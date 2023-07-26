Tradicionalmente, muchos procesos, aplicaciones y tecnologías de recursos humanos —desde el análisis de currículos, la búsqueda y selección de candidatos, hasta la correspondencia entre las habilidades de los candidatos— se han beneficiado de las capacidades de automatización e inteligencia artificial y estuvieron estrechamente alineados con ellas. Sin embargo, en esta nueva era, la IA generativa puede ofrecer más mediante el uso de asesores específicos, y los casos de uso que obtienen beneficio de ella continuarán ampliándose. El trabajo de los empleados humanos en procesos como la creación de descripciones de puestos y la búsqueda inteligente ahora se puede aumentar utilizando insights basados en datos e IA generativa. Esto no solo puede transformar los procesos de RR. HH. y mejorar las operaciones comerciales, sino que también permite a los profesionales de RR. HH. innovar y centrarse en un trabajo de mayor valor.

Por ejemplo, la función de RR. HH. de IBM ha trabajado para desarrollar las capacidades de su asistente digital interno impulsado por IA, AskHR, en los últimos seis años para automatizar más de cien procesos y manejar más de un millón y medio de conversaciones de empleados al año. AskHR proporciona a los usuarios información relevante y recientemente comenzó a impulsar a los empleados que se preparan para viajar, enviar alertas meteorológicas y ayudar con otros procesos rutinarios. A medida que AskHR continúa aprendiendo y ampliando sus capacidades, los empleados humanos pueden buscar ahorrar tiempo en tareas repetitivas y enfocarse en trabajos más complejos.

La evolución de las capacidades de IA en casos de uso, como el reclutamiento y la adquisición, se ha vuelto cada vez más sofisticada, gestionando el costo y el tiempo asociados con la contratación de nuevos empleados. Con la capacidad de segmentar las solicitudes en función de los requisitos del puesto, la disponibilidad de talento y otros criterios obligatorios, los reclutadores pueden mejorar potencialmente la coincidencia de habilidades de los candidatos, atraer talento más diverso y aumentar su productividad.