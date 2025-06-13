Linux 网络配置是对网络相关领域的管理，例如网络接口、路由和 DNS 等网络功能关键要素。在 Linux 网络配置中，网络接口描述了设备接入 Linux 网络（物理或虚拟）的方式。路由和路由表是指信息（又称“网络流量”）可接管网络的路径。

为启用网络配置，Linux 支持各种协议（管理设备间网络流量共享方式的规则），例如 TCP/IP、DHCP、ICMP、IPv4、IPv6 和 UDP。它还包括故障排除工具。netstat、ifconfig、traceroute 和 tcpdump 等命令行工具是基于文本的接口，允许用户通过操作系统与网络直接交互。

域名系统 (DNS) 将特定域名（例如 Web 地址）转换为 Internet Protocol (IP) 地址，以供网络上的设备访问。IP 地址在网络配置中起着关键作用，因为 IP 地址通常是一串复杂的数字，相比域名更难被用户记忆。

最后，防火墙是在网络配置期间设置的系统，用于监控网络上的所有传入和传出流量，确保其安全。