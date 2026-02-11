OTel 日志为 IT 团队提供了一种统一、明确的映射结构，用于将来自不同来源、系统和格式的日志数据转换为单一的、与语言无关的模型，同时保留原始语义含义。

凭借与供应商无关的、结构化的数据模型，可观测性工具可以更轻松、更可靠地解析日志、附加元数据，并将日志与指标和追踪关联起来，实现深度的、端到端的可见性。

OTel 日志使企业能够切换和混合使用不同的可观测性后端，而无需重新检测整个 IT 架构，这就是它已成为现代云原生系统中检测的行业标准的原因。这些功能帮助 IT 团队和站点可靠性工程师 (SRE) 避免当每个供应商、堆栈和设备都有自己的日志记录模式和传输协议时出现的可观测性缺口和数据碎片化问题。

OTel 日志还促进了自动的跨信号关联，这极大地改进了调试并减少了对特定可观测性供应商的锁定。