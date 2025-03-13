تم إنشاء كتالوج ضوابط الامتثال للحوسبة السحابية (C5) من قِبل المكتب الاتحادي الألماني لأمن المعلومات (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik، أو BSI) لتوفير إطار عمل لتقييم الأمن السيبراني لمزود الخدمة السحابية ولضمان وجود ضوابط في حالة وقوع هجوم إلكتروني.

يحدد C5 المتطلبات التي يجب على مزودي الخدمات السحابية تلبيتها من أجل توفير الحد الأدنى من مستوى الأمان لخدماتهم. ويجمع المعيار بين معايير الأمان الحالية مثل فهارس ISO 27001 و SOC 2 و فهرس IT-Grundschutz من BSI مع المتطلبات الإضافية الخاصة بكتالوج C5 لزيادة الشفافية في معالجة البيانات.

الامتثال لمعيار C5 مطلوب لخدمات الحوسبة السحابية المستخدمة من قِبل الحكومة الألمانية والمنظمات التي تعمل مع القطاع العام الألماني. التقييمات من نوع C5 تُجرى وفقًا للمعيار الدولي لمهام التأكيد (ISAE) 3000 (المعدل)، مهام التأكيد بخلاف عمليات تدقيق أو مراجعة المعلومات المالية التاريخية.



التقارير والوثائق الأخرى

تُعد تقارير C5 للخدمات المدرجة في قسم "الخدمات المشمولة" محمية ومتاحة عند الطلب. لطلب البنية التحتية لكل من IBM Cloud و/أو IBM Cloud VPC و/أو IBM Cloud PaaS/تقارير Cloudant C5: