与 Slack 集成
有了 IBM watsonx Orchestrate 和 Slack 的集成，您无需再追踪信息和响应，而是采用更高效的工作方式
预约实时演示 查看定价选项
IBM watsonx Orchestrate 与 Slack 集成的插图
简化警报和通信

借助适用于 Slack 的 IBM watsonx Orchestrate 集成，让工作社交变得轻松自如，并在首要任务上保持联系。
用例 人力资源

借助 Google Drive，您可以将所有员工记录存储在一个安全的地方。IBM watsonx Orchestrate 使用简单的人类语言命令让这些文件触手可及，让您可以即时访问所需的文档。

数字工作者

使用 Orchestrate，您可以将繁琐的工作（例如重新安排会议、跟踪关键事件、向列表中的每个人发送电子邮件）抛诸脑后，继续做自己最喜欢的工作。
Slack 技能 利用 watsonx Orchestrate 启动 Slack 集成提供的技能，例如跨多个系统自动发出关键优先事项的警报、跟进团队成员以及减少花在更新上的时间。 频道
  • 检索频道
 文件
  • 添加文件
  • 删除文件
  • 检索文件
 群组
  • 检索群组
 消息
  • 发送消息
  • 检索消息
 用户组
  • 更新用户组
  • 检索用户组
 用户
  • 检索用户
定制技能

通过自定义 Orchestrate 的功能，充分利用 Slack 集成。您可以轻松开发和添加自定义应用程序和技能，让数字工作者专注于对您最重要的用例。而且，使用 Orchestrate SDK，您的 IT 团队可以根据您的需求进一步自定义 Orchestrate。

欲了解更多信息，请查看 IBM watsonx Orchestrate SDK 文档
安全性和访问权限

您可以直接从我们的 watsonx Orchestrate 技能目录页面连接到 Slack。IBM watsonx Orchestrate 通过 OAuth 安全连接到 Slack，可确保您安全访问。

要将 watsonx Orchestrate  连接到您的 Slack 帐户，您只需提供您的电子邮件和密码。

提示：如果您已经在与  Orchestrate 相同的浏览器窗口中登录 Slack，Orchestrate 在连接该 Slack 帐户时不会提示您输入电子邮件地址和密码。要连接到另一个 Slack 帐户，请先退出 Slack。

如果您没有 Slack 帐户，可以创建一个帐户并获得 Slack 免费试用（链接位于 ibm.com 外部）。

 阅读文档
更多适合您的集成

IBM watsonx Orchestrate 利用您日常使用的一系列广泛工具，赋予 watsonx 各种您常用的功能。

Microsoft Outlook

 Explore integration

Microsoft SharePoint

 Explore integration

Microsoft Teams

 Explore integration

Gmail

 Explore integration

Google Drive

 Explore integration

LinkedIn

即将上线

Oracle HCM

 Explore integration

Salesforce

 Explore integration

SAP SuccessFactors

 Explore integration

ThisWay Global

 Explore integration

Workday

 Explore integration
采取下一步行动

有兴趣进一步了解 IBM watsonx Orchestrate？了解它如何为您的团队提供支持。

 预约实时演示 查看定价选项
更多探索方式 文档 支持 社区 资源