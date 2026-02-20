ストレージの最適化は、コストを削減し、性能を向上させ、利用可能な容量をより有効に活用するために、データ・ストレージを改善するプロセスです。
全体的なデータ最適化の重要な側面となるストレージ最適化には、データの重複排除や圧縮など、効率を向上させるためのストラテジーとテクノロジーが含まれます。これらのアプローチは、企業が人工知能（AI ）やその他のデータ集約型ワークロードに関連する大量の非構造化データを管理するのに役立ちます。
AIの導入が加速する中、組織がAIへの取り組みを拡張し、支援するためには、ストレージの最適化が不可欠になっています。Mordor Intelligenceによると、2025年のデータ・ストレージ市場規模は2,507億7,000万米ドルと推定されています。¹2030年には4,839.0億米ドルに達すると予想され、年平均成長率（CAGR）は14.05％と予測されています。
AIと機械学習（ML）の膨大なコンピューテーション需要をサポートできるデータ・ストレージ・ソリューションへのニーズが、この成長を後押ししています。停電、システム障害やサイバー攻撃によるデータ損失を防ぐ必要性も、この成長を後押ししています。
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今日、組織が管理しているデータの多くは、構造化データ、半構造化データ、非構造化データからなる巨大なデータセットで構成されています。非構造化データ（画像、動画、ドキュメント、センサー・データなど）は、リレーショナル・データベースの固定スキーマに簡単には適合しません。その結果、従来のツールや方法は、一般的にその処理と分析に使用できません。
同時に、企業は、アクセスしやすく信頼できるAI対応データを活用し、データの完全性を確保するようプレッシャーを受けています。
ジェネレーティブAI（または生成AI）モデルは、ストレージ要件にも変化をもたらしています。これらの基盤モデルと大規模言語モデル（LLM）は絶えず適応し、膨大なデータセットを生成します。組織は、AIワークロードによって生成される大量のデータを管理するために、スケーラブルな分散ストレージ・ソリューション（分散ファイルシステム、オブジェクトストレージなど）を必要としています。
結局のところ、こうした新たな需要に対応するためのストレージが改善されなければ、組織はAIのパフォーマンスを低下させるボトルネックやコストの増大、AIの拡張能力を制限するデータ管理の課題に直面することになります。
ストレージの最適化は、データのライフサイクル全体を通じて、パフォーマンス、容量、ストレージ・コストを管理する相互に関連するコンポーネントで構成されます。これらの手法を組み合わせることで、AIワークロードの性能と拡張性の要求を満たすように設計された専用システムであるAIストレージも支えられています。
以下に、ストレージの最適化における重要な手法をいくつか示します。
データの重複排除は、重複するデータを特定し、それを1つのコピーとしてのみ保管するプロセスです。この機能は、ファイルまたはBlock Storageレベルでデータを分析することで、バックアップ時間を短縮します。
圧縮では、高速アクセスを維持しながら、パターンと冗長性を検出し、データをより効率的にエンコードし、ファイル・サイズを小さくします。
これらの手法はどちらも冗長性を排除し、組織のストレージ・フットプリントを削減します。
フラッシュ・ストレージやSSDなどの半導体テクノロジーは、パフォーマンス重視のワークロードに必要な高速かつ低遅延を実現します。
回転ディスクとは異なり、フラッシュ・ストレージはメモリ速度で電子的にデータにアクセスするため、機械的な遅延がなくなり、全体的なスループットが向上します。
ストレージ階層化は、アクセスパターンとコストに基づいて、データを適切なストレージ・タイプに自動的に移動します。
ホットデータ（頻繁にアクセスされる）は高性能フラッシュに、ウォームデータ（たまにアクセスされる）は標準SSDに、コールドデータ（めったにアクセスされない）はディスクやクラウド・アーカイブ層に移動します。
データ・アーカイブは、古いデータや取得頻度の低いデータを、性能ではなく容量に最適化された長期ストレージに移動することで、アーカイブされたデータにオンデマンドでアクセスできるようにしながら、アクティブなワークロード用にプレミアム・ストレージを解放します。
シン・プロビジョニングは、大きなブロックを事前に予約するのではなく、アプリケーションが物理ストレージ領域を消費する際にストレージ容量を割り当てます。このアプローチにより、オーバープロビジョニングが防止され、使用率が向上し、ハードウェアへの投資が削減されます。
ハイブリッドクラウド・アーキテクチャー は、パフォーマンス・クリティカルなオペレーション用のローカル・ストレージをクラウド・ストレージと組み合わせたもので、組織は設備投資をすることなくダイナミックに拡張することができます。
DLMの実践により、データが作成から削除までストレージ階層内をどのように移動するかを決定するポリシーが確立されます。また、ビジネス価値と規制要件に基づいて、保存期間、移行スケジュール、削除ルールも定義されます。
企業は、以下に概説するテクノロジーを含む、さまざまなテクノロジーとソリューションを通じてストレージの最適化を実装します。
ストレージ最適化には、組織が今日のAIやデータ集約型のワークロードを管理するのに役立つさまざまなメリットがあります。
組織は、さまざまなワークロードと環境にわたるビジネス・ユースケースにストレージ最適化を適用できます。
AIアプリケーションには、大量のデータ・セットを処理し、コストを抑えられる高性能ストレージが必要です。最適化により、ハイブリッドクラウド環境に全体にわたるデータ配置を管理しながら、AIモデルのトレーニングと推論に必要なスピードを実現できます。
最新のバックアップ・ストラテジーには、復旧機能を損なうことなく拡張できる効率的なストレージが必要です。最適化技術は、ストレージ・フットプリントを削減し、オペレーショナル・レジリエンスを強化し、コンプライアンス要件を満たすのに役立ちます。
ハイパフォーマンス・コンピューティング（HPC）ワークロードは、極めて高いスループットと低遅延に依存する膨大なデータ・セットを生成します。最適化されたストレージ・システムは、データ管理を簡素化し、研究者の生産性をサポートしながら、コンピュテーション・ワークロードに求められる性能を提供します。
ストレージの最適化は、組織のITフットプリントを削減し、アプリ全体で均一なパフォーマンスを実現し、仮想化プラットフォームと統合することで、可用性に影響を与えることなくストレージ効率を向上させます。
以下の戦略的ステップは、組織がストレージを最適化するのに役立ちます。
IBMは、2025年のGartner Magic Quadrantのエンタープライズ・ストレージ・プラットフォーム部門でリーダーとして評価されました。この評価は、IBMの、安全でインテリジェントかつ高性能なストレージ・ソリューションを提供する取り組みを強調するものであると考えます。組織がデジタル・トランスフォーメーションを加速できるようにするためです。
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フラッシュ・メモリーとストレージの種類について学び、企業がフラッシュ技術を活用してどのように効率を向上させ、レイテンシーを削減し、将来を見据えたデータ・ストレージ・インフラストラクチャーを実現しているかをご覧ください。
IBMの統合ストレージは、DMIが世界中に無料の気候データを提供するのに役立ちます。DMI社は、テープ、ディスク、フラッシュ・ストレージを統合することで、エネルギー・コストを削減し、効率的に拡張し、AIと機械学習のための持続可能な基盤を構築しています。
Gartner社は、ハイブリッドクラウドのデプロイメントに使用する、現在最もクリティカルなストレージ・プラットフォーム全体の性能と拡張性を評価しています。
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IBM Storageは、データ・ストレージ・ハードウェア、ソフトウェア定義ストレージおよびストレージ管理ソフトウェアの製品ファミリーです。
IBMは、Webサーバーやデータセンター・インフラストラクチャーに対する事前対応型サポートを提供し、ダウンタイムの削減とITの可用性向上を実現します。
1 Data storage market size and share analysis—Growth trends and forecasts (2025–2030)（邦訳：データ・ストレージ市場規模と共有分析—成長動向と予測（2025～2030年））、Mordor Intelligence、2025年1月22日