El desarrollo de aplicaciones ha dado muchos saltos en 2025, pero no hay razón para pensar que la innovación se ralentizará en el año que viene. Con las capacidades de IA generativa e IoT a la vanguardia, es seguro esperar que estas tecnologías vuelvan a liderar en 2026.

Con esto en mente, es probable que las empresas continúen haciendo crecer sus estrategias móviles, un enfoque que prioriza el desarrollo de dispositivos móviles en cada etapa del ciclo de vida de la aplicación, y aprovechen las plataformas de código bajo y sin código para ahorrar costos.

A medida que las empresas y las startups continúan ampliando las tendencias que dieron forma a la industria este año, se espera ver una mayor automatización en el ciclo de vida de las aplicaciones, flujos de trabajo más optimizados y un énfasis en experiencias de usuario final aún más deslumbrantes.

La integración de IA y ML en el desarrollo de aplicaciones ha sido exitosa hasta ahora, automatizando y optimizando aspectos del ciclo de vida de la aplicación y permitiendo a los desarrolladores enfocar más tiempo y energía en la innovación. A medida que la IA y el ML se integren más en infraestructuras, lenguajes de programación y plataformas, es probable que la composición y la experiencia de los equipos de desarrollo cambien con un mayor enfoque en los roles que respaldan las iniciativas de DevSecOps.

Finalmente, al mirar hacia atrás a las tendencias más impactantes de 2025, está claro que fueron impulsadas por la necesidad del negocio más que por el avance tecnológico. Es poco probable que esto cambie pronto. Los nuevos avances tecnológicos, por deslumbrantes que parezcan a simple vista, deben basarse en una actividad principal para tener un impacto duradero.