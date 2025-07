La inteligencia artificial (IA) en recursos humanos (RR. HH.) se refiere a la aplicación de tecnologías de IA para transformar las funciones y procesos tradicionales de RR. HH. Implica el uso de una combinación de algoritmos, modelos de machine learning y sistemas inteligentes para automatizar tareas repetitivas, obtener insights más profundos de los datos de RR. HH. y respaldar la toma de decisiones en toda una organización. Estas tecnologías también mejoran la experiencia de los empleados al reducir la fricción y empoderar a los profesionales de RR. HH. para que se centren en cuestiones de personal más creativas o sensibles.

La IA en RR. HH. despliega varias tecnologías capaces de analizar grandes cantidades de datos en tiempo real, reconocer patrones, generar contenido y simular interacciones similares a las humanas. Estas capacidades están cambiando la forma en que operan los departamentos de Recursos Humanos, permitiéndoles mover de funciones principalmente administrativas a roles más estratégicos dentro de las organizaciones.

Los responsables de RR. HH. de hoy enfrentan múltiples desafíos: expectativas cambiantes de los empleados, una escasez global de mano de obra y una creciente brecha de habilidades. Y como la IA está alterando el panorama empresarial a un ritmo tan rápido, los departamentos de RR. HH. pueden desempeñar un papel importante en la gestión del cambio. Según una investigación del IBM Institute for Business Value, solo el 20 % de los ejecutivos dice que RR. HH. es responsable de la estrategia del futuro del trabajo en su organización. Lo que nos lleva a preguntarnos: si RR. HH. no es dueño del futuro del trabajo, ¿quién lo será? La tecnología, con su promesa de transformar el panorama empresarial, es tanto una iniciativa de RR. HH. como una preocupación de TI.