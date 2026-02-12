Durante a fase de implementação, o código testado e empacotado é entregue automaticamente aos ambientes de destino (preparação ou produção). Ferramentas de gerenciamento de configuração e infraestrutura como código (IaC) — que usam arquivos de configuração e linguagens de programação descritivas de alto nível para automatizar o provisionamento e a orquestração de infraestrutura para lançamentos de software — ajudam as equipes de DevOps a garantir que o software seja entregue de forma confiável e repetível.

Normalmente, a implementação é conduzida por plataformas de entrega contínua (CD) e de conteinerização ( Kubernetes, por exemplo), que orquestram os processos de implementação de software (extraindo artefatos de construção, atualização de contêineres e binários, execução de testes finais e transferência de tráfego para a nova versão).

As equipes de DevOps geralmente usam estratégias de implementação diferentes para garantir que as novas versões sejam introduzidas gradualmente e possam ser revertidas rapidamente, se necessário.

Com a implementação azul-verde, por exemplo, os aplicativos são implementados em dois ambientes de produção paralelos, e cada ambiente executa um lançamento diferente da aplicação. O ambiente "azul" executa a aplicação em tempo real, enquanto o ambiente "verde" lida com os testes e a validação de novas versões do aplicativo. Quando a nova iteração é aprovada, o ambiente verde se torna o ambiente de produção, e o azul permanece ocioso, mas disponível, para lidar com reversões.

Com as implementações canário, as equipes implementam aplicações em um pequeno subconjunto de usuários (ou "canários") para monitoramento e testes em ambiente real antes de implementar o aplicativo para toda a base de usuários.

Assim como os canários eram usados para alertar os mineradores de carvão sobre gases tóxicos, as implementações de canários avisam as equipes de desenvolvimento sobre defeitos de aplicativos sem arriscar problemas de desempenho em grande escala que afetam todos os usuários. Se a aplicação tiver um bom desempenho com o grupo de canários, os desenvolvedores a implementarão progressivamente para grupos maiores até que esteja disponível para todos os usuários.