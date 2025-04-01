يتولى IBM Cloud® Databases for etcd تعريف معنى كلمة "الموزَّعة" في عبارة "إدارة تكوين الخادم الموزَّع".

يستخدم etcd خوارزمية توافق RAFT لضمان اتساق البيانات في مجموعتك. وينفذ الترتيب الذي يتم به إجراء العمليات على البيانات. تصل كل عقدة في المجموعة إلى نفس النتيجة بنفس الطريقة.