Cómo mejorar la experiencia del empleado

En resumen, la experiencia del empleado se refiere a la totalidad de las interacciones que los empleados tienen con su organización. Comienza en el momento en que un posible empleado detecta la cotización de una empresa para un puesto vacante y termina con la jubilación o partida de un empleado. Incluye todos los aspectos de la vida profesional de un empleado, desde la cultura del lugar de trabajo, la misión de la empresa, el título, las responsabilidades diarias y los compañeros de trabajo hasta los espacios de trabajo, los sistemas, las políticas de la empresa y las interacciones con recursos humanos. Las experiencias significativas y coherentes de los empleados (las buenas y las malas) dan forma a la cultura general de una organización.
La experiencia del cliente, por otro lado, incluye todas las interacciones y puntos de contacto entre un cliente y una empresa. Esta experiencia incluye todo, desde interacciones en la tienda y en línea hasta buscar ayuda de los empleados a lo largo del proceso de compra o atención al cliente. Y al igual que la cultura del lugar de trabajo, la experiencia del cliente se mejora o empeora por una experiencia positiva o negativa del empleado.
Glassdoor realizó un estudio de 10 años sobre la correlación entre la satisfacción de los empleados y la satisfacción del cliente. El estudio encontró que cada aumento de 1 estrella en la calificación de Glassdoor de una empresa se vinculó con 2.05 puntos de mayor satisfacción del cliente en una escala de 0 a 100, lo que demuestra que una fuerza laboral más feliz y comprometida se traduce en una mayor satisfacción del cliente.
Una experiencia positiva del empleado también puede proporcionar muchos otros beneficios. Cuando se trata de que una organización atraiga y retenga a los mejores talentos, el 77 % de las contrataciones potenciales dice que la cultura y la misión de la empresa son factores decisivos importantes. Una experiencia del empleado satisfactoria y positiva también significa que es probable que los trabajadores se sientan más apreciados y tengan un bienestar general más saludable. Esta sensación de satisfacción y aprecio puede reducir la rotación de empleados, elevar la moral en el entorno laboral y aumentar la productividad.
Un reciente metanálisis de Gallup de más de 450 estudios de investigación comparó el rendimiento empresarial de empresas con experiencias positivas de los empleados con aquellas con experiencias negativas. El análisis observó que las empresas con experiencias positivas de los empleados vieron lo siguiente:
Las empresas que fomentan una experiencia de los empleados pueden obtener una clara ventaja competitiva sobre las que no lo hacen. Para mejorar la experiencia del empleado en su propia empresa, primero debe enmarcarla en siete etapas del recorrido del empleado, también conocido como ciclo de vida del empleado:
El reclutamiento es la forma en que un posible empleado descubre los puestos vacantes de su empresa, ya sea una publicación de empleo en LinkedIn o a través de un reclutador. Así es como los prospectos pueden aprender sobre las responsabilidades, los beneficios y la cultura del trabajo.
Este es el momento en que usted y un posible empleado han acordado los términos de empleo. En este punto, el candidato ha hecho la transición a un nuevo empleado.
La experiencia de incorporación de un nuevo empleado ocurre durante su capacitación, que incluye enseñarle a usar todos los procesos y herramientas necesarios. El empleado también conoce la cultura de su empresa durante esta etapa.
Su empleado ha terminado la incorporación y ahora está contribuyendo a los esfuerzos de la empresa. Esta etapa requiere un esfuerzo continuo para asegurarse de que el empleado se sienta valorado y apoyado mientras realiza sus tareas diarias. Como se mencionó anteriormente, los empleados comprometidos son más productivos y menos propensos a irse.
Para ayudar al empleado a mejorar las debilidades y aprovechar sus fortalezas, las revisiones periódicas de rendimiento ofrecen la oportunidad de comunicar qué funciona, qué necesita mejorar y cómo la empresa puede ayudar al empleado a tener éxito.
Esta etapa implica ayudar al empleado a explorar otros intereses y oportunidades de crecimiento dentro de la empresa.
Esta etapa completa el ciclo de vida de la experiencia del empleado y ocurre cuando el empleado se jubila o sale de la empresa.
Cada etapa del ciclo de vida de la experiencia del empleado ofrece oportunidades para reforzar una experiencia positiva o aprender sobre formas de mejorar. Una vez que entiendas cómo está funcionando tu experiencia actual en estas siete etapas, podrás desarrollar una estrategia de experiencia para empleados. Este es un método que su empresa puede utilizar para evaluar y mejorar la experiencia de sus empleados en cada etapa del ciclo de vida.
El primer paso para desarrollar una estrategia de experiencia del empleado es evaluar su experiencia actual. El objetivo de esta evaluación inicial es identificar los puntos de fricción, así como cualquier elemento positivo. Una forma de evaluar el ciclo de vida de los empleados es pedirles que completen encuestas de experiencia del empleado. Anime a sus trabajadores a dar retroalimentación abierta y honesta a los empleados con respecto a la cultura, las adaptaciones, los beneficios, las oportunidades de crecimiento, el equilibrio entre el trabajo y la vida personal y cualquier otro elemento de la experiencia del empleado.
Cuando su evaluación es completa, los miembros del equipo de RR. HH., los líderes empresariales y los stakeholders pueden trabajar juntos para redactar un plan para mejorar cualquier área que esté afectando negativamente la productividad, la retención de empleados, el compromiso y la satisfacción laboral en general.
Estos son algunos pasos que se deben incluir al redactar este plan (la estrategia de experiencia del empleado):
Hay varias estrategias que puede utilizar para crear una gran experiencia para los empleados, como las siguientes:
Como se enfatizó anteriormente en esta publicación, las empresas que fomentan una experiencia positiva para los empleados, de principio a fin, pueden lograr una clara ventaja competitiva sobre aquellas que no lo hacen.
La entrada en el blog "Rethinking Recruitment" parafrasea el consejo de Angela Hood, fundadora y directora ejecutivo (CEO) de ThisWay Global, que proporciona una buena dirección para cualquier empresa que busque brindar una mejor Experiencia para los empleados que vaya más allá del reclutamiento. Al intentar atraer (y mantener) a los mejores talentos, Hood insta a las empresas a estar en condiciones de decir dos cosas a los candidatos:
La inteligencia artificial (IA) y la automatización son dos de los mejores tipos de soluciones de tecnología para ayudar a crear experiencias de los empleados que aumenten la satisfacción y la productividad, especialmente en lo que se refiere a dos de las siete estrategias mencionadas anteriormente:
Las soluciones IBM® watsonx pueden ayudar a mejorar la experiencia de los empleados al proporcionar un acceso fácil y conversacional a la información y automatizaciones de tareas que sus empleados necesitan para atender mejor a los clientes y hacer las cosas.