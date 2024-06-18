정보는 어디에나 있습니다. 비즈니스에 있어 정보는 가장 중요한 요소입니다. CIO와 기타 혁신적인 리더의 역할은 직원 경험과 디지털 노동 에이전트에서 제품 개발과 고객 경험에 이르기까지 비즈니스의 모든 영역에 영향을 미치는 방향으로 진화했습니다. ​

IBM의 CIO 겸 비즈니스 플랫폼 혁신 담당 부사장 Ann Funai가 진행하는 Transformers는 오늘날 혁신을 주도하는 리더들의 비하인드 스토리를 공개합니다. 그들이 직면했던 실제적인 어려움, 영감을 주는 교훈, 그리고 실용적인 모범 사례를 살펴보세요. 개인적인 변화부터 외부 영향까지, Ann과 그녀의 게스트들은 진정한 변화의 의미를 탐구합니다. 격주 수요일 오전 7시(미국 동부시간)에 변화의 여정을 함께하세요.

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