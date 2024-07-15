LangChain 几乎可以作为所有 LLM 的通用接口，为构建 LLM 应用程序并将其与外部数据源和软件工作流程集成提供集中式开发环境。LangChain 基于模块的方法允许开发人员和数据科学家动态比较不同的提示，甚至比较不同的基础模型，而无需重写代码。这种模块化环境还允许程序使用多个 LLM：例如，应用程序使用一个 LLM 解释用户查询，并使用另一个 LLM 编写响应。

LangChain 由 Harrison Chase 于 2022 年 10 月推出，推出后迅速脱颖而出：截至 2023 年 6 月，它是 Github 上增长最快的开源项目。1 恰逢接下来的一个月隆重推出 OpenAI 的 ChatGPT，在生成式 AI 受到广泛欢迎之后，LangChain 在让发烧友更容易使用生成式 AI 方面发挥了重要作用。

LangChain 可以促进 LLM 和自然语言处理 (NLP) 的大多数用例，例如聊天机器人、智能搜索、问答、总结服务，甚至能够实现机器人流程自动化的虚拟代理。