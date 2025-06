Diseñar experiencias atractivas para los empleados que ofrezcan resultados tangibles

Al derrumbarse las rígidas barreras entre lo personal y lo profesional, han cambiado las expectativas tanto de los trabajadores como de los empresarios. A las empresas punteras se les exige cada vez más que fomenten entornos de trabajo positivos, flexibles y empáticos para satisfacer las necesidades de los empleados y retener a los mejores talentos. Pero, lo que quizá sea más importante, los empleados satisfechos y comprometidos con sistemas de apoyo sólidos son más productivos y más propensos a aceptar el cambio. Como hemos comprobado, los empleados adoptan las nuevas estructuras empresariales, y las tecnologías, 34 % más a menudo cuando el compromiso de los empleados está en el centro del diseño de la transformación.

Esto presenta un desafío para las empresas: cómo diseñar experiencias cohesivas y atractivas que cultiven una sensación de confianza y deleite en toda una organización cuando el cambio es la única constante. Pero los empleadores capaces de conquistar este desafío logran resultados impresionantes. Según una investigación reciente del IBM Institute for Business Value, las organizaciones que fomentan las mejores experiencias de los empleados superan el crecimiento de los ingresos en un 31 % en comparación con otras organizaciones. Los datos de Gallup muestran que las empresas que valoran EX obtienen un 23 % más de beneficios que las que no lo hacen.

En las siguientes secciones, exploraremos cómo las organizaciones pueden crear, ejecutar y operar continuamente experiencias para los empleados que no solo adopten el cambio a corto plazo, sino que fomenten una cultura de agilidad y tenacidad organizacional, sin importar lo que depare el futuro.