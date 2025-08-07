GPT - 5 致力于成为你的编码助手、导师与思维伙伴

OpenAI 已正式推出 GPT-55，并将其定位为“迄今我们推出的智能水平最高、响应速度最快且实用性最强的模型，且内置思考能力”。这款全新旗舰模型目前已面向所有用户开放，用户可通过 ChatGPT 平台及 OpenAI 的各类 API 平台使用该模型。
据 OpenAI 表述，GPT-5 可面向所有用户提供专业级智能服务。该公司称，这款模型“整体智能水平全面提升”，且致力于在数学、科学、金融、法律等多个领域给出更具实用价值的解决方案。OpenAI 还将其比作“一支随时待命的专家团队，无论你有任何疑问，都能为你答疑解惑”。
此次发布是 OpenAI 夏季大范围更新内容的一部分，同时也体现出该公司在 AI 系统研发上持续推进，力求打造具备更强语境感知能力、更多元实用功能且更具个性化服务属性的产品。用户可直接在 ChatGPT 中体验这款模型，开发者与企业用户则可借助 OpenAI 的 API，基于 GPT-5 开启各类开发构建工作。
GPT-5 在 ChatGPT 平台还同步上线了多项新功能，个性化定制便是其中之一。用户可从四款预设人格类型中，挑选契合自身沟通风格的类型，具体包括毒舌型、机械型、倾听型与学术型。与此同时，其新增的语音功能不仅能更精准地理解用户指令，还支持用户自定义调整语音交流风格。
其“学习模式”可提供 “专属定制化的分步指导，助力用户掌握各类知识内容”；而通过功能集成设置，用户能够关联个人的谷歌邮箱与谷歌日历。如此一来，该模型在遵守现有权限规范的前提下，即可生成贴合用户需求的个性化反馈内容。
此外，OpenAI 明确表示，GPT-5 是该公司目前在编程领域与能动型任务处理方面最为先进的模型。该模型具备多项核心能力，包括生成高质量代码、仅需简易指令就能完成前端界面开发，同时在人格建模、模型可控性以及执行多轮连续工具调用等方面的性能均有显著提升。
IBM 数据与 AI 部门负责人 Shobhit Varshney 在领英帖子中对 GPT-5 的发布给予了高度评价，称其为 “各领域编程及智能代理类任务的顶尖适配模型”。他指出，该模型设置了多个推理力度等级，具体涵盖高级、中级、基础级及极简级，能够根据任务的复杂程度和成本预算，灵活调整自身的推理深度。
Varshney 还强调了该模型的真实训练情况。他写道：“该模型的训练依托于数百万次真实场景下的交互数据，既涵盖常规合规的基础交互数据，也包含各类恶意诱导式的对抗性交互数据。这正是专属托管式 SaaS 模式具备竞争优势的关键所在。”
尽管 GPT-5 旗舰版模型赚足了关注度，但真正让 IBM 杰出工程师 Chris Hay 赞不绝口的，却是其经知识蒸馏得到的轻量版模型，尤其是 GPT-5 迷你版。“该轻量版模型的性能优于市面上绝大多数大型模型，在智能自主任务与工具调用方面的优势尤为突出。“他在最新一期 Mixture of Experts 播客节目中表示。
全新推出的模型路由功能，大幅降低了用户筛选适配自身任务的 GPT 模型的操作难度。Hay 表示：“此前网上一直有这样的普遍吐槽，用户打开 OpenAI 的模型选择器后，往往很难判断究竟哪款模型适用于自己的具体需求。”他还指出：“而 OpenAI 的解决办法，便是将旗下所有模型整合归入 GPT-5 统一品牌体系，并在前端设置模型路由功能，以此解决这一痛点问题。”
IBM Agentic AI 领域的杰出工程师 Mihai Criveti 认为，GPT-5 最值得关注的亮点在于其定价与可靠性。他在 Mixture of Experts 播客节目中表示：“该模型在工具调用方面表现尤为出色，而这一能力对智能代理的运作至关重要。该模型的可靠性大幅提升，且其定价足以支撑这类代理型工作负载的长期稳定运行。”
对于编码能力的改进这一 OpenAI 在 GPT-5 发布时重点宣传的核心亮点，Hay 和 Criveti 的评价却较为谨慎。怀期待，但结果并不如意。”Criveti 在 8 月 8 日周五凌晨 2 点左右获取到了 GPT-5 的使用权限，他表示：“我当时立刻起身，赶紧跑到电脑前，通宵调试模型，反复测试各类提示词、搭配不同工具进行试用，还测试了该模型与模型控制协议 (MCP) 的适配情况。”他接着说道：“到了早上我得开始处理日常工作时，却发现自己还是重新用回了克劳德 4.1 增强版。”他口中的这款模型，正是 Anthropic 公司的旗舰级编码专用模型。而在日常编码任务中，GPT-5 能否取代那些 Hay 长期依赖且表现稳定的大型语言模型，他的感受也一致。Hay 坦言：“我原本满怀期待，但结果并不如意。”
IBM 首席 AI 推广官 PJ Hagerty 称赞这款新版本模型的发布，是企业日常运营领域的一次跨越式进步。他在接受 IBM Think 采访时表示：“该模型为企业创造的最大价值，在于能对企业需处理的海量内容进行语境化梳理，并将其精简提炼，以便人们能高效检索这些内容。”
不过，他对 OpenAI 团队在周四的重大公告中提出的一些说法表示怀疑，包括创始人 Sam Altman 的断言，即 GPT-5 就像一位“有效的博士级专家”。
Hagerty 反驳道：“事实并非如此。这款模型固然能研读学术论文，就像我也能阅读这些论文一样，但我并不具备博士研究者那样的实战经验，也没有对应的实操技能。这就好比就算读完了整套《暮光之城》系列小说，也不代表我对吸血鬼相关知识的了解就比其他人更深入。”
尽管存在这些保留意见，Hagerty 仍然看好 ChatGPT 所预示的未来发展趋势。他表示：“这一进展正让我们逐步逼近通用 AI——这一目前仍停留在理论阶段的技术形态，其核心特征是具备复刻人类智能的综合能力。”
Hagerty 还认为，OpenAI 此次推出的最新产品，将为整个大语言模型行业注入发展动力。他表示：“这将给众多其他大语言模型厂商带来压力，促使它们提升产品竞争力。就像当年首款 iPhone 问世后，安卓系统不得不加速迭代以应对竞争一样，如今我们正见证类似的行业竞争态势。”
