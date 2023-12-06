A medida que la adopción de la IA y otras tecnologías continúe expandiéndose, transformará la forma en que realizamos el trabajo con el potencial de interrumpir 83 millones de empleos en todo el mundo y crear 69 millones de nuevos roles para 2025, según el Foro Económico Mundial. Al igual que otras tecnologías innovadoras anteriores, la evolución de la IA creará oportunidades para nuevas industrias, nuevos empleos y nuevos enfoques para los existentes. Para preparar a su gente y negocios, las organizaciones deben cerciorar de que sus empleados estén equipados con las habilidades para el mañana sin interrumpir el negocio de hoy.
Los empleadores se enfrentan a dos desafíos críticos en RRHH al mismo tiempo: atraer y retener al talento adecuado y abordar la creciente brecha de habilidades. Puede parecer una carrera contrarreloj contratar personas con las habilidades adecuadas para los trabajos actuales y asegurarse de que ellos, así como los empleados existentes, estén desarrollando las habilidades críticas futuras necesarias a medida que la IA generativa y la automatización se aplican a más y más áreas de trabajo.
Los ejecutivos son muy conscientes del desafío que se avecina, ya que un estudio reciente del IBM Institute for Business Value encontró que 4 de cada 5 ejecutivos encuestados creen que la IA generativa cambiará las funciones y habilidades de los empleados. Esto afectará a los empleados de todos los niveles. Si bien los empleados de nivel inicial sentirán estos cambios antes a medida que se automaticen las actividades transaccionales, los ejecutivos y los empleados de alta dirección no están exentos. Por lo tanto, los líderes de RR. HH. deben ser proactivos para ayudar a los empleados a actualizar las habilidades existentes, adaptarse al trabajo cambiante y cultivar nuevas habilidades al:
Los líderes de RR. HH. deben identificar y proporcionar a los empleados las habilidades y herramientas que necesitan para realizar tareas y describir cómo trabajarán con las herramientas de IA. Como tal, RR. HH. no solo debe estar en el centro de cómo la organización rediseña los procesos, sino también cómo vuelve a capacitar y mejora las habilidades de los empleados y evoluciona su nueva cultura habilitada para la IA.
Para agravar los desafíos que enfrentan las organizaciones, los métodos de capacitación tradicionales pueden no estar a la altura de la tarea en cuestión. Esto crea una gran oportunidad para que RR. HH. replantee las metodologías y enfoques de capacitación utilizados para adaptarse al panorama actual que cambia rápidamente.
Irónicamente, lo que está alterando el lugar de trabajo y generando la necesidad de reciclarse es precisamente lo que puede ayudar a los empleados a desarrollar las habilidades necesarias para realizar un trabajo de mayor valor. El futuro de la recapacitación, la capacitación y el desarrollo del talento utiliza la IA para proporcionar a los empleados cursos menos prescriptivos teniendo en cuenta su experiencia, función y habilidades existentes para ofrecer una vía de aprendizaje verdaderamente personalizada y relevante única para ellos junto con un mayor aprendizaje en el flujo de su trabajo. Incluso puede ayudar a simplificar su capacidad para obtener las respuestas necesarias para que puedan aprender mientras resuelven problemas del mundo real.
La IA generativa también puede ayudar a los líderes de RR. HH. a descifrar el código del aprendizaje personalizado a escala, un enfoque que antes era imposible con las herramientas existentes. La IA puede utilizar mayores insights de datos para ofrecer un programa de desarrollo personalizado. Los empleados ya no necesitarían tomar una capacitación genérica de "talla única", accederán a programas personalizados, y cada módulo se adaptará a las necesidades individuales.
Para aprovechar realmente el poder de la IA, necesitas más que las herramientas adecuadas. Debe comprender las habilidades que tiene dentro de su organización, identificar y priorizar las habilidades que necesita para el futuro y crear oportunidades para que los empleados las desarrollen. La aptitud en datos y la alfabetización digital son vitales para que los empleados comprendan a medida que interactúan con las herramientas de IA. Deberán comprender que la IA generativa no es una fuente de verdad, sino que utiliza datos para proporcionar posibles respuestas y soluciones que los empleados deben aplicar a su experiencia, conocimiento y habilidades de pensamiento crítico existentes para tomar la mejor decisión.
Si bien la perspicacia y las habilidades técnicas de la IA seguirán siendo importantes, las habilidades más blandas de los empleados humanos desempeñarán un papel crucial en la creación de valor empresarial y la integración exitosa de la IA en el lugar de trabajo. La creatividad y la colaboración se convertirán en habilidades cada vez más valiosas a medida que las personas se enfrenten a los cambios. A medida que la IA y las herramientas de automatización realizan tareas rutinarias, las personas necesitarán apoyarse en su creatividad para trabajar con colegas humanos y de IA. Al mismo tiempo, el auge de nuevas tecnologías, procesos y sistemas también escribirá y reescribirá nuevas reglas dentro de las organizaciones. Por lo tanto, los empleados que pueden seguir siendo adaptables y flexibles con dinámicas cambiantes pueden prosperar.
Preparar a su fuerza laboral para la nueva era de la IA requiere que invierta realmente en sus empleados y en su desarrollo. Por lo tanto, los líderes de recursos humanos deben entender las necesidades, experiencias y metas de los empleados para crear programas que les permitan crecer. Esto comienza con evaluar y priorizar las habilidades técnicas y no técnicas de los empleados y proporcionar recursos para que los empleados vuelvan a capacitar, practicar y perfeccionar.
La transformación masiva de la fuerza laboral y las habilidades se acerca rápidamente y las organizaciones deben preparar proactivamente a sus negocios y empleados para el futuro del trabajo. Equipados con la estrategia, las herramientas y las nuevas formas de trabajar adecuadas mediante la IA y la automatización, los profesionales de RR. HH. tienen la capacidad de guiar a las organizaciones hacia el futuro y prepararse para lo que pueda venir.
