许多代码 LLM 基准测试采用用于文本生成的方法，例如基于匹配的指标，将生成的代码样本与参考解决方案进行比较。但基于匹配的指标通常不考虑解决问题的多种方式，其中任何一种方式在功能上都可能与参考解决方案等效。

这就是为什么 HumanEval 基准转向了功能正确性，如果生成的代码样本通过了一组单元测试，则认为它是正确的。这种方法反映了开发人员通过在一系列单元测试中运行代码并确保其通过每一个测试来评估其代码成功与否的方式。

HumanEval 使用 pass@k 指标来衡量功能正确性。对于每个问题，模型生成 k 个代码样本。如果其中任何一个样本通过了单元测试，则认为该问题已正确解决。pass@k 指标估计了 k 个样本中至少有一个在功能上正确的概率。