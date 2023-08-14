Un nuevo estudio de IBM revela cómo la IA está cambiando el trabajo y qué deben hacer los líderes de RR. HH. al respecto

El auge de la IA generativa ha planteado muchas preguntas nuevas sobre cómo la tecnología afectará a la fuerza laboral. Aunque la IA se vuelva más omnipresente en los negocios, las personas siguen siendo un beneficio competitivo fundamental. Pero los líderes empresariales se enfrentan a una serie de desafíos relacionados con el talento, como revela un nuevo estudio global del IBM Institute for Business Value (IBV), desde la brecha de habilidades hasta el cambio de las expectativas de los empleados y la necesidad de nuevos modelos operativos.
La brecha global de habilidades es real y está creciendo. Los ejecutivos encuestados estiman que el 40 % de su fuerza laboral necesitará volver a capacitarse como resultado de la implementación de IA y automatización en los próximos tres años. Eso podría traducirse en 1.400 millones de los 3.400 millones de personas en la fuerza laboral global, según las estadísticas del Banco Mundial. Los encuestados también informan que desarrollar nuevas habilidades para los empleados existentes es un problema de talento principal.
El impacto de la IA variará según los grupos de empleados. Los trabajadores de todos los niveles podrían sentir los efectos de la IA generativa, pero se espera que los empleados de nivel básico vean el mayor cambio. El setenta y siete por ciento de los ejecutivos encuestados dice que los puestos de nivel inicial ya están viendo los efectos de la IA generativa y eso se intensificará en los próximos años. Solo el 22 % de los encuestados informa lo mismo para los puestos ejecutivos o de alta dirección.
La IA puede abrir más posibilidades para los empleados al mejorar sus capacidades. De hecho, el 87% de los ejecutivos encuestados cree que los empleados tienen más probabilidades de ser aumentados que reemplazados por IA generativa. Eso varía según las funciones: el 97 % de los ejecutivos piensa que es más probable que los empleados de compras sean aumentados que reemplazados, en comparación con el 93 % de los empleados de riesgo y cumplimiento, el 93 % de finanzas, el 77 % de atención al cliente y el 73 % de marketing.
A los empleados les importa más hacer un trabajo significativo que la flexibilidad y las oportunidades de crecimiento, pero los líderes no siempre están al día con sus necesidades. Con la IA preparada para asumir tareas más manuales y repetitivas, los empleados encuestados informan que participar en un trabajo impactante es el factor principal que les importa más allá de la compensación y la seguridad laboral, más importante que los acuerdos de trabajo flexibles, las oportunidades de crecimiento y la equidad. Además, casi la mitad de los empleados encuestados creen que el trabajo que hacen es mucho más importante que para quién trabajan o con quién trabajan regularmente.
Sin embargo, los empleadores parecen haber pasado por alto lo que realmente importa. Los ejecutivos encuestados dijeron que el trabajo impactante era el factor menos importante para sus empleados, y en cambio señalaron los arreglos de trabajo flexibles como el atributo más importante más allá de la compensación y la seguridad laboral.
El mundo del trabajo ha cambiado en comparación con hace seis meses. Los líderes están empezando a creer que es posible que la empresa del mañana no pueda funcionar con el talento de ayer, y que es posible que el talento de mañana no pueda confiar en las formas de trabajar de ayer.
Los líderes de RR. HH. pueden desempeñar un papel fundamental en la forma en que las organizaciones se adaptan a los cambios impulsados por la IA generativa. Estos líderes pueden estar al mando de estos desafíos, rediseñando el trabajo y los modelos operativos para guiar a sus organizaciones hacia el futuro. Aquí hay algunas acciones a considerar.
Estamos en un punto crucial en el mundo del trabajo y hay una gran oportunidad frente a los líderes de RR. HH., pero también existen riesgos. A medida que las empresas adopten aún más la IA, el cambio exitoso solo se producirá si las organizaciones, a través de los líderes de RR. HH., priorizan un nuevo enfoque para el talento y los modelos operativos en los que las personas y la tecnología se unen para aumentar la productividad e impulsar el valor del negocio.
