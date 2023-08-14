Un nuevo estudio de IBM revela cómo la IA está cambiando el trabajo y qué deben hacer los líderes de RR. HH. al respecto

El auge de la IA generativa ha planteado muchas preguntas nuevas sobre cómo la tecnología afectará a la fuerza laboral. Aunque la IA se vuelva más omnipresente en los negocios, las personas siguen siendo un beneficio competitivo fundamental. Pero los líderes empresariales se enfrentan a una serie de desafíos relacionados con el talento, como revela un nuevo estudio global del IBM Institute for Business Value (IBV), desde la brecha de habilidades hasta el cambio de las expectativas de los empleados y la necesidad de nuevos modelos operativos.

La brecha global de habilidades es real y está creciendo. Los ejecutivos encuestados estiman que el 40 % de su fuerza laboral necesitará volver a capacitarse como resultado de la implementación de IA y automatización en los próximos tres años. Eso podría traducirse en 1.400 millones de los 3.400 millones de personas en la fuerza laboral global, según las estadísticas del Banco Mundial. Los encuestados también informan que desarrollar nuevas habilidades para los empleados existentes es un problema de talento principal.

El impacto de la IA variará según los grupos de empleados. Los trabajadores de todos los niveles podrían sentir los efectos de la IA generativa, pero se espera que los empleados de nivel básico vean el mayor cambio. El setenta y siete por ciento de los ejecutivos encuestados dice que los puestos de nivel inicial ya están viendo los efectos de la IA generativa y eso se intensificará en los próximos años. Solo el 22 % de los encuestados informa lo mismo para los puestos ejecutivos o de alta dirección.

La IA puede abrir más posibilidades para los empleados al mejorar sus capacidades. De hecho, el 87% de los ejecutivos encuestados cree que los empleados tienen más probabilidades de ser aumentados que reemplazados por IA generativa. Eso varía según las funciones: el 97 % de los ejecutivos piensa que es más probable que los empleados de compras sean aumentados que reemplazados, en comparación con el 93 % de los empleados de riesgo y cumplimiento, el 93 % de finanzas, el 77 % de atención al cliente y el 73 % de marketing.

A los empleados les importa más hacer un trabajo significativo que la flexibilidad y las oportunidades de crecimiento, pero los líderes no siempre están al día con sus necesidades. Con la IA preparada para asumir tareas más manuales y repetitivas, los empleados encuestados informan que participar en un trabajo impactante es el factor principal que les importa más allá de la compensación y la seguridad laboral, más importante que los acuerdos de trabajo flexibles, las oportunidades de crecimiento y la equidad. Además, casi la mitad de los empleados encuestados creen que el trabajo que hacen es mucho más importante que para quién trabajan o con quién trabajan regularmente.

Sin embargo, los empleadores parecen haber pasado por alto lo que realmente importa. Los ejecutivos encuestados dijeron que el trabajo impactante era el factor menos importante para sus empleados, y en cambio señalaron los arreglos de trabajo flexibles como el atributo más importante más allá de la compensación y la seguridad laboral.

El mundo del trabajo ha cambiado en comparación con hace seis meses. Los líderes están empezando a creer que es posible que la empresa del mañana no pueda funcionar con el talento de ayer, y que es posible que el talento de mañana no pueda confiar en las formas de trabajar de ayer.

Los líderes de RR. HH. pueden desempeñar un papel fundamental en la forma en que las organizaciones se adaptan a los cambios impulsados por la IA generativa. Estos líderes pueden estar al mando de estos desafíos, rediseñando el trabajo y los modelos operativos para guiar a sus organizaciones hacia el futuro. Aquí hay algunas acciones a considerar.

Rediseñe el trabajo, liderando con el modelo operativo. Automatizar procesos deficientes no los mejorará. En lugar de automatizar las mismas actividades que siempre ha hecho, vuelva a la mesa de dibujo para encontrar una mejor manera de avanzar. La minería de procesos puede analizar cómo se realiza el trabajo y dónde existen cuellos de botella u otras ineficiencias. A partir de ahí, puede repensar y rediseñar la forma en que se realiza el trabajo, identificando tareas en las que se puede aplicar la IA o la Automatización para liberar tiempo de los empleados para tareas de mayor valor en las que su toque es crítico. Por ejemplo, el equipo de RR. HH. de IBM volvió a examinar el proceso de promociones trimestrales altamente manual y con uso intensivo de datos, aplicando una solución watsonx Orchestrate personalizada para automatizar la recopilación de datos y, por lo tanto, empoderar al personal humano para dedicar más tiempo a tareas de alto valor.

Invierta tanto en talento como en Tecnología, preparando la fuerza laboral para la IA y otras disrupciones tecnológicas. Este es un momento crucial para que los líderes de recursos humanos den un paso adelante para ayudar a definir la estrategia de transformación de la organización y cómo las personas y la IA se combinarán para ofrecerla. Los líderes de RR. HH. impulsarán la planificación, el diseño y la estrategia de la fuerza laboral, como definir el trabajo de mayor valor, identificar los roles y habilidades críticos del futuro y gestionar la contratación, el cambio de personas a nuevos roles, la retención y más. Esto puede incluir revisar roles, identificar y eliminar tareas repetitivas que la IA puede gestionar, fusionar roles para crear nuevos roles, ampliar roles para incluir tareas como aplicar o gestionar herramientas de IA, y crear desarrollo de habilidades dirigido para las tareas de mayor nivel impulsadas por personas.

Ponga las habilidades en el centro de la estrategia de la fuerza laboral, para hoy y para mañana. Los líderes deberían pensar en cómo aumentar la capacidad técnica general de la plantilla. Eso puede servir como una base amplia sobre la que los empleados desarrollan nuevas habilidades, como cómo trabajar de forma creativa y responsable con la IA. Eso no significa que todos los empleados tendrán que aprender a programar, pero la mayoría tendrá que familiarizarse con las nuevas soluciones de IA. Es muy importante que los empleados tengan un conocimiento básico de la IA y sus capacidades para poder ser tanto pensadores críticos como usuarios de la tecnología. Todos deben estar facultados para hacer preguntas sobre los datos de entrenamiento de los modelos, cómo llegaron a sus predicciones, posibles sesgos y más. La tecnología también puede ayudar con las habilidades y el desarrollo profesional. Las hojas de ruta profesionales interactivas con indicaciones dinámicas pueden ayudar a los empleados a ver qué se espera que progresen. En Delta Airlines, IBM Consulting implementó una base de habilidades y una plataforma de talento que permitió a su fuerza laboral de TI mejorar sus habilidades en tecnologías críticas nuevas. La futura cartera de talentos también es una consideración importante. La brecha global de habilidades de IA es una necesidad urgente que enfrentan muchas empresas hoy en día en todas las industrias, y esto requerirá inversiones estratégicas.

Dar más significado a los trabajos poniendo al empleado en el asiento del controlador. La IA tiene el potencial de transformar la experiencia del empleado. Puede automatizar tareas repetitivas, permitiendo que las personas se centren en lo que les apasiona, liberando su tiempo para el desarrollo de habilidades o el equilibrio entre el trabajo y la vida personal, y potencialmente crear nuevos puestos de trabajo y trayectorias profesionales. Es importante involucrar a los empleados en este proceso. Por ejemplo, ofrezca a los equipos un foro para recomendar tareas que podrían automatizarse para que su trabajo sea más fácil y satisfactorio, aprovechando los canales digitales para un ciclo de retroalimentación continuo y abierto. Este tipo de apertura a la retroalimentación y la mentalidad de crecimiento en toda la empresa también pueden ayudar a desarrollar su próxima generación de líderes. Cultive un entorno en el que se anime a los líderes de todos los niveles a aportar nuevas ideas y aplicar la tecnología de forma creativa dentro de sus funciones.

Estamos en un punto crucial en el mundo del trabajo y hay una gran oportunidad frente a los líderes de RR. HH., pero también existen riesgos. A medida que las empresas adopten aún más la IA, el cambio exitoso solo se producirá si las organizaciones, a través de los líderes de RR. HH., priorizan un nuevo enfoque para el talento y los modelos operativos en los que las personas y la tecnología se unen para aumentar la productividad e impulsar el valor del negocio.