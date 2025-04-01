IBM Cloud Databases for etcd
etcd جاهز لمستوى المؤسسات، مُدار بالكامل، مبني بالتكامل الأصلي في IBM Cloud
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ما هو IBM Cloud Databases for etcd؟

يتولى IBM Cloud® Databases for etcd تعريف معنى كلمة "الموزَّعة" في عبارة "إدارة تكوين الخادم الموزَّع".

يستخدم etcd خوارزمية توافق RAFT لضمان اتساق البيانات في مجموعتك. وينفذ الترتيب الذي يتم به إجراء العمليات على البيانات. تصل كل عقدة في المجموعة إلى نفس النتيجة بنفس الطريقة.
مُدار بالكامل

ركز على بناء التطبيقات، لا على التعامل مع المهام الروتينية. تم دمجه مع IBM® Identity and Access Management وIBM Cloud Activity Tracker.
الأمن المتقدم

تشفير البيانات أثناء سكونها وتنقلها. استخدم مفتاح التشفير الخاص بك للبيانات أثناء سكون البيانات. تدعم عمليات النشر الشبكات الخاصة والمزيد.
قابلية توسيع/تصغير مرنة

يمكنك توسيع/تصغير حجم قرص التخزين والذاكرة العشوائية لديك بشكل مستقل بما يلائم متطلبات تطبيقك بأفضل شكل ممكن. ابدأ بحجم صغير بحيث تنمو بمرونة ذكية بمجرد استدعاء واجهة برمجة التطبيقات (API).
مصدر مفتوح

استفد من التوافق مع واجهات برمجة التطبيقات وتنسيقات بيانات وعملاء etcd. بإمكان التطبيقات التي تستخدم etcd أن تستخدم IBM Cloud Databases for etcd كبديل مباشر.
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