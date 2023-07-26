Etiquetas
RR. HH. y talento en la era de la IA

Joven mujer de negocios de etnia india y colega de pie frente al escritorio y trabajando en una computadora portátil en una oficina de negocios moderna

La aparición de la IA generativa y los modelos fundacionales ha revolucionado la forma en que las empresas, en todas las industrias, operan en este punto de inflexión actual. Esto es especialmente cierto en la función de RR. HH., que se ha puesto a la vanguardia de la nueva era de la IA. En un estudio reciente del IBM Institute for Business Value (IBV), “La toma de decisiones del director ejecutivo (CEO) en la era de la IA” , el 36 % de los directores ejecutivos (CEO) encuestados identificaron la fuerza laboral y las habilidades como el factor más importante que afecta su empresa. Ampliar el uso de las capacidades de IA para aumentar el trabajo humano en los procesos centrales de RR. HH. en la contratación, retención y desarrollo de habilidades y talento promete ofrecer una transformación empresarial y permitir que las organizaciones compitan en un mercado global.

Descargue el informe "IA generativa empresarial: estado del mercado" para saber cómo las organizaciones pueden aprovechar el poder de la IA generativa

El futuro de RR. HH. y el talento con la IA generativa

Tradicionalmente, muchos procesos, aplicaciones y tecnologías de recursos humanos —desde el análisis de currículos, la búsqueda y selección de candidatos, hasta la correspondencia entre las habilidades de los candidatos— se han beneficiado de las capacidades de automatización e inteligencia artificial y estuvieron estrechamente alineados con ellas. Sin embargo, en esta nueva era, la IA generativa puede ofrecer más mediante el uso de asesores específicos, y los casos de uso que obtienen beneficio de ella continuarán ampliándose. El trabajo de los empleados humanos en procesos como la creación de descripciones de puestos y la búsqueda inteligente ahora se puede aumentar utilizando insights basados en datos e IA generativa. Esto no solo puede transformar los procesos de RR. HH. y mejorar las operaciones comerciales, sino que también permite a los profesionales de RR. HH. innovar y centrarse en un trabajo de mayor valor.

Por ejemplo, la función de RR. HH. de IBM ha trabajado para desarrollar las capacidades de su asistente digital interno impulsado por IA, AskHR, en los últimos seis años para automatizar más de cien procesos y manejar más de un millón y medio de conversaciones de empleados al año. AskHR proporciona a los usuarios información relevante y recientemente comenzó a impulsar a los empleados que se preparan para viajar, enviar alertas meteorológicas y ayudar con otros procesos rutinarios. A medida que AskHR continúa aprendiendo y ampliando sus capacidades, los empleados humanos pueden buscar ahorrar tiempo en tareas repetitivas y enfocarse en trabajos más complejos.

La evolución de las capacidades de IA en casos de uso, como el reclutamiento y la adquisición, se ha vuelto cada vez más sofisticada, gestionando el costo y el tiempo asociados con la contratación de nuevos empleados. Con la capacidad de segmentar las solicitudes en función de los requisitos del puesto, la disponibilidad de talento y otros criterios obligatorios, los reclutadores pueden mejorar potencialmente la coincidencia de habilidades de los candidatos, atraer talento más diverso y aumentar su productividad.

Poner la IA al servicio del talento

Consideraciones críticas para la adopción de IA responsable

Si bien las posibilidades son infinitas, la explosión de casos de uso que emplean IA generativa en RR. HH. también plantea preguntas sobre el uso indebido y el potencial de sesgo. La adopción y el uso generalizados de la IA en las aplicaciones de RR. HH. pueden plantear preocupaciones sobre las implicaciones éticas y el impacto en los datos y la privacidad de los empleados. Antes de adoptar la IA en sus procesos, las organizaciones deben desarrollar intenciones claras de lo que significa la IA responsable para ellas, individualmente, e identificar no solo lo que están dispuestas a hacer, sino también lo que no están dispuestas a hacer. La falta de adopción de una estrategia organizacional que respalde el uso responsable de la IA puede generar un mayor impacto en la reputación, regulatorio, legal e incluso financiero.

Por lo tanto, el uso de IA responsable es esencial para el éxito en todo el ciclo de vida de los empleados y debe tenerse en cuenta en la estrategia de IA generativa. Como tal, los líderes de RR. HH. no pueden simplemente confiar en la IA para tomar decisiones por sí sola. Debe involucrar a los empleados en todo el uso responsable de la IA para ayudar a ganar confianza y aceptación de la organización.

Para ayudar a integrar el uso responsable de la IA en la cultura organizacional, IBM recomienda que las organizaciones sigan estos cinco pilares de ética de IA responsable.

  1. Explicabilidad. Ganar y mantener la confianza dejando claro lo que se incluyó en las recomendaciones, explicando cómo y por qué se toman decisiones específicas y siendo transparentes sobre cuándo los empleados interactúan con la IA
  2. Equidad. La IA, con la calibración adecuada, puede ayudar a los humanos a tomar decisiones para ayudar a contrarrestar los sesgos humanos y promover la inclusión.
  3. RobustezProteger los sistemas de IA contra amenazas adversarias y posibles incursiones.
  4. La transparencia promueve y refuerza la confianza al compartir información relacionada con el uso de la IA con stakeholders de diferentes roles.
  5. Privacidad. Los sistemas de IA deben priorizar y salvaguardar la privacidad de los empleados y los derechos de datos a lo largo de su ciclo de vida, desde la capacitación hasta la producción y la gobernanza.

Aunque no sabemos hacia dónde evolucionará el siguiente nivel de IA generativa, animamos a las organizaciones a hacer de estos pilares éticos una parte fundamental de la cultura. Los líderes de RR. HH. marcan la pauta. Deben desafiar al resto de la empresa sobre las implicaciones éticas de la IA y la privacidad de datos. También deben poder explicar a su organización cómo planean lograr el uso de la IA de manera ética y confiable.

Revise los conceptos básicos para reducir los desafíos

Escuche el pódcast para sumergirse en la audaz frontera de la inteligencia artificial en RR. HH. y lo que los líderes de RR. HH. deberían hacer a medida que las empresas integran la IA en sus sistemas.

Hay muchas consideraciones a la hora de introducir la IA en los procesos de Recursos Humanos, lo que deja a los líderes empresariales con una sobrecarga de decisiones sobre cómo, cuándo y dónde usarla para beneficiar a su fuerza laboral. Desde preguntas sobre por dónde empezar, confirmar que tiene las habilidades y tecnologías necesarias y usar datos de calidad, el proceso de toma de decisiones puede ser complejo, abrumador y confuso. Además, hay mucha presión para integrar la IA en cada vez más casos de uso, mejorar los niveles de productividad y crear nuevos modelos de negocio. 

Para simplificar y determinar el mejor curso de acción; sin embargo, debe volver a lo básico, centrándose en su estrategia, modelo operativo y personas para ayudar a evaluar la preparación de su organización para la IA.

  1. Establezca un plan claro y aplicable en la práctica que combine las estrategias tanto de negocio como de IA. Cree objetivos y metas específicos con medidas definidas para el éxito. Comprenda su fuerza laboral existente e identifique cualquier brecha de habilidades. Planifique las brechas volviendo a capacitar al talento actual, reestructurando los roles laborales para incorporar la IA en los flujos de trabajo humanos, automatizando las tareas rutinarias y aprovechando los socios del ecosistema.
  • Evolucione su modelo operativo reinventando la experiencia de su fuerza laboral y de sus clientes para informar nuevas formas de trabajar. Visualice los procesos de extremo a extremo e identifique oportunidades para aplicar la IA y obtener nuevas eficiencias. Determinar si los sistemas existentes se integrarán y utilizarán AIOps para abordar cualquier problema de TI.
  • Invierta en el talento y las habilidades de su personal. Cree una cultura de aprendizaje continuo. El éxito en la nueva era de la IA requiere que ponga a las personas, en lugar de la tecnología, en el centro de su estrategia. Su fuerza laboral humana es parte integral del éxito de esta transformación digital. Su experiencia les brinda insights únicos sobre dónde la automatización y la IA podrían aumentar el rendimiento. Fomente un foro de comunicación abierto para que brinden entrada e insight directos.
  • Esté preparado para hacer y responder las preguntas difíciles. La IA generativa está transformando la forma en que trabajamos a nivel mundial y hay muchas preguntas difíciles que los líderes de RR. HH. deben poder responder para asegurarse de que las personas, los procesos y la tecnología trabajen juntos para crear valor empresarial, cumplir con la estrategia empresarial y mejorar la eficiencia operativa.

Los desafíos pueden dejar de ser un problema alineando primero la estrategia comercial general de su organización con la estrategia de IA generativa, definiendo procesos y flujos de trabajo de extremo a extremo, y educando a las personas y las tecnologías sobre cómo funcionará todo en conjunto. Independientemente de dónde se encuentre en este proceso, IBM Consulting puede ayudarle a responder las preguntas difíciles, implementar aplicaciones de IA en sus sistemas de RR. HH. existentes, acelerar la transformación digital y desbloquear el potencial de la fuerza laboral.

 
