概述

对于优先考虑隐私、安全性和合规性的 IBM® Cloud 客户来说，私有网络连接至关重要。

通过 Private Path services for VPC，提供商可以在 IBM Cloud Private 网络主干上提供云和本地部署服务，确保使用者的安全且私密的交互。

     了解有关 Private Path 的更多信息
    安全连接到托管在 IBM Cloud VPC、本地环境或其他可访问的外部位置的服务。
    在 IBM Cloud 上承接托管服务

    在 IBM Cloud 上快速部署托管服务并为您的使用者提供策略驱动的访问。
    保持监管合规性

    提供符合监管标准和要求的解决方案。
    完全托管的体验

    Private Path 服务提供完全托管的体验，帮助客户降低运营开销。

    受众

    计算机前的云开发人员

    提供商

    “我希望为部署在 IBM Cloud、本地部署或其他云上的服务提供私有连接，并实现精细化访问控制和安全性。”
    年轻女子在办公桌前用笔记本电脑工作

    消费

    “我希望私下访问部署在云端或本地的 IBM 或我的供应商提供的服务。我不希望提供商发起与我的资源的连接，我希望数据在 IBM Cloud 网络内传输以降低安全风险。”

    功能

    安全连接到服务

    用例

    计算机前的云开发人员
    Private Path 从使用者的 VPC 访问第三方或 IBM 合作伙伴服务

    IBM Cloud 合作伙伴和第三方服务提供商可以托管其服务和应用程序，并由 IBM Cloud VPC 上的 Private Path 网络负载均衡器负责。使用者通过其自己的 VPC 中的虚拟专用端点 (VPE) 网关访问服务。

         了解如何访问第三方
    技术人员检查云计算服务器机房
    Private Path 从使用者的 VPC 访问本地部署的服务

    Private Path 网络负载均衡器通过添加应用程序负载均衡器作为池成员，实现了与提供商的本地部署服务的连接。应用负载均衡器可以指向通过 Direct Link 连接的所需本地部署服务实例。使用者可以从其 VPC 访问托管在本地部署或其他云中的提供商服务。

         了解如何访问本地部署服务
    系统工程师在多台显示器上检查代码
    虚拟专用路径端点网关 从使用者的 VPC 访问 IBM Cloud 服务

    使用者可以通过 VPE 网关访问 IBM Cloud 服务，从而将流量保持在 IBM Cloud 主干内，而与互联网无关。

         学习如何访问 IBM Cloud 服务
    工程师利用软件数据开发编码应用程序
    Private Path 允许 IBM Cloud 服务连接到提供商的 VPC

    Private Path 可在不影响安全性的情况下，实现 IBM Cloud 服务与提供商的 VPC 之间的安全连接。例如，无服务器 VPC 可以访问提供商的 VPC 内的虚拟服务器实例和应用程序。

         了解如何启用 IBM Cloud 服务
    采取后续步骤

    立即试用 IBM Cloud Private Path。

         试用 Private Path Service for VPC
