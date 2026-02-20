全体的なデータ最適化の重要な側面となるストレージ最適化には、データの重複排除や圧縮など、効率を向上させるためのストラテジーとテクノロジーが含まれます。これらのアプローチは、企業が人工知能（AI ）やその他のデータ集約型ワークロードに関連する大量の非構造化データを管理するのに役立ちます。

AIの導入が加速する中、組織がAIへの取り組みを拡張し、支援するためには、ストレージの最適化が不可欠になっています。Mordor Intelligenceによると、2025年のデータ・ストレージ市場規模は2,507億7,000万米ドルと推定されています。¹2030年には4,839.0億米ドルに達すると予想され、年平均成長率（CAGR）は14.05％と予測されています。

AIと機械学習（ML）の膨大なコンピューテーション需要をサポートできるデータ・ストレージ・ソリューションへのニーズが、この成長を後押ししています。停電、システム障害やサイバー攻撃によるデータ損失を防ぐ必要性も、この成長を後押ししています。