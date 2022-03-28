¿Qué es una notificación push?

Una notificación push es un mensaje corto que aparece como una ventana emergente en su navegador de escritorio, pantalla de inicio móvil o en el centro de notificaciones de su dispositivo desde una aplicación móvil.
Las notificaciones push suelen ser alertas opcionales que muestran texto y medios enriquecidos, como imágenes o botones, que permiten al usuario realizar una acción específica.
Las organizaciones emplean las notificaciones push como canal de marketing o comunicación, pero también pueden emplearse como mecanismo de seguridad.
Las notificaciones push se equipararon en un principio a "Danger," pero no en el sentido típico de la palabra. Mientras trabajaba como Director de Diseño de Danger, el precursor de Android, Matías Duarte y su equipo de diseño desarrollaron las notificaciones push en 2008.
En 2009, Apple lanzó sus mensajes push, o notificaciones, a través del servicio de mensajería en la nube, APNS (servicio de notificaciones de Apple). El servicio diseñado por Apple ahora prevalece en todos los dispositivos iOS, desde iPads hasta iPhones, como notificaciones push móviles para usuarios móviles.
La modernización estratégica de las aplicaciones es una clave para el éxito transformacional que puede aumentar los ingresos anuales y reducir los costos de mantenimiento y funcionamiento.
Una notificación push es un tipo de canal que funciona para aprovechar la comunicación. El marketing es la principal forma en que los desarrolladores y las organizaciones crean y emplean las notificaciones push. Sin embargo, las notificaciones push también se emplean habitualmente para la comunicación cívica y, con menos frecuencia, para la autenticación de seguridad.
El uso de notificaciones push tiene varios beneficios. Sin embargo, estos están estrechamente vinculados a qué tan bien una organización planea y ejecuta su uso. Las tasas de clics para las notificaciones push oscilan entre el 2% y el 3% como promedio estándar en todas las industrias. Para obtener un alto nivel de interacción y satisfacción del usuario, la sincronización estratégica, la personalización y la segmentación son publicaciones clave que sirven de guía para que las notificaciones push funcionen bien.
Hay muchas razones por las que las organizaciones se benefician del uso de notificaciones push. Estas incluyen:
El beneficio más significativo para los destinatarios de las notificaciones push es que el canal es un medio centrado en el usuario. Los destinatarios pueden recibir información en sus términos y en su espacio preferido. También pueden cambiar la configuración de notificaciones del dispositivo o darse de baja de las notificaciones. Esta amplitud de opciones contrarresta la fatiga de las notificaciones, pero también obliga a los editores de aplicaciones y a las organizaciones a crear un contenido más relevante para los destinatarios.
Además, la automatización sigue siendo un beneficio clave para las organizaciones, particularmente cuando existe la necesidad de inmediatez, como en la entrega de noticias, información de servicio público o para casos de uso como una actualización de eventos deportivos altamente personalizada o alerta inmobiliaria.
Si recibió una notificación de una venta flash, una oferta de viaje o una actualización de tráfico, esa alerta proviene de un servidor push que la habilita.
Las notificaciones push pueden estar basadas en la nube o en aplicaciones, y están diseñadas para funcionar con un servidor que realiza la notificación. Una API puede habilitar notificaciones push de servicios en la nube como servicios push de aplicaciones y web. Una vez que una organización solicita una notificación push, una API llama a este servicio y prepara el mensaje para enviarlo.
Una notificación push llega a la pantalla de inicio de su móvil o a la pantalla de bloqueo. También puede aparecer como una notificación en el ícono de la aplicación o en la pantalla de inicio de su escritorio al iniciar el navegador y también mientras está en uso.
Las organizaciones envían notificaciones push con texto y, más comúnmente, con medios enriquecidos, como emojis. Algunos, pero no todos, incluyen un enlace en el que se puede hacer clic o una llamada a la acción (CTA), que incita al usuario a realizar una acción, como finalizar una compra o interactuar directamente con un sitio o una aplicación.
Sin embargo, las notificaciones push no funcionan de manera democrática ni uniforme en todos los navegadores y sistemas operativos. Si bien los navegadores móviles y de escritorio más populares admiten notificaciones push de Safari, Firefox, Chrome y Android, la entrega y la experiencia son diferentes en estos navegadores.
Para los usuarios de Android en particular, algunos medios enriquecidos no están disponibles para quienes tienen menos probabilidades de realizar actualizaciones periódicas del teléfono. Además, las exclusiones en dispositivos Android difieren de los dispositivos iOS en que un usuario debe optar por no participar con unos pocos pasos manuales, aunque Android ha facilitado este proceso en los últimos años.
Comprender las diferencias en las limitaciones y licencias del dispositivo, el navegador y el sistema operativo es importante para las organizaciones que buscan ejecutar notificaciones push con éxito.
Hay muchas formas de aplicar las notificaciones push, pero estas son independientes de las estrategias de marketing y son convencionales para el canal en general.
Estos incluyen:
Para las campañas de marketing, la clave para una campaña estable de notificaciones push incluye una segmentación y personalización bien ejecutadas. Las organizaciones pueden reducir la fatiga y la tolerancia de los mensajes de los usuarios monitoreando la frecuencia y el tipo de notificación, así como la forma en que se personalizó para el usuario.
Además, las organizaciones obtienen mejores resultados cuando las notificaciones están segmentadas según patrones de comportamiento e intereses de los usuarios. Por ejemplo, una notificación de telehealth para cada paciente que debe asistir a un control dental, enviada desde una plataforma de seguro médico, es una forma valiosa de respaldar la salud de un paciente y facilitar la reservación de una cita.
La personalización se extiende desde la segmentación e incluye contenido y tiempos que son únicos para un usuario específico. Una notificación que revela una reducción de precios en un artículo visto y almacenado en un sitio es una forma de aumentar las ventas para el comercio electrónico.
Casi todas las industrias y sectores adoptaron notificaciones push adaptadas a sus clientes y audiencia. Sin embargo, se encuentran CTR más altos en esferas basadas en necesidades, como finanzas, salud, clima, tráfico y también en hospitalidad.
Lo que es más revelador en una campaña exitosa es qué tan bien una notificación push satisface una necesidad muy específica y qué tan inmediatamente ocurre. Estos son factores importantes para aumentar las tasas de conversión. Es más difícil lograr tasas de interacción más altas en el comercio minorista y las redes sociales, donde el 81% de los usuarios de teléfonos inteligentes desactivan estas notificaciones3.
Además, las organizaciones que crean notificaciones push con un contexto emotivo, representado con emojis, a menudo reciben tasas de interacción más altas que cuando envían notificaciones de texto sin formato con titulares, incluso cuando se incluye información relevante en ambos.
Por último, aunque se escribió mucho sobre la estrategia de notificaciones push y las campañas de marketing, la autenticación de seguridad es igualmente prominente en su aplicación. Las organizaciones, como la banca y la atención médica, emplean notificaciones push para autenticar la identidad, entregadas a través de una aplicación segura.
Brinde una atención al cliente congruente e inteligente en todos los canales y puntos de contacto con IA conversacional.
Habilite notificaciones push personalizadas, segmentadas y en tiempo real para celulares y sitios web mediante una interfaz de usuario intuitiva, SDK de cliente y API REST sencillas.
IBM watsonx Assistant ayuda a las organizaciones a proporcionar mejores experiencias de cliente con un chatbot de IA que entiende el lenguaje del negocio, se conecta a los sistemas de atención al cliente existentes y se implementa en cualquier lugar con seguridad y escalabilidad empresariales. watsonx Assistant automatiza las tareas repetitivas y utiliza el aprendizaje automático para resolver los problemas de atención al cliente de forma rápida y eficiente.
