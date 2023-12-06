Para aprovechar realmente el poder de la IA, necesitas más que las herramientas adecuadas. Debe comprender las habilidades que tiene dentro de su organización, identificar y priorizar las habilidades que necesita para el futuro y crear oportunidades para que los empleados las desarrollen. La aptitud en datos y la alfabetización digital son vitales para que los empleados comprendan a medida que interactúan con las herramientas de IA. Deberán comprender que la IA generativa no es una fuente de verdad, sino que utiliza datos para proporcionar posibles respuestas y soluciones que los empleados deben aplicar a su experiencia, conocimiento y habilidades de pensamiento crítico existentes para tomar la mejor decisión.

Si bien la perspicacia y las habilidades técnicas de la IA seguirán siendo importantes, las habilidades más blandas de los empleados humanos desempeñarán un papel crucial en la creación de valor empresarial y la integración exitosa de la IA en el lugar de trabajo. La creatividad y la colaboración se convertirán en habilidades cada vez más valiosas a medida que las personas se enfrenten a los cambios. A medida que la IA y las herramientas de automatización realizan tareas rutinarias, las personas necesitarán apoyarse en su creatividad para trabajar con colegas humanos y de IA. Al mismo tiempo, el auge de nuevas tecnologías, procesos y sistemas también escribirá y reescribirá nuevas reglas dentro de las organizaciones. Por lo tanto, los empleados que pueden seguir siendo adaptables y flexibles con dinámicas cambiantes pueden prosperar.

Preparar a su fuerza laboral para la nueva era de la IA requiere que invierta realmente en sus empleados y en su desarrollo. Por lo tanto, los líderes de recursos humanos deben entender las necesidades, experiencias y metas de los empleados para crear programas que les permitan crecer. Esto comienza con evaluar y priorizar las habilidades técnicas y no técnicas de los empleados y proporcionar recursos para que los empleados vuelvan a capacitar, practicar y perfeccionar.