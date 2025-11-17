O que é observabilidade nativa da nuvem?

A observabilidade nativa da nuvem difere da observabilidade tradicional por seu foco específico nos desafios impostos pelos sistemas em nuvem. Nesses sistemas, contêineres, máquinas virtuais e outros recursos podem ser provisionados e excluídos em questão de instantes, criando enormes quantidades de dados que, por vezes, são efêmeros.

As soluções de observabilidade nativas da nuvem ajudam as organizações a rastrear pontos de dados importantes nesse sistema mutável, o que, por sua vez, auxilia no processo de DevOps e nas suas pequenas, frequentes e, muitas vezes, automatizadas atualizações.

As plataformas de observabilidade nativas da nuvem coletam dados de todo o ambiente de nuvem híbrida de uma organização, que pode consistir em serviços de vários provedores (como Microsoft Azure e Amazon Web Services), servidores locais e as muitas ferramentas e recursos que eles suportam (como microsserviços ou ferramentas de orquestração de contêineres, como o Kubernetes). Elas fornecem insights praticáveis sobre métricas como tráfego de rede, latência e correlações entre essas métricas em todas as plataformas, muitas vezes automatizando os reparos necessários e a visualização dos dados coletados.

Por exemplo, uma plataforma de observabilidade baseada em nuvem pode coletar métricas de latência de uma máquina virtual hospedada em um servidor na nuvem, logs dos contêineres orquestrados pelo Kubernetes dessa máquina virtual, descrevendo suas chamadas de API e informações sobre eventos de rede, como a implementação de uma nova aplicação. Em seguida, pode apresentar os dados coletados em forma de gráfico ou tabela e realizar uma análise da causa raiz, fornecendo aos administradores insights sobre o que causa o downtime.

Muitas plataformas modernas utilizam inteligência artificial (IA) e aprendizado de máquina (ML) para viabilizar essas funcionalidades automatizadas. Segundo um relatório de 2025 da 451 Research, 71% das organizações que utilizam soluções de observabilidade estão usando suas funcionalidades de IA, um aumento em relação aos 26% registrados em 2024.1

Muitas ferramentas populares de observabilidade nativa da nuvem são de código aberto, como a OpenTelemetry, Jaeger e Prometheus. Ao permitir que a comunidade de desenvolvedores faça correções específicas para plataformas ou aplicações à medida que os problemas surgem, as ferramentas de código aberto oferecem às organizações mais flexibilidade em ambientes nativos da nuvem, por vezes imprevisíveis, além de maior capacidade de conectar suas ferramentas a diversos sistemas e interfaces de programação de aplicativos (APIs).