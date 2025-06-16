8 分钟
认知计算是计算机科学的一个新兴领域，它使用计算机模型来细致模拟人类认知或其他类型的人类思维过程，以解决可能具有模糊、不确定或非特定答案的复杂问题。
认知计算基于人工智能 (AI) 与信号处理的广阔计算框架，认知计算融合了多种机器学习 (ML) 技术、人机交互原理、对话及叙事生成技术，旨在创造出能像人类一样学习、推理与理解的机器。高效的认知计算系统可处理海量数据，识别超出人类能力范围的模式与关联关系。
尽管计算机在许多领域可以超越人类，但即使是先进的 AI 系统在执行某些任务时仍然显得困难重重，例如理解自然语言和识别特定对象。认知计算试图模拟人类大脑的认知系统（例如，模式识别、语音识别等）以改善决策。认知计算系统在设计上可以实时使用动态数据集，并结合使用多种信息源，包括视觉、手势、听觉或传感器提供的数据等感官输入。
认知计算的现实应用场景包括情感分析、风险评估以及图像识别（如面部与物体检测）。该技术在机器人、医疗健康、银行金融及零售领域具有特殊价值。
认知计算的核心目标是开发能够解决通常需要人类认知能力的复杂多步骤问题的系统。这类问题往往涉及高度依赖上下文的模式识别任务。在语言或图像解读等领域，人类擅长识别上下文线索以支撑精准决策。而这对于基于规则的计算机系统则更具挑战性。
与传统系统不同，认知计算机旨在分析各种来源的大量非结构化数据，其具体目标是通过更复杂的模式识别产生准确、有价值的洞察分析。有效的认知计算系统可以解释文本（规则和不规则字体）、图像和语音，甚至能够在相异类型的数据之间建立联系。这些类型的系统也能够随着时间的推移而改进，模仿人类的学习方式。
认知计算模型通常基于人工神经网络——这种受人类大脑神经通路启发的人工智能技术，通过多层节点（即人工神经元）构建。此类网络能够通过持续学习输入数据来优化决策过程，随时间推移不断提升性能。
虽然神经网络对于特定类型的任务非常有效，但认知系统也经常会结合其他类型的 AI 驱动或 AI 相关的技术，例如自然语言处理 (NLP) 和机器学习，以更好地理解和解释各种输入和信号。
认知计算系统专为整合多源海量数据而设计。为分析和权衡不同（有时相互冲突）的输入，并基于学习到的上下文做出智能推断，这类系统采用多种旨在模拟人类智能的自学习技术。这些方法包括预测性分析、数据分析、大数据挖掘及各类模式识别模型，以优化决策过程。
认知系统需要能够根据信息的变化做出反应和适应，并且需要足够灵活，以应对不同类型的挑战。系统必须能够处理实时、动态的数据，根据信息和环境的潜在变化进行调整。
认知计算平台需具备迭代能力——即能够识别特定问题或问题类型。此外，系统应能提出澄清性问题，或懂得从新型或不同来源获取补充信息。为解决此类多步骤问题，系统必须具有状态保持能力：这意味着它能存储与既往相似情境相关的信息，并能回溯历史状态。
理解上下文信息是人类认知的关键组成部分。要使认知系统实现类人类的问题解决能力，它们必须能够挖掘和识别语法、时间、地点、领域等上下文信息，以及用户特定的画像、任务和需求。认知系统不仅要理解数据呈现的语境，还需把握问题形成的背景脉络。
认知计算系统通过整合多种计算模型构建混合系统，以更贴近人类思维过程与智能水平。这些模型包含各类人工智能及人工智能相关技术，例如：
AI 技术的最新进展对认知计算应用产生了重大影响，从 ChatGPT 和 Midjourney 等生成式 AI 程序到自动驾驶汽车等。认知计算的一些常见实际应用包括几个方面，例如：
诸如 Alexa、Siri 和 Google Assistant 等主流虚拟 AI 助手，依托认知计算通过自动化与交互性提升其实用价值。这类助手运用机器学习系统处理自然语言，并通过个性化建议为用户提供更精准的结果。
认知计算系统已被证明对许多银行和金融应用很有价值。认知系统用于监控供应链变量和市场趋势等经济状况，以预测和模拟未来的机遇和潜在危机。
认知计算系统已被证实在深度数据分析和模式识别方面表现卓越。这种能力尤其在网络安全领域得到有效应用。 专家利用其分析用户行为（如金融交易），以标记潜在欺诈与风险模式。
认知系统在零售应用中非常有用。Amazon 和 Netflix 等先进的零售商利用认知计算来更深入地了解用户的购买历史，并针对个人兴趣提供更好的产品推荐。
认知系统在各个行业的客户服务中也发挥了重要作用，它使先进的聊天机器人能够充当虚拟代理。这些代理以比以往更快的速度和更大的规模提供详细和明智的支持。
作为最著名的认知系统之一，IBM Watson 因参与益智节目 Jeopardy 而声名鹊起，其前身 Deep Blue 更成为首个击败国际象棋世界冠军的计算机系统震惊世界。
现今的迭代版本 (IBM watsonx) 与应用程序更为令人惊叹。医疗健康领域的应用尤为突出——watsonx 已成功辅助医疗机构提升诊疗水平。Watsonx 能够整合解读最新医学研究成果与复杂病历数据，并通过推导个性化治疗方案显著增强患者护理质量。
IBM Granite 是我们开放式、性能优异、值得信赖的 AI 模型系列，专门为企业量身定制，并经过优化，可以帮助您扩展 AI 应用程序。深入了解语言、代码、时间序列和护栏选项。
使用面向 AI 构建器的新一代企业级开发平台 IBM watsonx.ai，可以训练、验证、调整和部署生成式 AI、基础模型和机器学习功能。使用一小部分数据，即可在很短的时间内构建 AI 应用程序。
借助 IBM 业界领先的人工智能专业知识和解决方案组合，让人工智能在您的业务中发挥作用。
通过增加 AI 重塑关键工作流程和运营，最大限度提升体验、实时决策和商业价值。
通过使用 AI，IBM Concert 可揭示有关运营的重要洞察分析，并提供特定于应用程序的改进建议。了解 Concert 如何推动您的业务向前发展。