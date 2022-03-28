¿Qué es una notificación push?

Una notificación push es un mensaje corto que aparece como una ventana emergente en su navegador de escritorio, pantalla de inicio móvil o en el centro de notificaciones de su dispositivo desde una aplicación móvil.

Las notificaciones push suelen ser alertas opcionales que muestran texto y medios enriquecidos, como imágenes o botones, que permiten al usuario realizar una acción específica.

Las organizaciones emplean las notificaciones push como canal de marketing o comunicación, pero también pueden emplearse como mecanismo de seguridad.

 El origen de las notificaciones push

Las notificaciones push se equipararon en un principio a "Danger," pero no en el sentido típico de la palabra. Mientras trabajaba como Director de Diseño de Danger, el precursor de Android, Matías Duarte y su equipo de diseño desarrollaron las notificaciones push en 2008.

En 2009, Apple lanzó sus mensajes push, o notificaciones, a través del servicio de mensajería en la nube, APNS (servicio de notificaciones de Apple). El servicio diseñado por Apple ahora prevalece en todos los dispositivos iOS, desde iPads hasta iPhones, como notificaciones push móviles para usuarios móviles.
Hay dos tipos de notificaciones push: basadas en el sitio web y basadas en aplicaciones
  1. Las notificaciones basadas en el sitio web, también denominadas notificaciones "web-push", pueden aparecer en su computadora de escritorio o dispositivo móvil. Cualquier sitio puede enviar una notificación push a través de sistemas operativos (SO) y navegadores compatibles. Las notificaciones pueden abrirse en diferentes áreas de una pantalla o vista, dependiendo de su navegador o tipo de sistema operativo. 

  2. Las notificaciones basadas en aplicaciones son lo que la mayoría de los usuarios consideran una notificación push (aunque las notificaciones push web son igual de comunes). Este tipo de notificación se crea en la aplicación. Desde el dispositivo de un usuario, ya sea en un dispositivo móvil o de escritorio, un destinatario generalmente debe optar por participar primero. Estas notificaciones o alertas suelen ser ventanas emergentes en dispositivos móviles. Las aplicaciones ofrecen estas opciones como una forma de crear una mayor participación de los usuarios en la aplicación y tasas de apertura, o para hacer que un cliente potencial a realice una acción específica.
Cómo se emplean las notificaciones push

Una notificación push es un tipo de canal que funciona para aprovechar la comunicación. El marketing es la principal forma en que los desarrolladores y las organizaciones crean y emplean las notificaciones push. Sin embargo, las notificaciones push también se emplean habitualmente para la comunicación cívica y, con menos frecuencia, para la autenticación de seguridad.

  • Marketing: una notificación push en marketing puede ser un canal poderoso para aumentar las ventas y la retención de clientes y proporcionar datos para métricas de marketing más perspicaces. Como estrategia de marketing, una notificación es un canal por el cual los usuarios pueden realizar una acción en el embudo de ventas. Los mensajes pueden ayudar a que un cliente vuelva a un carrito abandonado con un mensaje de texto emergente o un mensaje en la aplicación. También puede servir para volver a interactuar con un cliente. En el marketing móvil, una notificación puede crear conciencia de marca con mensajes segmentados y oportunos. Los datos muestran que es menos probable que los consumidores opten por recibir notificaciones en redes sociales y comercio minorista, con solo un 6% de aceptaciones1. Sin embargo, cuando se realizan con una preparación cuidadosa y basada en datos, las notificaciones push comercializadas pueden reducir la pérdida de clientes y aumentar las tasas de clics (CTR) en un sitio o aplicación.

  • Comunicación cívica: en los últimos años, los destinatarios interactuaron con las notificaciones push de servicios públicos más que con cualquier otro tipo. Si bien los destinatarios pueden desinstalar u optar por no recibir otros tipos de notificaciones, este tipo tuvo el mayor número de interacciones, con un 37%2. El gobierno local y las agencias de servicios públicos emplean notificaciones push como alertas de seguridad para condiciones meteorológicas adversas, interrupciones, alertas de tráfico, conductores comunitarios, como alertas de personas desaparecidas y actualizaciones del gobierno local.

  • Autenticación de seguridad: finalmente, las notificaciones push también son un tipo de autenticación de seguridad. Se emplean como factor de autenticación para la autenticación de identidad y obtener datos o acceso al sitio. Las aplicaciones y los sitios con información más confidencial, como la banca en línea o los sitios de atención médica, pueden usar notificaciones push como autenticadores de identidad.
Beneficios de las notificaciones push

El uso de notificaciones push tiene varios beneficios. Sin embargo, estos están estrechamente vinculados a qué tan bien una organización planea y ejecuta su uso. Las tasas de clics para las notificaciones push oscilan entre el 2% y el 3% como promedio estándar en todas las industrias. Para obtener un alto nivel de interacción y satisfacción del usuario, la sincronización estratégica, la personalización y la segmentación son publicaciones clave que sirven de guía para que las notificaciones push funcionen bien. 

Hay muchas razones por las que las organizaciones se benefician del uso de notificaciones push. Estas incluyen:

  • Resultados de tasas de apertura más altas que el correo electrónico

  • Automatiza las campañas de marketing y la comunicación

  • Es similar a la mensajería SMS (servicio de mensajes cortos), ya que un dispositivo, navegador o aplicación no necesita estar encendido para enviar una notificación

  • Genera una mayor satisfacción del usuario y mejora la experiencia del mismo

  • Crea oportunidades para más interacciones con los usuarios y ventas

  • Logra capacidad de respuesta en tiempo real

  • Permite la personalización centrada en el usuario para opciones de entrada y exclusión

  • Ofrece analytics de comportamiento que pueden informar la estrategia de contenido

El beneficio más significativo para los destinatarios de las notificaciones push es que el canal es un medio centrado en el usuario. Los destinatarios pueden recibir información en sus términos y en su espacio preferido. También pueden cambiar la configuración de notificaciones del dispositivo o darse de baja de las notificaciones. Esta amplitud de opciones contrarresta la fatiga de las notificaciones, pero también obliga a los editores de aplicaciones y a las organizaciones a crear un contenido más relevante para los destinatarios.

Además, la automatización sigue siendo un beneficio clave para las organizaciones, particularmente cuando existe la necesidad de inmediatez, como en la entrega de noticias, información de servicio público o para casos de uso como una actualización de eventos deportivos altamente personalizada o alerta inmobiliaria.
Cómo funcionan las notificaciones push

Si recibió una notificación de una venta flash, una oferta de viaje o una actualización de tráfico, esa alerta proviene de un servidor push que la habilita.

Las notificaciones push pueden estar basadas en la nube o en aplicaciones, y están diseñadas para funcionar con un servidor que realiza la notificación. Una API puede habilitar notificaciones push de servicios en la nube como servicios push de aplicaciones y web. Una vez que una organización solicita una notificación push, una API llama a este servicio y prepara el mensaje para enviarlo. 

Una notificación push llega a la pantalla de inicio de su móvil o a la pantalla de bloqueo. También puede aparecer como una notificación en el ícono de la aplicación o en la pantalla de inicio de su escritorio al iniciar el navegador y también mientras está en uso.  

Las organizaciones envían notificaciones push con texto y, más comúnmente, con medios enriquecidos, como emojis. Algunos, pero no todos, incluyen un enlace en el que se puede hacer clic o una llamada a la acción (CTA), que incita al usuario a realizar una acción, como finalizar una compra o interactuar directamente con un sitio o una aplicación.

Sin embargo, las notificaciones push no funcionan de manera democrática ni uniforme en todos los navegadores y sistemas operativos. Si bien los navegadores móviles y de escritorio más populares admiten notificaciones push de Safari, Firefox, Chrome y Android, la entrega y la experiencia son diferentes en estos navegadores.

Para los usuarios de Android en particular, algunos medios enriquecidos no están disponibles para quienes tienen menos probabilidades de realizar actualizaciones periódicas del teléfono. Además, las exclusiones en dispositivos Android difieren de los dispositivos iOS en que un usuario debe optar por no participar con unos pocos pasos manuales, aunque Android ha facilitado este proceso en los últimos años.

Comprender las diferencias en las limitaciones y licencias del dispositivo, el navegador y el sistema operativo es importante para las organizaciones que buscan ejecutar notificaciones push con éxito.  
Tipos de notificaciones push

Hay muchas formas de aplicar las notificaciones push, pero estas son independientes de las estrategias de marketing y son convencionales para el canal en general.

Estos incluyen: 

  1. Recordatorios como acciones en el carrito, inicios de sesión y acciones del siguiente paso

  2. Actualizaciones, incluida la información de marca relacionada con noticias

  3. Ofertas como llamadas a la acción (CTA) para ventas, ofertas especiales o subscripciones

  4. Autenticaciones como las basadas en seguridad y códigos de acceso de un solo uso

  5. Notificaciones de PSA, como información cívica y alertas meteorológicas

Para las campañas de marketing, la clave para una campaña estable de notificaciones push incluye una segmentación y personalización bien ejecutadas. Las organizaciones pueden reducir la fatiga y la tolerancia de los mensajes de los usuarios monitoreando la frecuencia y el tipo de notificación, así como la forma en que se personalizó para el usuario.

Además, las organizaciones obtienen mejores resultados cuando las notificaciones están segmentadas según patrones de comportamiento e intereses de los usuarios. Por ejemplo, una notificación de telehealth para cada paciente que debe asistir a un control dental, enviada desde una plataforma de seguro médico, es una forma valiosa de respaldar la salud de un paciente y facilitar la reservación de una cita.

La personalización se extiende desde la segmentación e incluye contenido y tiempos que son únicos para un usuario específico. Una notificación que revela una reducción de precios en un artículo visto y almacenado en un sitio es una forma de aumentar las ventas para el comercio electrónico. 
Aplicaciones de notificaciones push

Casi todas las industrias y sectores adoptaron notificaciones push adaptadas a sus clientes y audiencia. Sin embargo, se encuentran CTR más altos en esferas basadas en necesidades, como finanzas, salud, clima, tráfico y también en hospitalidad.

Lo que es más revelador en una campaña exitosa es qué tan bien una notificación push satisface una necesidad muy específica y qué tan inmediatamente ocurre. Estos son factores importantes para aumentar las tasas de conversión. Es más difícil lograr tasas de interacción más altas en el comercio minorista y las redes sociales, donde el 81% de los usuarios de teléfonos inteligentes desactivan estas notificaciones3.

Además, las organizaciones que crean notificaciones push con un contexto emotivo, representado con emojis, a menudo reciben tasas de interacción más altas que cuando envían notificaciones de texto sin formato con titulares, incluso cuando se incluye información relevante en ambos.

Por último, aunque se escribió mucho sobre la estrategia de notificaciones push y las campañas de marketing, la autenticación de seguridad es igualmente prominente en su aplicación. Las organizaciones, como la banca y la atención médica, emplean notificaciones push para autenticar la identidad, entregadas a través de una aplicación segura.
