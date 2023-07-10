Cómo mejorar la experiencia del empleado

En resumen, la experiencia del empleado se refiere a la totalidad de las interacciones que los empleados tienen con su organización. Comienza en el momento en que un posible empleado detecta la cotización de una empresa para un puesto vacante y termina con la jubilación o partida de un empleado. Incluye todos los aspectos de la vida profesional de un empleado, desde la cultura del lugar de trabajo, la misión de la empresa, el título, las responsabilidades diarias y los compañeros de trabajo hasta los espacios de trabajo, los sistemas, las políticas de la empresa y las interacciones con recursos humanos. Las experiencias significativas y coherentes de los empleados (las buenas y las malas) dan forma a la cultura general de una organización.

La experiencia del cliente, por otro lado, incluye todas las interacciones y puntos de contacto entre un cliente y una empresa. Esta experiencia incluye todo, desde interacciones en la tienda y en línea hasta buscar ayuda de los empleados a lo largo del proceso de compra o atención al cliente. Y al igual que la cultura del lugar de trabajo, la experiencia del cliente se mejora o empeora por una experiencia positiva o negativa del empleado.

Glassdoor realizó un estudio de 10 años sobre la correlación entre la satisfacción de los empleados y la satisfacción del cliente. El estudio encontró que cada aumento de 1 estrella en la calificación de Glassdoor de una empresa se vinculó con 2.05 puntos de mayor satisfacción del cliente en una escala de 0 a 100, lo que demuestra que una fuerza laboral más feliz y comprometida se traduce en una mayor satisfacción del cliente.

Una experiencia positiva del empleado también puede proporcionar muchos otros beneficios. Cuando se trata de que una organización atraiga y retenga a los mejores talentos, el 77 % de las contrataciones potenciales dice que la cultura y la misión de la empresa son factores decisivos importantes. Una experiencia del empleado satisfactoria y positiva también significa que es probable que los trabajadores se sientan más apreciados y tengan un bienestar general más saludable. Esta sensación de satisfacción y aprecio puede reducir la rotación de empleados, elevar la moral en el entorno laboral y aumentar la productividad.

Un reciente metanálisis de Gallup de más de 450 estudios de investigación comparó el rendimiento empresarial de empresas con experiencias positivas de los empleados con aquellas con experiencias negativas. El análisis observó que las empresas con experiencias positivas de los empleados vieron lo siguiente: