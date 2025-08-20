¿Qué es el desarrollo de talento?

El desarrollo del talento es el proceso por el cual las organizaciones se aseguran de que su fuerza laboral posea los conjuntos de habilidades y capacidades adecuados para ejecutar sus trabajos hoy y estar preparadas para los cambios en esos trabajos en el futuro.
Las organizaciones deben invertir en oportunidades de desarrollo de talento para asegurarse de que sus empleados aprendan lo que necesitan para tener éxito. El desarrollo del talento, también conocido como desarrollo del empleado, incluye experiencias de aprendizaje en habilidades difíciles, como lenguajes de programación, automatización de marketing o comprensión del cumplimiento regulatorio. El desarrollo del talento también abarca habilidades sociales como el liderazgo, el trabajo en equipo o la comprensión para detectar a un colega que está batallando con el trabajo o la salud mental.
Las organizaciones no solo invierten en programas estratégicos para apoyar a sus empleados, sino que también buscan oportunidades de aprendizaje dondequiera que se produzcan. Las organizaciones que adoptan una estrategia integral de desarrollo de talento pueden ofrecer incentivos para que los empleados aprendan habilidades adicionales a su propio ritmo.
Ejemplos comunes de estos incentivos son las prestaciones de clases, que pagan parte o la totalidad de una educación continua o un programa de maestría. Otro incentivo incluye traer oradores invitados para hablar sobre temas no centrales, por ejemplo, cómo los atletas toman decisiones o cómo un emprendedor desarrolló un tipo diferente de negocio.
Una estrategia integral de desarrollo de talento implica que los equipos de recursos humanos se coordinen con el liderazgo ejecutivo para establecer las competencias básicas requeridas para los empleados existentes y entrantes. Es ideal para las organizaciones establecer este proceso lo antes posible en su historia y refinarlo a medida que cambian los trabajos y las habilidades. Debe ser un componente crítico de los ciclos de desarrollo de los empleados existentes y parte del proceso de incorporación para futuras contrataciones.
Centrarse en el desarrollo del talento permite a las organizaciones crear una fuerza laboral ágil y adaptable que esté preparada para cómo la tecnología, el trabajo virtual e híbrido y otras tendencias futuras afectarán sus carreras.
El desarrollo del talento y la gestión del talento son partes importantes de las relaciones generales con los empleados. Si bien algunas organizaciones pueden tratar el desarrollo del talento como un subsector de la gestión del talento, otras utilizan los dos temas para analizar diferentes enfoques.
El desarrollo del talento identifica las formas en que las organizaciones pueden ayudar a los empleados a aprender nuevas habilidades relevantes para sus trayectorias profesionales. La gestión del talento se centra en una gama más amplia de temas1(enlace externo a ibm.com) relacionados con recursos humanos como reclutamiento, incorporación, retención, salario y beneficios.
Si bien el plan de desarrollo del talento de cada organización es diferente, la mayoría comparte algunos componentes clave. Lo más importante es que la organización necesitará un programa de capacitación integral, que involucre a los empleados tanto en el aprendizaje práctico como teórico sobre las habilidades que necesitan para mejorar o aprender.
Las organizaciones siempre deben planificar los cambios de liderazgo, ya sea que ejecutivos y mandos medios cambien de trabajo, muden empresas o se jubilen. La planificación de sucesión es un componente clave del desarrollo de liderazgo. Durante la planificación de la sucesión, las organizaciones identifican a los mejores talentos para quienes deben crear un camino hacia el liderazgo futuro. Después de que hayan identificado a estos futuros líderes, deben capacitarlos para tener las habilidades de liderazgo adecuadas para gestionar y motivar a las personas.
Las organizaciones crean iniciativas para empoderar y solicitar retroalimentación de los empleados. Las organizaciones han aprendido con el tiempo que una parte clave de la experiencia del empleado es poder compartir sus comentarios con el liderazgo sénior. Compartir comentarios permite a los empleados expresar qué partes de su trabajo les gustan y en qué áreas necesitan ayuda.
Las organizaciones pueden descubrir que sus empleados estaban capacitados para realizar tareas o trabajos de cierta manera. Es posible que estos empleados necesiten aprender una nueva forma de hacer las cosas mientras permanecen en el mismo puesto. Por ejemplo, los profesionales del marketing acostumbrados a crear programas desde cero podrían beneficiarse del aprendizaje y la incorporación de IA generativa en futuros programas.
Los representantes de servicio al cliente tuvieron que aprender a usar las redes sociales para lidiar con las solicitudes y quejas que comenzaron a proliferar a través de esos canales. Las organizaciones deben invertir en la recapacitación de los empleados para asegurarse de que disponen de las habilidades actualizadas y necesarias para hacer frente a los cambios del mercado y avanzar en su carrera profesional.
Este enfoque ayuda a las organizaciones a abordar las brechas de habilidad de los empleados existentes y entrantes. Se enfoca en un trabajo o tarea concretos que serán reemplazados por la tecnología o que dejarán de ser valorados por esa organización en el futuro.
Por ejemplo, los cajeros y otros empleados de comercios minoristas corren el riesgo de ser desplazados por el autopago y otros avances tecnológicos del comercio minorista. Las empresas tienen la oportunidad de mejorar la cualificación de sus empleados para que se centren más en la resolución de problemas de alto nivel y en la atención al cliente. Esta capacitación puede permitirles mantener sus puestos de trabajo, incluso cuando cada vez más minoristas optan por menos cajeros y más autofacturación.
En los Estados Unidos empresariales, los profesionales de captura de datos se sienten en riesgo de que sus trabajos sean tomados por la IA y el aprendizaje automático. Las organizaciones podrían mejorar sus habilidades para centrarse más en los conocimientos que se derivan de los datos recopilados y aprender a derivar los próximos pasos estratégicos basados en esos conocimientos prácticos.
Identificar el talento sénior para guiar a los miembros del equipo o a los empleados de diferentes departamentos es un componente clave de cualquier programa estratégico de desarrollo de talento. Una forma de promover una tutoría eficiente, especialmente desde la perspectiva del líder, es la observación del trabajo. En este método, los aprendices siguen a sus mentores mientras hacen su trabajo, lo que permite que los altos directivos trabajen mientras enseñan.
Las organizaciones utilizan cada vez más la tecnología y los métodos de aprendizaje asincrónico para gestionar el aprendizaje en el puesto de trabajo de sus empleados. Estos son los diversos canales que las organizaciones pueden utilizar para educar a sus empleados a través de programas de desarrollo de talento.
A menudo, la mejor manera de comunicar la importancia de aprender una habilidad específica es solicitar a los empleados reducir el tiempo en sus escritorios para asistir a un seminario o conferencia. Las organizaciones deben considerar invitar a los profesores invitados a demostrar su conocimiento en persona para que los asistentes puedan hacer preguntas fácilmente y evitar distracciones desde computadoras y dispositivos móviles.
Las grabaciones virtuales, que los empleados pueden ver en vivo o bajo demanda, son una forma eficaz de comunicación de uno a muchos. Los empleados pueden ver y volver a ver eventos cuando sea conveniente y saltar a ciertas partes para enfocarse en conclusiones clave.
Enviar a los empleados correos electrónicos informativos que puedan leer de inmediato o guardar para el fin de semana u otras áreas de tiempo libre es una excelente manera de fomentar el aprendizaje continuo. Las organizaciones pueden utilizar boletines para resaltar estadísticas sobre su programa de desarrollo de talentos, por ejemplo, habilidades aprendidas y clases completadas. Pueden enviar mensajes reafirmantes del director ejecutivo o del jefe de desarrollo de talentos y ofrecer artículos detallados sobre habilidades clave.
Un componente central de cualquier programa de desarrollo de aprendizaje es garantizar que la organización pueda medir cuánto conocimiento están reteniendo los empleados. Los cursos en línea pueden servir como recursos educativos y herramientas de diagnóstico para determinar si cada empleado entiende el material y está en camino a desarrollar sus habilidades.
Las organizaciones que implementen programas de desarrollo de talento obtendrán varios beneficios clave.
El desarrollo del talento es una búsqueda valiosa para organizaciones de todos los tamaños, pero presenta algunos desafíos que deben resolverse.
