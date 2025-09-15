在比较 Apache Cassandra 和 MongoDB 之前，了解 NoSQL 数据库会很有帮助。

NoSQL 数据库，也称为“Not Only SQL”（不仅是SQL）或“非SQL”数据库，属于分布式数据库。这意味着其中的信息会被复制到不同的节点（存储数据的单个服务器）。这种分布式架构支持高可用性和耐用性；如果一个或多个节点离线，数据库的其他部分可以继续运行。

然而，最值得注意的是，NoSQL 数据库旨在存储和查询关系数据库管理系统（RDBMS）中传统结构之外的数据。非关系型数据库的设计不必遵循传统关系数据库固有的严格表格结构，也不需要固定的模式。这允许可扩展性来管理大型数据集，包括结构化、半结构化和 非结构化数据集。

（值得注意的是，包括 MongoDB 在内的 NoSQL 数据库所推崇的可扩展性是水平可扩展性或“横向扩展”。在水平可扩展性中，工作量可以在服务器之间分配，这与 SQL 数据库相关的垂直可扩展性或“扩展”相反，后者需要在现有硬件上添加内存。）

由于其性能、可扩展性和灵活性，NoSQL 数据库已成为支持大数据应用程序和实时工作负载的首选。除了 Apache Cassandra 和 MongoDB 之外，其他流行的 NoSQL 数据库还包括 DynamoDB（由 AWS 提供）、Redis 和 CouchDB。