¿Qué es el desarrollo de talento?

Las organizaciones deben invertir en oportunidades de desarrollo de talento para asegurarse de que sus empleados aprendan lo que necesitan para tener éxito. El desarrollo del talento, también conocido como desarrollo del empleado, incluye experiencias de aprendizaje en habilidades difíciles, como lenguajes de programación, automatización de marketing o comprensión del cumplimiento regulatorio. El desarrollo del talento también abarca habilidades sociales como el liderazgo, el trabajo en equipo o la comprensión para detectar a un colega que está batallando con el trabajo o la salud mental.

Las organizaciones no solo invierten en programas estratégicos para apoyar a sus empleados, sino que también buscan oportunidades de aprendizaje dondequiera que se produzcan. Las organizaciones que adoptan una estrategia integral de desarrollo de talento pueden ofrecer incentivos para que los empleados aprendan habilidades adicionales a su propio ritmo.

Ejemplos comunes de estos incentivos son las prestaciones de clases, que pagan parte o la totalidad de una educación continua o un programa de maestría. Otro incentivo incluye traer oradores invitados para hablar sobre temas no centrales, por ejemplo, cómo los atletas toman decisiones o cómo un emprendedor desarrolló un tipo diferente de negocio.



Una estrategia integral de desarrollo de talento implica que los equipos de recursos humanos se coordinen con el liderazgo ejecutivo para establecer las competencias básicas requeridas para los empleados existentes y entrantes. Es ideal para las organizaciones establecer este proceso lo antes posible en su historia y refinarlo a medida que cambian los trabajos y las habilidades. Debe ser un componente crítico de los ciclos de desarrollo de los empleados existentes y parte del proceso de incorporación para futuras contrataciones.

Centrarse en el desarrollo del talento permite a las organizaciones crear una fuerza laboral ágil y adaptable que esté preparada para cómo la tecnología, el trabajo virtual e híbrido y otras tendencias futuras afectarán sus carreras.