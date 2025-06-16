认知计算基于人工智能 (AI) 与信号处理的广阔计算框架，认知计算融合了多种机器学习 (ML) 技术、人机交互原理、对话及叙事生成技术，旨在创造出能像人类一样学习、推理与理解的机器。高效的认知计算系统可处理海量数据，识别超出人类能力范围的模式与关联关系。

尽管计算机在许多领域可以超越人类，但即使是先进的 AI 系统在执行某些任务时仍然显得困难重重，例如理解自然语言和识别特定对象。认知计算试图模拟人类大脑的认知系统（例如，模式识别、语音识别等）以改善决策。认知计算系统在设计上可以实时使用动态数据集，并结合使用多种信息源，包括视觉、手势、听觉或传感器提供的数据等感官输入。

认知计算的现实应用场景包括情感分析、风险评估以及图像识别（如面部与物体检测）。该技术在机器人、医疗健康、银行金融及零售领域具有特殊价值。