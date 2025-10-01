A medida que las organizaciones comienzan a mirar hacia atrás en 2025 y planificar lo que se avecina en 2026, es un buen momento para considerar las tendencias que más impacto han tenido. También es un buen momento para considerar lo que podrían significar para el futuro.
En términos de transformación digital, la aplicación estratégica de tecnología digital en todos los niveles de una organización, es difícil imaginar un componente más crítico que el desarrollo de aplicaciones.
Desde una empresa emergente que busca crear una nueva aplicación móvil hasta una empresa Fortune 500 que necesita reemplazar los flujos de trabajo heredados con nuevos marcos y herramientas de automatización, el desarrollo de aplicaciones es fundamental para el éxito o el fracaso de las iniciativas de transformación digital. Las empresas que tienen éxito en el desarrollo de aplicaciones pueden optimizar eficazmente los flujos de trabajo, mejorar las experiencias de los usuarios y obtener una ventaja competitiva.
El desarrollo de aplicaciones es el proceso de creación, prueba y despliegue de aplicaciones de software para empresas, dispositivos móviles o la web, un proceso conocido como ciclo de vida de la aplicación. Con el auge de Internet y la difusión de los dispositivos móviles, el trabajo remoto y la computación en la nube, el desarrollo de aplicaciones se ha convertido en una capacidad central de las empresas digitales más exitosas.
El desarrollo de aplicaciones está estrechamente relacionado con DevOps, un método de desarrollo de software que acelera la entrega de aplicaciones a través de la automatización y sigue de cerca el ciclo de vida de la aplicación.
Los siguientes pasos comprenden el ciclo de vida del desarrollo de aplicaciones:
El desarrollo de aplicaciones se aceleró rápidamente junto con algunos de los avances tecnológicos más prometedores del nuevo siglo, incluidos los dispositivos móviles, la computación en la nube y la propagación de las redes 5G.
Hoy en día, las tecnologías más nuevas, como la IA generativa y el machine learning (ML), están transformando la manera en que los equipos de desarrollo crean, prueban y despliegan aplicaciones. A continuación, presentamos algunas de las tendencias más importantes en el desarrollo de aplicaciones y cómo están transformando el desarrollo de software.
Una de las últimas tendencias de desarrollo que ha tenido un impacto en el desarrollo de aplicaciones ha sido el impulso para integrar las capacidades de inteligencia artificial (IA) y machine learning (ML) en los ciclos de vida de desarrollo.
En el último año, los desarrolladores se volvieron más dependientes de las herramientas impulsadas por IA y los algoritmos de ML, agregando características avanzadas como personalización de IA, procesamiento de lenguaje natural (PLN) y programación de IA generativa. Estas nuevas herramientas de IA automatizan la programación y reducen las tareas repetitivas que han ralentizado el proceso de desarrollo en el pasado.
Las herramientas de IA y ML también están mejorando el desarrollo de aplicaciones en situaciones del mundo real. Por ejemplo, en industrias como la atención médica, la venta minorista y las finanzas, los chatbots impulsados por IA mejoran la participación del usuario, agilizan los procesos y reducen el trabajo pesado.
Las plataformas de código bajo y sin código son plataformas de aplicaciones fáciles de usar que permiten a las personas con poca o nula experiencia en desarrollo crear aplicaciones atractivas.
Al usar características como interfaces de arrastrar y soltar y componentes prediseñados, las personas sin experiencia en programación pueden usar plataformas de código bajo y sin código para crear y desplegar aplicaciones que resuelvan diversos problemas del mundo real.
Las grandes empresas globales como Microsoft y Salesforce han realizado recientemente importantes inversiones en el espacio de código bajo o sin código. Estas inversiones permiten a las empresas emergentes y a las pequeñas empresas acelerar la entrega de aplicaciones móviles y proyectos de desarrollo web sin contratar sus propios equipos de desarrollo de software.
Según un informe reciente, el tamaño del mercado mundial de plataformas de desarrollo de código bajo se valoró en 28.750 millones de dólares el año pasado. Se espera que crezca a 264 mil millones para 2032, una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 32 %.1
El auge de la computación en la nube ha transformado la manera en que los equipos de DevOps crean aplicaciones y las gestionan después de su lanzamiento.
Específicamente, el desarrollo de aplicaciones nativas de la nube (creación de aplicaciones a partir de componentes discretos y reutilizables conocidos como microservicios) facilitó a los equipos de DevOps la creación de aplicaciones escalables, portátiles y altamente resilientes.
El desarrollo de aplicaciones nativas de la nube ha alejado las prácticas de DevOps de las arquitecturas monolíticas y las prácticas manuales hacia procesos modulares optimizados para la nube que enfatizan la escalabilidad, la flexibilidad y la innovación continua.
Otra tendencia en la modernización de DevOps ha sido el establecimiento de DevSecOps (desarrollo, seguridad y operaciones), un enfoque relativamente nuevo de la seguridad en el ciclo de vida del desarrollo de aplicaciones.
Hasta hace poco, las aplicaciones eran protegidas por un equipo separado después de su creación. DevSecOps utiliza las últimas tecnologías y herramientas nativas de la nube para automatizar e integrar las características de seguridad durante el ciclo de vida del desarrollo de aplicaciones, lo que garantiza un proceso más fluido y mejores resultados.
Las aplicaciones de Internet de las cosas (IoT) son aplicaciones diseñadas para procesar datos en tiempo real recopilados por dispositivos y sensores que están conectados a Internet.
El desarrollo de aplicaciones IoT es una tendencia que continúa superando los límites de lo que pueden hacer las aplicaciones con los datos que recopilan y procesan cerca de su fuente mediante el uso de computación perimetral.
Según un informe reciente, el mercado global de aplicaciones de IoT se valoró en 595.73 mil millones de dólares en 2023. Se espera que alcance los 4.062.340 millones de dólares para 2032, una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 24.3 %.2
El desarrollo de aplicaciones IoT abarca una amplia gama de industrias, con ejemplos que incluyen tecnología wearable, electrodomésticos inteligentes e IoT industrial (IIoT), que es el uso de tecnología IoT para fines industriales o de fabricación.
Las organizaciones que desarrollan aplicaciones en el espacio de IoT se centran en soluciones escalables y seguras que integran una potente funcionalidad de IoT sin sacrificar la seguridad, la funcionalidad o la escalabilidad.
Las aplicaciones web progresivas (PWA) combinan la funcionalidad de las aplicaciones nativas (es decir, aplicaciones creadas para sistemas operativos o plataformas específicos) con la facilidad y accesibilidad de una dirección web simple.
Las PWA suelen incluir notificaciones push y funcionalidad sin conexión para proporcionar un rendimiento ininterrumpido en una variedad de dispositivos móviles.
Las PWA son populares entre las organizaciones que no quieren elegir entre usuarios de iOS y Android, pero tampoco quieren tener que mantener una base de código separada para cada instancia.
Las PWA permiten a las empresas cerrar la brecha entre los diferentes sistemas operativos y llegar a los usuarios de ambos utilizando un código base único y rentable sin perder rendimiento o funcionalidad.
A medida que el año llega a su fin y el impacto que han tenido estas tendencias de desarrollo se vuelve más claro, veamos cómo han afectado a las organizaciones y a los usuarios.
Las industrias están reaccionando de manera diferente a las últimas tendencias en desarrollo de aplicaciones, pero cada una está tomando nota y experimentando con nuevas formas de aprovecharlas para obtener valor. A continuación, se muestra, industria por industria, cómo las tendencias en el desarrollo de aplicaciones están afectando a las empresas.
Los minoristas y las empresas de comercio electrónico estuvieron entre las primeras industrias en experimentar con algunas de las tendencias más nuevas de desarrollo de aplicaciones este año, principalmente mediante el uso de aplicaciones móviles, PWA y notificaciones push. Las herramientas impulsadas por IA han sido útiles para crear motores de personalización basados en búsquedas de clientes que recomiendan productos relevantes.
Los dispositivos IoT se están desplegando para transmitir datos en tiempo real a través de Internet para dar a los empleados de la tienda una imagen actualizada del inventario e incluso automatizar la reposición de existencias y otros aspectos de la gestión de la cadena de suministro.
Varias de las tendencias de este año ayudaron a avanzar en el IoT industrial (IIoT), la incorporación de tecnología digital como sensores y software en sistemas industriales y de fabricación. Las nuevas aplicaciones de IoT, por ejemplo, han permitido a las empresas incorporar sensores y software aún más en los procesos de fabricación que antes, aumentando las capacidades de monitoreo en tiempo real y mantenimiento predictivo.
Además, los auriculares de realidad aumentada (RA) que utilizan capacidades de IIoT se están utilizando de manera efectiva con fines de capacitación. Según un informe reciente del IBM Institute for Business Value (IBV), las empresas que utilizan RA han informado mejoras promedio de productividad del 32 %. Juntas, estas capacidades ayudan a optimizar las operaciones, aumentar la eficiencia y aumentar la toma de decisiones basada en datos en todas las organizaciones.
Este año, los gobiernos federales y locales experimentaron con infraestructuras de desarrollo móvil y web para agregar escalabilidad y funcionalidad a muchos de los servicios que brindan a los ciudadanos. En particular, los gobiernos utilizaron nuevas capacidades en ciberseguridad y automatización para optimizar los servicios y agregar nuevas características.
Las últimas tendencias en el desarrollo de aplicaciones han ayudado a que las agencias de gobierno sean más rápidas, seguras y receptivas. Los ejemplos van desde sistemas de pago más seguros que permiten a los ciudadanos pagar los servicios directamente desde sus dispositivos móviles hasta alertas de tráfico y desastres en tiempo real que aceleran las respuestas de emergencia.
Podría decirse que ninguna industria ha implementado las últimas tendencias en desarrollo de aplicaciones con mayor eficacia que la atención médica. Desde aplicaciones móviles que rastrean los signos vitales de un paciente hasta algoritmos impulsados por IA que aceleran los diagnósticos hasta herramientas de RA y realidad virtual (RV) que capacitan a cirujanos y especialistas en traumatología, la atención médica está a la vanguardia de la innovación en el desarrollo de aplicaciones.
Pero la industria de la atención médica no solo está utilizando la última tecnología para agregar características y aumentar las capacidades. Las nuevas capacidades en DevSecOps ayudan a garantizar que la información del paciente permanezca confidencial y que el cumplimiento de las leyes de seguridad de datos sea sólido.
El desarrollo de aplicaciones ha dado muchos saltos en 2025, pero no hay razón para pensar que la innovación se ralentizará en el año que viene. Con las capacidades de IA generativa e IoT a la vanguardia, es seguro esperar que estas tecnologías vuelvan a liderar en 2026.
Con esto en mente, es probable que las empresas continúen haciendo crecer sus estrategias móviles, un enfoque que prioriza el desarrollo de dispositivos móviles en cada etapa del ciclo de vida de la aplicación, y aprovechen las plataformas de código bajo y sin código para ahorrar costos.
A medida que las empresas y las startups continúan ampliando las tendencias que dieron forma a la industria este año, se espera ver una mayor automatización en el ciclo de vida de las aplicaciones, flujos de trabajo más optimizados y un énfasis en experiencias de usuario final aún más deslumbrantes.
La integración de IA y ML en el desarrollo de aplicaciones ha sido exitosa hasta ahora, automatizando y optimizando aspectos del ciclo de vida de la aplicación y permitiendo a los desarrolladores enfocar más tiempo y energía en la innovación. A medida que la IA y el ML se integren más en infraestructuras, lenguajes de programación y plataformas, es probable que la composición y la experiencia de los equipos de desarrollo cambien con un mayor enfoque en los roles que respaldan las iniciativas de DevSecOps.
Finalmente, al mirar hacia atrás a las tendencias más impactantes de 2025, está claro que fueron impulsadas por la necesidad del negocio más que por el avance tecnológico. Es poco probable que esto cambie pronto. Los nuevos avances tecnológicos, por deslumbrantes que parezcan a simple vista, deben basarse en una actividad principal para tener un impacto duradero.
