Qué es la automatización de recursos humanos

Los sistemas de automatización de RR. HH. más populares incluyen funciones para rastrear a los candidatos, administrar el desempeño, la asistencia y la nómina, así como los portales de autoservicio de los empleados. Sin embargo, los avances en inteligencia artificial pueden aumentar las capacidades de las herramientas de RR. HH. Los ejemplos de automatización de RR. HH. incluyen:





Administración de beneficios e inscripción de autoservicio

La gestión de los beneficios y la elegibilidad de los empleados, incluidos el seguro médico, la pensión, la jubilación y el PTO, puede ser una gran carga administrativa para los equipos de RR. HH. Las herramientas de administración de beneficios pueden centralizar los datos de beneficios de los empleados en una única plataforma para la visibilidad de todos. Permitir que los empleados accedan a la información que necesitan cuando la necesitan minimiza el esfuerzo administrativo de RR. HH. Las empresas pueden utilizar los datos agregados por estas herramientas para gestionar mejor los gastos y presupuestos de los beneficios en el futuro. Algunas herramientas incluso ofrecen analytics del servicio médico para ayudar a los empleadores a tomar decisiones y garantizar el cumplimiento de las regulaciones como la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio.

Los portales de autoservicio para empleados son sitios en línea centralizados o puertas de enlace a través de las cuales los empleados interesados pueden acceder a la información y realizar operaciones. Los portales de autoservicio habilitan a los empleados para acceder y actualizar información personal, ver recibos de pago, solicitar días libres y acceder a políticas y recursos de recursos humanos, reduciendo el tiempo administrativo para los profesionales de recursos humanos. Según Forbes, "los portales de autoservicio se han vuelto cada vez más comunes en algunas áreas, desde la atención al cliente hasta el servicio médico y más. Los portales de autoservicio también han asumido un papel destacado en el lugar de trabajo, aunque muchas empresas aún no han adoptado esta tecnología”.3 Los portales de autoservicio son una forma de satisfacer las solicitudes de los empleados para facilitar el acceso y la transparencia.

Búsqueda y contratación de candidatos

Una queja común sobre el proceso de contratación es que es lento. La IA puede ayudar a acelerar el ritmo al ayudar a los gerentes a nutrir automáticamente a cada posible contratación, y esto les permite recibir notificaciones, por ejemplo, cuando un candidato aplicar un puesto vacante.

Un sistema de seguimiento de candidatos de nivel empresarial puede tocar todas las partes del proceso de contratación. Desde ayudar a los empleadores a anunciar puestos de trabajo vacantes, recopilar currículos, crear una lista de candidatos, programar entrevistas con candidatos preseleccionados, gestionar el proceso de entrevistas y extender ofertas a los candidatos seleccionados.

A lo largo de cada paso del proceso de reclutamiento, desde la contratación hasta la incorporación, la IA puede ayudar a los gerentes a ahorrar tiempo y llegar mejor a los mejores talentos. Por ejemplo, los gerentes pueden aplicar herramientas de IA generativa para crear mensajes personalizados que se enviarán automáticamente a cada candidato. Estos mensajes pueden fomentar el compromiso y hacer avanzar a los candidatos en el proceso de contratación.

La IA también puede ayudar a las organizaciones a cubrir rápidamente puestos temporales y a corto plazo. Mediante el uso de capacidades de procesamiento de lenguaje natural, las herramientas de IA para RR. HH. pueden automatizar las tareas manuales de adquisición, ahorrando tiempo. Por ejemplo, las herramientas de IA pueden ayudar a los gerentes a compilar los requisitos de las partes interesadas. Y luego trabaje dentro de un sistema de gestión de proveedores (VMS) para abrir una solicitud con los proveedores para encontrar contratistas potenciales y programar entrevistas con los gerentes de contratación.

Gestión del cumplimiento

Las compañías pueden cerciorar de que están operando de acuerdo con las regulaciones locales, estatales, federales e internacionales. Este cumplimiento puede significar cualquier cosa, desde pagar impuestos a tiempo, cumplir con las leyes y regulaciones laborales y la seguridad en el lugar de trabajo, hasta garantizar que las licencias, licencias y certificaciones permanezcan actualizadas.

Cuando se acercan los plazos o las fechas de vencimiento, las compañías pueden tomar medidas inmediatas. Y, a medida que las compañías comiencen los procesos de transformación digital y se vuelvan más dependientes de espacios legales ambiguos como la inteligencia artificial (IA), la computación en la nube, 5G e Internet de las cosas (IoT), surgirán nuevas regulaciones de cumplimiento y problemas. Automatizar el cumplimiento siempre que sea posible alivia la carga de trabajo administrativa de un equipo de RR. HH. y reduce en gran medida el error humano. Esta automatización no solo aumenta la eficiencia de los flujos de trabajo de RR. HH. de trabajo , sino que también permite que los departamentos de RR. HH. rastreen y analicen datos para su optimización.

Incorporación

de empleados La incorporación de nuevos empleados requiere el envío y recepción de documentos firmados, la concesión de acceso al software, la realización de solicitudes de dispositivos, la presentación de documentos fiscales y la configuración de herramientas. Y presentar a los recién contratados a su equipo y darles todo lo que necesitan para empezar con confianza su nueva función. Un sistema para la automatización de la incorporación puede configurar el acceso a recursos de TI y flujos de trabajo para notificaciones automáticas o, por ejemplo, notificaciones push y aprobación. Puede recopilar formularios firmados electrónicamente y generar documentos PDF oficiales. Puede entregar dispositivos a los empleados sin esperar el soporte de TI y garantizar una inscripción impecable en los planes de beneficios.

La IA puede hacer que el proceso de recopilación de información sea más fluido y personalizado. Los chatbots impulsados por IA pueden guiar a los nuevos empleados a través del proceso de incorporación, responder preguntas, brindar información y enviar recordatorios sobre documentos clave, lo que reduce las tareas que consumen mucho tiempo y mejora la experiencia del nuevo empleado.

Además, la automatización de RR. HH. puede ayudar con la desvinculación al retirar automáticamente el acceso a TI y programar entrevistas de salida de los empleados.

Soporte o service desks de RR. HH.

Responder a las necesidades de los empleados es clave para mejorar el compromiso y la productividad. Pero navegar a través de políticas corporativas complejas y procesos de soporte de RR. HH. y TI a veces puede hacer que los empleados tengan dificultades para encontrar respuestas, lo que causa frustración y pérdida de tiempo. Los chatbots de RR. HH. impulsados por IA pueden ayudar a empoderar a los empleados con respuestas rápidas y soporte de autoservicio.



Un chatbot de RR. HH. que emplea procesamiento de lenguaje natural y machine learning puede comprender, comunicar e incluso automatizar acciones para apoyar a candidatos y empleados. Por ejemplo, un bot inteligente de RR. HH. puede responder preguntas frecuentes, sugerir recursos de aprendizaje y ayudar a los empleados a aplicar días libres o verificar sus saldos de licencia restantes. Las plataformas de chatbot también pueden proporcionar recordatorios, realizar encuestas y recopilar comentarios para mejorar las experiencias de los empleados.

Administración del performance

Al recopilar datos de productividad para individuos, equipos y organizaciones, una herramienta de administración del performance puede presentar estos datos en plantillas fáciles de revisar en una ubicación central. Estos datos ofrecen a los departamentos y gerentes de recursos humanos información sobre la carga de trabajo de los empleados y les permite tomar decisiones informadas sobre la asignación de recursos, la delegación, la capacitación, el soporte y las promociones para los empleados que supervisan.



Aprendizaje y desarrollo profesional

Cuando RR. HH. incorpora a un nuevo empleado, implementa una nueva política de la compañía o inicia una capacitación para que los empleados cumplan con las regulaciones, los sistemas de gestión del aprendizaje pueden ayudar. Estas plataformas de automatización de software automatizan la entrega de cursos en línea y el seguimiento del progreso de los empleados.

La IA puede recomendar módulos de capacitación personalizados. Al analizar los datos de cada empleado, como sus habilidades y preferencias, la IA puede adaptar la capacitación de acuerdo con los objetivos personales. La IA también tiene el potencial de ayudar a los gerentes de RR. HH. a identificar talentos ocultos o identificar empleados listos para una promoción.

Seguimiento de tiempo y asistencia

Algunas herramientas de automatización de RR. HH. rastrean el horario y la asistencia de los empleados para ayudar a las empresas a operar a su capacidad óptima y garantizar que tengan suficientes recursos humanos para beneficiarse de las oportunidades de crecimiento. Donde los equipos de RR. HH. del pasado podrían ingresar manualmente el PTO y la asistencia en hojas de cálculo, el nuevo software de seguimiento de asistencia permite a los equipos de RR. HH. revisar y aprobar las hojas de tiempo y las solicitudes de licencia o tiempo libre. Ahora pueden verificar rápidamente el tiempo libre disponible, notificar a los miembros del equipo cuando un colega de equipo estará fuera de la oficina y analizar las tendencias de tiempo libre de los empleados para ayudar a evitar el agotamiento.