O que são sistemas distribuídos?

Os sistemas distribuídos dividem o trabalho e os dados entre várias máquinas que funcionam simultaneamente, de modo que uma tarefa que poderia levar semanas para ser concluída em uma única máquina grande pode ser finalizada em horas ou até mesmo minutos. Cada máquina (ou "nó") do sistema tem sua própria CPU, memória e, muitas vezes, seu próprio armazenamento. Os nós podem enviar mensagens uns aos outros para coordenar o compartilhamento de dados, dividir o trabalho e combinar seus esforços em prol de um objetivo comum.

Em um sistema distribuído, as máquinas podem estar no mesmo rack de servidor (de um data center), em diferentes data centers ou em ambientes de nuvem híbrida espalhados pelo mundo. Independentemente da configuração, os sistemas distribuídos são projetados para que os usuários e as aplicações clientes interajam com eles como se fossem um único serviço ("um banco de dados", "um site", "um serviço de armazenamento"), não um monte de servidores individuais.

Os sistemas distribuídos oferecem às empresas uma solução para um desafio urgente da computação moderna. Muitas das aplicações atuais são muito grandes, exigem muito processamento ou são críticas demais para serem executadas adequadamente em uma única máquina. Essas aplicações frequentemente lidam com grandes volumes de dados e solicitações que podem sobrecarregar um único servidor. Eles lidam com fluxos de tráfego irregulares que exigem recursos ágeis de balanceamento de carga. Elas gerenciam processos de missão crítica onde um downtime longo pode ser catastrófico (sistemas bancários, por exemplo).

Sistemas distribuídos espalham cargas de trabalho por vários nós e podem adicionar automaticamente mais nós à rede conforme necessário. Essa escalabilidade permite que o sistema acomode mais usuários e mais dados, mesmo quando os fluxos de tráfego são imprevisíveis. A escalabilidade dos sistemas distribuídos é a razão pela qual as plataformas de streaming, por exemplo, podem atender milhões de usuários em todo o mundo, muitas vezes simultaneamente.

Os sistemas distribuídos também podem ajudar a otimizar a confiabilidade e a tolerância a falhas de uma arquitetura de TI. Quando um nó falha, outros nós podem assumir seu trabalho para que o serviço geral continue funcionando. Essa funcionalidade reduz os pontos únicos de falha e ajuda as empresas a manter sistemas de alta disponibilidade, o que é crucial para sistemas que exigem quase 100% de tempo de atividade.

Além disso, em um sistema distribuído, nós separados cooperam estreitamente, mas têm seus próprios bancos de dados e sistemas de armazenamento. Essa configuração facilita para as equipes de TI a criação de arquiteturas modulares em que diferentes partes do sistema podem ser dimensionadas e evoluir de forma independente.