由于 Gemma 模型比 Gemini 模型更加精简，因此它们可以在笔记本电脑和移动设备上部署，同时还针对 NVIDIA 图形处理单元 (GPU) 和 Google Cloud 张量处理单元 (TPU) 进行了优化。然而与 Gemini 不同，Gemma 不支持多语言，也不支持多模态。

这些“文本转文本”人工智能 (AI) 模型的名称源自同一个拉丁单词，意思是“宝石”。Gemma 是一组开放模型，Google 免费提供模型权重访问，这些模型可免费用于个人及商业用途与再分发。1

Gemma 的第一代型号于 2024 年 2 月推出1，第二代型号于 2024 年 6 月发布2。