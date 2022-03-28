¿Qué es una notificación push?

Si recibió una notificación de una venta flash, una oferta de viaje o una actualización de tráfico, esa alerta proviene de un servidor push que la habilita.

Las notificaciones push pueden estar basadas en la nube o en aplicaciones, y están diseñadas para funcionar con un servidor que realiza la notificación. Una API puede habilitar notificaciones push de servicios en la nube como servicios push de aplicaciones y web. Una vez que una organización solicita una notificación push, una API llama a este servicio y prepara el mensaje para enviarlo.

Una notificación push llega a la pantalla de inicio de su móvil o a la pantalla de bloqueo. También puede aparecer como una notificación en el ícono de la aplicación o en la pantalla de inicio de su escritorio al iniciar el navegador y también mientras está en uso.

Las organizaciones envían notificaciones push con texto y, más comúnmente, con medios enriquecidos, como emojis. Algunos, pero no todos, incluyen un enlace en el que se puede hacer clic o una llamada a la acción (CTA), que incita al usuario a realizar una acción, como finalizar una compra o interactuar directamente con un sitio o una aplicación.

Sin embargo, las notificaciones push no funcionan de manera democrática ni uniforme en todos los navegadores y sistemas operativos. Si bien los navegadores móviles y de escritorio más populares admiten notificaciones push de Safari, Firefox, Chrome y Android, la entrega y la experiencia son diferentes en estos navegadores.

Para los usuarios de Android en particular, algunos medios enriquecidos no están disponibles para quienes tienen menos probabilidades de realizar actualizaciones periódicas del teléfono. Además, las exclusiones en dispositivos Android difieren de los dispositivos iOS en que un usuario debe optar por no participar con unos pocos pasos manuales, aunque Android ha facilitado este proceso en los últimos años.

Comprender las diferencias en las limitaciones y licencias del dispositivo, el navegador y el sistema operativo es importante para las organizaciones que buscan ejecutar notificaciones push con éxito.