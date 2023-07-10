Etiquetas
Operaciones de negocio

Cómo mejorar la experiencia del empleado

Pareja sentada en una reunión con su asesor financiero.

En resumen, la experiencia del empleado se refiere a la totalidad de las interacciones que los empleados tienen con su organización. Comienza en el momento en que un posible empleado detecta la cotización de una empresa para un puesto vacante y termina con la jubilación o partida de un empleado. Incluye todos los aspectos de la vida profesional de un empleado, desde la cultura del lugar de trabajo, la misión de la empresa, el título, las responsabilidades diarias y los compañeros de trabajo hasta los espacios de trabajo, los sistemas, las políticas de la empresa y las interacciones con recursos humanos. Las experiencias significativas y coherentes de los empleados (las buenas y las malas) dan forma a la cultura general de una organización.

La experiencia del cliente, por otro lado, incluye todas las interacciones y puntos de contacto entre un cliente y una empresa. Esta experiencia incluye todo, desde interacciones en la tienda y en línea hasta buscar ayuda de los empleados a lo largo del proceso de compra o atención al cliente. Y al igual que la cultura del lugar de trabajo, la experiencia del cliente se mejora o empeora por una experiencia positiva o negativa del empleado.

Glassdoor realizó un estudio de 10 años sobre la correlación entre la satisfacción de los empleados y la satisfacción del cliente. El estudio encontró que cada aumento de 1 estrella en la calificación de Glassdoor de una empresa se vinculó con 2.05 puntos de mayor satisfacción del cliente en una escala de 0 a 100, lo que demuestra que una fuerza laboral más feliz y comprometida se traduce en una mayor satisfacción del cliente.

Una experiencia positiva del empleado también puede proporcionar muchos otros beneficios. Cuando se trata de que una organización atraiga y retenga a los mejores talentos, el 77 % de las contrataciones potenciales dice que la cultura y la misión de la empresa son factores decisivos importantes. Una experiencia del empleado satisfactoria y positiva también significa que es probable que los trabajadores se sientan más apreciados y tengan un bienestar general más saludable. Esta sensación de satisfacción y aprecio puede reducir la rotación de empleados, elevar la moral en el entorno laboral y aumentar la productividad.

Un reciente metanálisis de Gallup de más de 450 estudios de investigación comparó el rendimiento empresarial de empresas con experiencias positivas de los empleados con aquellas con experiencias negativas. El análisis observó que las empresas con experiencias positivas de los empleados vieron lo siguiente:

  • 81 % menos de ausentismo
  • 66 % más de bienestar de los empleados
  • 23 % más de ganancias
  • 18 % más de productividad
  • 10 % más de lealtad y compromiso del cliente

Estrategias para mejorar la experiencia del empleado

Las empresas que fomentan una experiencia de los empleados pueden obtener una clara ventaja competitiva sobre las que no lo hacen. Para mejorar la experiencia del empleado en su propia empresa, primero debe enmarcarla en siete etapas del recorrido del empleado, también conocido como ciclo de vida del empleado:

Fase 1: Reclutamiento

El reclutamiento es la forma en que un posible empleado descubre los puestos vacantes de su empresa, ya sea una publicación de empleo en LinkedIn o a través de un reclutador. Así es como los prospectos pueden aprender sobre las responsabilidades, los beneficios y la cultura del trabajo.

Etapa 2: Proceso de contratación

Este es el momento en que usted y un posible empleado han acordado los términos de empleo. En este punto, el candidato ha hecho la transición a un nuevo empleado.

Etapa 3: Proceso de incorporación

La experiencia de incorporación de un nuevo empleado ocurre durante su capacitación, que incluye enseñarle a usar todos los procesos y herramientas necesarios. El empleado también conoce la cultura de su empresa durante esta etapa.

Etapa 4: Compromiso de los empleados/gestión de talentos

Su empleado ha terminado la incorporación y ahora está contribuyendo a los esfuerzos de la empresa. Esta etapa requiere un esfuerzo continuo para asegurarse de que el empleado se sienta valorado y apoyado mientras realiza sus tareas diarias. Como se mencionó anteriormente, los empleados comprometidos son más productivos y menos propensos a irse.

Etapa 5: Gestión del rendimiento

Para ayudar al empleado a mejorar las debilidades y aprovechar sus fortalezas, las revisiones periódicas de rendimiento ofrecen la oportunidad de comunicar qué funciona, qué necesita mejorar y cómo la empresa puede ayudar al empleado a tener éxito.

Etapa 6: Desarrollo

Esta etapa implica ayudar al empleado a explorar otros intereses y oportunidades de crecimiento dentro de la empresa.

Etapa 7: Salida

Esta etapa completa el ciclo de vida de la experiencia del empleado y ocurre cuando el empleado se jubila o sale de la empresa.

Cada etapa del ciclo de vida de la experiencia del empleado ofrece oportunidades para reforzar una experiencia positiva o aprender sobre formas de mejorar. Una vez que entiendas cómo está funcionando tu experiencia actual en estas siete etapas, podrás desarrollar una estrategia de experiencia para empleados. Este es un método que su empresa puede utilizar para evaluar y mejorar la experiencia de sus empleados en cada etapa del ciclo de vida.

Cómo desarrollar un plan y una estrategia de experiencia del empleado

El primer paso para desarrollar una estrategia de experiencia del empleado es evaluar su experiencia actual. El objetivo de esta evaluación inicial es identificar los puntos de fricción, así como cualquier elemento positivo. Una forma de evaluar el ciclo de vida de los empleados es pedirles que completen encuestas de experiencia del empleado. Anime a sus trabajadores a dar retroalimentación abierta y honesta a los empleados con respecto a la cultura, las adaptaciones, los beneficios, las oportunidades de crecimiento, el equilibrio entre el trabajo y la vida personal y cualquier otro elemento de la experiencia del empleado. 

Cuando su evaluación es completa, los miembros del equipo de RR. HH., los líderes empresariales y los stakeholders pueden trabajar juntos para redactar un plan para mejorar cualquier área que esté afectando negativamente la productividad, la retención de empleados, el compromiso y la satisfacción laboral en general.

Estos son algunos pasos que se deben incluir al redactar este plan (la estrategia de experiencia del empleado):

  • Definir metas de estrategia, prioridades principales y objetivos para lograr los resultados comerciales deseados, como reducir la rotación, mejorar la moral o aumentar la productividad.
  • Evaluar cada una de las siete etapas del ciclo de vida de la experiencia del empleado para identificar qué elementos le impiden alcanzar sus objetivos.
  • Crear iniciativas para tomar medidas correctivas sobre los elementos que necesitan mejorar.
  • Implementar estas iniciativas en hitos con indicadores clave de rendimiento (KPI) claros que miden el éxito.
  • Supervisar continuamente el ciclo de vida de la experiencia del empleado para ajustar las tácticas cuando sea necesario. Las entrevistas de salida son un método útil para que los líderes de recursos humanos monitoreen continuamente la experiencia general en busca de posibles problemas.

Hay varias estrategias que puede utilizar para crear una gran experiencia para los empleados, como las siguientes:

  • Personalización: esto significa crear un ajuste entre las necesidades de sus empleados y las necesidades de la organización. Cuando crea experiencias personalizadas para sus empleados, les proporciona herramientas y recursos que mejoran su bienestar individual y demuestra que apoya su crecimiento y éxito. Ofrecer trabajo remoto o trabajo híbrido es una forma de personalización.
  • Transparencia: esto mejora la visibilidad y la responsabilidad en toda la empresa, desde el empleado hasta el empleador. Una forma de lograr la transparencia es realizar sesiones rutinarias de preguntas y respuestas.
  • Simplicidad: esto elimina cualquier paso e información redundante e innecesario que pueda confundir a los empleados o crear fricciones innecesarias.
  • Autenticidad: esto garantiza que la experiencia laboral de los empleados refleje los supuestos valores y la declaración de misión de su empresa. Cuando los empleados creen que la empresa para la que trabajan es auténtica, es más probable que sientan que la empresa tiene integridad.
  • Capacidad de respuesta: la comunicación oportuna ayuda a los empleados a sentirse escuchados y ofrece una oportunidad para que usted y ellos compartan información y cambien el rumbo de los comportamientos. Una de esas formas de comunicación es una encuesta de pulso, que es un método utilizado para identificar problemas que pueden abordarse en tiempo real.

La experiencia del empleado e IBM

Como se enfatizó anteriormente en esta publicación, las empresas que fomentan una experiencia positiva para los empleados, de principio a fin, pueden lograr una clara ventaja competitiva sobre aquellas que no lo hacen.

La entrada en el blog "Rethinking Recruitment" parafrasea el consejo de Angela Hood, fundadora y directora ejecutivo (CEO) de ThisWay Global, que proporciona una buena dirección para cualquier empresa que busque brindar una mejor Experiencia para los empleados que vaya más allá del reclutamiento. Al intentar atraer (y mantener) a los mejores talentos, Hood insta a las empresas a estar en condiciones de decir dos cosas a los candidatos:

  • Utilizamos la mejor tecnología para identificarlo porque usted y sus habilidades son únicos, y queremos que venga a trabajar para nosotros.
  • Cuando llegue aquí, le ayudaremos a automatizar las partes de su trabajo que nunca antes había disfrutado, porque queremos que profundice en las áreas que le apasionan.

La inteligencia artificial (IA) y la automatización son dos de los mejores tipos de soluciones de tecnología para ayudar a crear experiencias de los empleados que aumenten la satisfacción y la productividad, especialmente en lo que se refiere a dos de las siete estrategias mencionadas anteriormente:

  • Personalización: proporcione herramientas que le muestren cómo apoyar el éxito individual de sus empleados. Por ejemplo, permita que entreguen tareas que consumen mucho tiempo, como la extracción de informes, a trabajadores digitales personalizados.
  • Simplicidad: utilice la automatización inteligente para eliminar la fricción y los cuellos de botella de los procesos de negocio, reducir la cantidad de herramientas que los empleados tienen que administrar para hacer su trabajo y disminuir la cantidad de tiempo que dedican a buscar información.

Las soluciones IBM® watsonx pueden ayudar a mejorar la experiencia de los empleados al proporcionar un acceso fácil y conversacional a la información y automatizaciones de tareas que sus empleados necesitan para atender mejor a los clientes y hacer las cosas.

 