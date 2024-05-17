服务组织控制 (SOC) 报告，也称为系统和组织控制报告，是由美国注册会计师协会 (AICPA) 认证的评估员发布的独立第三方报告，用于解决与外包服务相关的风险。AICPA 已针对安全性、可用性、处理完整性、机密性和隐私建立了信任服务标准 (TSC)，可根据这些标准对服务组织进行评估。

SOC 3 报告评估组织为保护客户自有数据而实施的内部控制，并提供有关这些内部控制性质的详细信息。它与 SOC 2 报告具有相同的重点，但不包括机密信息或披露有关内部控制的详细信息。SOC 3 报告适用于不需要 SOC 2 报告特异性的用户，可以公开发布。

报告和其他文档