmen bei der Nutzung ihrer vorhandenen z/OS-Software und Middleware auf Linux auf IBM unterstützt. Es ist für die Verwendung mit IBM Z-Hardware konzipiert und sorgt dafür, dass Anwendungen problemlos zwischen Systemen verschoben werden können. Außerdem beschleunigt es die Entwicklung, indem Sie Ihre frühen Entwicklungs-, Test- und Trainingsaktivitäten einfach skalieren können.
IBM Z Development and Test Environment
Eine Plattform für die Entwicklung, das Testen, die Demonstration und die Schulung von Mainframe-Anwendungen. Es ermöglicht die Ausführung jeder z/OS-Software auf einem x86-kompatiblen On-Premises-System oder einer Cloud-Instanz, indem es die IBM Z Befehlssätze emuliert und virtuelle CPs, I/O und andere Geräte verwendet.
IBM Z Virtual Test Platform
Ein Testtool, das Funktionen bereitstellt, um vollständige Integrationstests früher im Entwicklungszyklus durchzuführen. Außerdem bietet es eine revolutionäre Testtechnologie, die es dem Entwickler ermöglicht, die z/OS-Anwendung mithilfe eines Aufzeichnungs- und Wiedergabemodells isoliert zu testen.
IBM HourGlass
Ein Taktsimulator zum Testen von Mainframe-Anwendungen, der Datum und Uhrzeit (vergangen, aktuell oder zukünftig) simuliert, ohne den Anwendungscode zu ändern oder eine separate Computerumgebung zu benötigen.
IBM Application Delivery Foundation for z/OS
Eine Suite von Tools zur Steigerung der Entwicklungsproduktivität. Es umfasst eine Auswahl an integrierten Entwicklungsumgebungen, Tools zur einfacheren Problemanalyse, Unterstützung bei Komponententests, intelligente Build-Funktionalität, automatische Bereitstellung und mehr.
Benutzer können die Application Delivery Foundation for z/OS einzeln oder in einer Unternehmenslizenz erwerben. Das Paket enthält:
IBM Application Discovery and Delivery Intelligence
Ein Analysetool, das die Visualisierung von Anwendungen, Daten und Jobs auf z/OS ermöglicht. Es ermöglicht es Architekten und Entwicklern, Abhängigkeiten mit einem Klick zu erkennen, Änderungen zuverlässig zu implementieren und die Dokumentation aktuell und korrekt zu halten. Nutzen Sie die Funktionen von IBM Application Discovery for IBM Z und IBM Wazi Analyze, um Ihre Anwendungsmodernisierung zu beschleunigen.
IBM z/OS Provisioning Toolkit
Ein einfaches Befehlszeilen-Dienstprogramm für die schnelle Bereitstellung von z/OS-Entwicklungsumgebungen. Alle IBM z/OS V2-Kunden können dieses vollständig unterstützte Toolkit ohne zusätzliche Kosten nutzen.
IBM Rational Programming Patterns
Ein kollaboratives IDE als Teil der Lösungen des Jazz Collaborative Lifecycle Management. Es bietet Pattern-Driven-Programming-Funktionen für eine verbesserte Codierungserfahrung in Kombination mit Tools für die Auswirkungsanalyse, Qualitätskontrolle und Erweiterbarkeit sowie Verfahren für die automatische Migration von Pacbase-Anwendungen.
High Level Assembler and Toolkit Feature
Eine flexible Entwicklungslösung für alle Assembler-Sprachanwendungen. Der Assembler und das optionale Toolkit verbessern die Produktivität des Programmierers und vereinfachen die Entwicklung und Wartung des Programms.
IBM z/OS Container-Plattform
Eine Plattform, die Benutzern dabei hilft, die cloudnative Entwicklung zu nutzen, indem sie containerisierte z/OS-UNIX-Anwendungen ausführt. Entwickler können Ressourcen in einer sicheren und isolierten Umgebung auf z/OS problemlos selbst erstellen und darauf zugreifen. Sie enthält z/OS-Versionen der wichtigsten Container-Tools, die alles von der Bildverarbeitung bis zur erweiterten Orchestrierung abdecken.
IBM Z Digital Integration Hub
Ein Produkt, das einen Echtzeit-Informationsfluss im großen Maßstab gewährleistet und Produktionsumgebungen vor unvorhersehbaren Datenanfragen schützt, während es gleichzeitig Flexibilität mit API- und ereignisbasierten Architekturen bietet. Es ermöglicht einen schnellen Datenaustausch in Echtzeit zwischen IBM z/OS-Systemen und Hybrid Cloud-Anwendungen.
IBM z/OS Connect
Mit dieser Software können Sie OpenAPI-konforme APIs für die Interaktion mit z/OS-Anwendungen und -Daten entwickeln und ausführen. Erstellen Sie innerhalb weniger Minuten konsumierbare OpenAPI 3.0-Schnittstellen, um den Wert Ihrer IBM Z-Subsysteme mit echten RESTful-APIs zu erschließen.
IBM Wazi as a Service
Eine Lösung, die eine cloudnative Entwicklungs- und Testerfahrung für z/OS in der IBM Cloud Virtual Private Cloud (VPC) ermöglicht. Mit Wazi as a Service können Anwendungsentwickler z/OS-Anwendungskomponenten in einer virtuellen Infrastruktur „as a Service“-Umgebung entwickeln und testen, die auf der IBM Z-Architektur in der IBM Public Cloud ausgeführt wird.
IBM z/OS Cloud Broker
Ein Produkt, das Zugriff auf z/OS-Ressourcen und -Dienste von Red Hat OpenShift Container Platform ermöglicht, um Ihre z/OS-Infrastruktur in hybride Multicloud-Umgebungen und Strategien zu integrieren.
IBM Open Enterprise Foundation for z/OS
Eine kostenlose Sammlung von geprüften Open Source Developer Tools (Git, Curl, GNU Bash, VIM und mehr) für z/OS, die beliebte Linux- und UNIX-Softwareentwicklungstools für z/OS bereitstellt. Es ermöglicht die nahtlose Nutzung von Entwicklungstools und vereinfacht das Onboarding und die Integration von Talenten.
IBM Open Enterprise SDK for Apache Kafka
Ein kostenloses SDK, das es COBOL- oder C/C++-Code, der auf z/OS ausgeführt wird, ermöglicht, nativ mit einem Kafka-Broker zu kommunizieren und zwischen COBOL-Copybooks und JSON-Ereignissen zu konvertieren.
IBM Open Enterprise SDK for Node.js
Ein kostenloses SDK zur Verknüpfung von Node.js-Anwendungen mit z/OS-Ressourcen. Es bietet eine eigenständige JavaScript-Laufzeit- und serverseitige JavaScript-Lösung für die Erstellung nativer Node.js- und JavaScript-Module für die IBM Z-Plattform.
IBM Open Enterprise SDK for Python
Ein Python-Compiler und -Interpreter für IBM z/OS. Es unterstützt Ihre in Python geschriebenen z/OS-Anwendungen. Sie können damit Ihre wichtigen Anwendungen modernisieren, indem Sie APIs, Plug-ins und Wrapper entwickeln, um geschäftskritische Anwendungen zu erweitern und schneller bereitzustellen.
IBM Open Enterprise SDK for Go
Ein Go-Compiler nach Industriestandard, der für die z/OS-Plattform optimiert wurde. Der Go-Compiler nutzt die neuesten Z/Architecture-Anweisungen, um eine außergewöhnliche Implementierung auf der z/OS-Plattform zu ermöglichen.
IBM Semeru Runtime Certified Edition for z/OS
Eine Plattform zum Erstellen äußerst robuster, skalierbarer und zuverlässiger moderner Unternehmensanwendungen. Entwickler können mithilfe der APIs, Bibliotheken und Frameworks von Java Batch- und Transaktionsanwendungen, Microservices und mehr erstellen.
IBM Rational Business Developer
Eine auf Eclipse basierende IDE zur vereinfachten Entwicklung von Web 2.0, mobilen, SOA und herkömmlichen Anwendungen mithilfe von Enterprise Generation Language (EGL). Es ermöglicht Programmierern, die Technologie von Java, Java Platform, Enterprise Edition, Browser-Plattformen, Cloud-Bereitstellung, Datenbanken, IBM i und IBM Z Systems zu nutzen, ohne alle zugrunde liegenden Technologien erlernen zu müssen.
IBM Disk Operating System/Virtual Storage (DOS/VS) Report Program Generator (RPG) II
IBM DOS/VS RPG II ist eine Programmiersprache, mit der Programme für verschiedene kommerzielle Datenverarbeitungsaufgaben erstellt werden können. Version 3 von IBM DOS/VS RPG II ist eine Erweiterung des aktuellen DOS/VS RPG II Release 2 Compilers, die hauptsächlich zur interaktiven Nutzung gedacht ist.
Airline Control System V2
Eine Software-Schnittstelle zwischen Anwendungsprogrammen und dem z/OS-Betriebssystem. Sie läuft als Job oder gestartete Aufgabe unter z/OS. Sie bietet Echtzeit-Transaktionsverarbeitungsfunktionen für Fluggesellschaften, Banken, Hotels und andere Branchen, die hohe Transaktionsraten generieren und schnelle Reaktionszeiten und hohe Systemverfügbarkeit erfordern. Typische Anwendungen sind Passagier- und Frachtreservierungen für Fluggesellschaften und Eisenbahnen, Hotelbuchungssysteme und Kreditkartenautorisierungen.
IBM Graphical Data Display Manager
Eine Programmfamilie, die Präsentationsdienste in IBM-Host-Datenverarbeitungsanwendungen bereitstellen. Diese Dienste bestehen aus einer Reihe von Funktionen zur Anzeige von Daten auf IBM-Anzeigeterminals und anderen Geräten.
IBM Rational Host Integration Solution
Eine komplette Host Access- und Modernisierungslösung für mehrere Umgebungen. Sie können unabhängig von Plattform, Netzwerk, Konnektivität oder Host-System auf Green-Screen-Anwendungen zugreifen.
IBM Host Access Transformation Services
Ein Service, der dabei hilft, geschäftskritische Terminalanwendungen auf das Web, Mobilgeräte, Portale, Rich Clients oder als standardmäßige SOAP- oder RESTful-Webdienste zu erweitern, ohne Auswirkung auf die vorhandene Anwendung. Es ist kein Umschreiben, Refactoring oder Zugriff auf den Quellcode der Anwendung erforderlich.
IBM Host On-Demand
Ein Produkt, dass eine sichere Web-to-Host-Terminal-Emulation und Support für Host-Access-Anwendungsprogrammierung über eine einzige Schnittstelle bietet.
Es ist als eigenständiges Produkt oder als Teil des IBM Host Access Client Package und der IBM Host Integration Solution erhältlich.
IBM Personal Communications
Ein Host-Kommunikations- und Terminal-Emulationspaket für Microsoft Windows. Mit einer vollständigen 64-Bit-Architektur bietet es Virtual Terminal (VT)-Emulation und System Network Architecture (SNA)-Anwendungsunterstützung und stellt eine Plattform für den Zugriff auf Daten und Anwendungen auf verschiedenen Host-Systemen bereit.
Es ist eine Komponente des IBM Host Access Client Package und der IBM Host Integration Solution.
IBM Communications Server für die Bereitstellung von Rechenzentren
Ein Produkt, das den Communications Server for AIX, Linux und Linux auf IBM Z konsolidiert und erweitert. Benutzer sind über verschiedene Netzwerke, wie SNA, TCP/IP, Intranet, Extranet oder Internet, mit Hostanwendungen und Daten des Unternehmens verbunden. Erhalten Sie umfassende Kommunikationsdienste zwischen Workstations und Host-Systemen.
IBM Host Access Client Package
Benutzer können diese Software für den Remote-Zugriff und die Terminalemulation von z/OS-Hosts verwenden. Es bietet flexiblen, ununterbrochenen Hostzugriff, Kommunikation und Terminalemulation über mehrere Geräte für Benutzer der Plattformen Windows, UNIX und IBM Z, die lokal oder remote arbeiten.
Dieses Paket enthält: IBM Personal Communications, IBM Host On-Demand und IBM Host Access Client Package Extended Edition.
IBM Interactive System Productivity Facility
Ein vielseitiges Entwicklungs-Toolset für IBM Z, das hostbasierte Softwareentwicklung einschließlich Softwarekonfigurationsmanagement bietet. Bearbeiten Sie Quellcode und auf einem Host gespeicherte Daten und arbeiten Sie mit interaktiven Anwendungen, die Dialoge genannt werden.
COBOL Compiler Family
COBOL-Compiler, mit denen Sie Ihre vorhandenen Anwendungen auf z/OS- und AIX-Plattformen nutzen können.
Fortran Compiler Produktfamilie
Für die Entwicklung komplexer Fortran-Programme können diese fortschrittlichen, leistungsstarken Compiler verwendet werden.
C and C++ Compiler Family
Leistungsstarke Compiler für die Entwicklung komplexer C- und C++-Programme.
PL/I Compilers Family
Erweiterte Compiler für die Integration von PL/I-Anwendungen mit modernen Webtechnologien.
IBM Migration Utility for z/OS
Eine von IBM lizenzierte Version der Transiom Software Program Engineering (FS/PEngi) Familie von COBOL-Entwicklungswerkzeugen, die CA Easytrieve Classic und Plus Anwendungen auf IBM COBOL migriert. Das COBOL-Migrationsdienstprogramm umfasst Erkennung, Batch-Konvertierung, parallele Tests und elektronischen Output-Vergleich. Die Programmabbruchanalyse vereinfacht den Output an Webserver auf IBM Z-Systemen und verteilten Plattformen.
Rational COBOL RunTime for z/VSE
Ein Produkt, das COBOL-Anwendungen auf der z/VSE-Plattform ermöglicht, die mit EGL erstellt wurden. Es wurde erweitert, um die Generierung von EGL als COBOL-Quelle zu ermöglichen, die kompiliert und in z/VSE bereitgestellt werden kann.
Verwenden Sie standardisierte Tools und Prozesse, um Softwareinnovationen zu vereinfachen, zu beschleunigen und Entwicklern eine beständige und produktivere Arbeitsumgebung zu bieten.
Integrieren Sie IBM Z nahtlos in Ihre Hybrid Cloud, um die Agilität und Flexibilität der Cloud mit den KI-gestützte Erkenntnissen und der Skalierbarkeit der IBM Z-Systeme zu nutzen.
Modernisieren Sie Mainframe-Anwendungen mit DevOps-Praktiken und modernen Entwicklungstools, inklusive generativer KI.