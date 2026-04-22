Eine Suite von Tools zur Steigerung der Entwicklungsproduktivität. Es umfasst eine Auswahl an integrierten Entwicklungsumgebungen, Tools zur einfacheren Problemanalyse, Unterstützung bei Komponententests, intelligente Build-Funktionalität, automatische Bereitstellung und mehr.

Benutzer können die Application Delivery Foundation for z/OS einzeln oder in einer Unternehmenslizenz erwerben. Das Paket enthält: