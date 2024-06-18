앤 후나이가 소개하는 트랜스포머 1주년: 속사포 Q&A
정보는 어디에나 있습니다. 비즈니스에 있어 정보는 가장 중요한 요소입니다. CIO와 기타 혁신적인 리더의 역할은 직원 경험과 디지털 노동 에이전트에서 제품 개발과 고객 경험에 이르기까지 비즈니스의 모든 영역에 영향을 미치는 방향으로 진화했습니다.
IBM의 CIO 겸 비즈니스 플랫폼 혁신 담당 부사장 Ann Funai가 진행하는 Transformers는 오늘날 혁신을 주도하는 리더들의 비하인드 스토리를 공개합니다. 그들이 직면했던 실제적인 어려움, 영감을 주는 교훈, 그리고 실용적인 모범 사례를 살펴보세요. 개인적인 변화부터 외부 영향까지, Ann과 그녀의 게스트들은 진정한 변화의 의미를 탐구합니다. 격주 수요일 오전 7시(미국 동부시간)에 변화의 여정을 함께하세요.
저희와 함께 1주년을 축하해 주세요!
시즌 2
교육용 설명서, 실습 튜토리얼, 팟캐스트 에피소드 등 AI 에이전트와 관련된 콘텐츠를 종합한 안내서입니다.
Salesforce가 에이전틱 AI 기능을 대중화함에 따라 비용 효율적인 대규모 배포를 위한 세 가지 핵심 요소를 살펴봅니다.
CIO인 여러분은 AI를 둘러싼 기대감과 AI가 비즈니스를 변화시킬 수 있는 잠재력에 대해 이미 잘 알고 계실 것입니다. 생성형 AI와 에이전틱 AI로의 빠른 전환은, 이제 이 기술을 통해 실질적인 비즈니스 가치를 창출할 수 있는 놀라운 기회를 본격적으로 검토해야 할 시점임을 의미합니다.
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고객과 직접 파트너십을 맺어 중요한 비즈니스 혁신과 오래 지속되는 결과를 자문, 설계, 구축 및 운영합니다.