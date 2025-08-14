安全地连接到托管的 IBM 服务和第三方服务
对于优先考虑隐私、安全性和合规性的 IBM® Cloud 客户来说，私有网络连接至关重要。
通过 Private Path services for VPC，提供商可以在 IBM Cloud Private 网络主干上提供云和本地部署服务，确保使用者的安全且私密的交互。
安全连接到托管在 IBM Cloud VPC、本地环境或其他可访问的外部位置的服务。
在 IBM Cloud 上快速部署托管服务并为您的使用者提供策略驱动的访问。
提供符合监管标准和要求的解决方案。
Private Path 服务提供完全托管的体验，帮助客户降低运营开销。
“我希望为部署在 IBM Cloud、本地部署或其他云上的服务提供私有连接，并实现精细化访问控制和安全性。”
“我希望私下访问部署在云端或本地的 IBM 或我的供应商提供的服务。我不希望提供商发起与我的资源的连接，我希望数据在 IBM Cloud 网络内传输以降低安全风险。”
立即试用 IBM Cloud Private Path。