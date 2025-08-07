GPT - 5 致力于成为你的编码助手、导师与思维伙伴

OpenAI 已正式推出 GPT-55，并将其定位为“迄今我们推出的智能水平最高、响应速度最快且实用性最强的模型，且内置思考能力”。这款全新旗舰模型目前已面向所有用户开放，用户可通过 ChatGPT 平台及 OpenAI 的各类 API 平台使用该模型。

据 OpenAI 表述，GPT-5 可面向所有用户提供专业级智能服务。该公司称，这款模型“整体智能水平全面提升”，且致力于在数学、科学、金融、法律等多个领域给出更具实用价值的解决方案。OpenAI 还将其比作“一支随时待命的专家团队，无论你有任何疑问，都能为你答疑解惑”。

此次发布是 OpenAI 夏季大范围更新内容的一部分，同时也体现出该公司在 AI 系统研发上持续推进，力求打造具备更强语境感知能力、更多元实用功能且更具个性化服务属性的产品。用户可直接在 ChatGPT 中体验这款模型，开发者与企业用户则可借助 OpenAI 的 API，基于 GPT-5 开启各类开发构建工作。