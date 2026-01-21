オペレーショナル・レジリエンスとは

サイバー攻撃、停電、システム障害など、大規模な破壊的な出来事は避けられません。どの組織や企業も無縁ではありません。オペレーショナル・レジリエンスは、不測の事態をプロアクティブに管理することで、従来のディザスター・リカバリーを超えます。このアプローチでは、どのサービスがビジネスにとって最も重要なのかを特定し、サービスが安定して迅速に回復できるようにする必要があります。

企業におけるオペレーショナル・レジリエンスのニーズはますます高まっています。BCIとRiskonnectの研究によると、現在、組織の70％がオペレーショナル・レジリエンス・プログラムを導入しており、さらに10％がプログラムを開発しています。¹ベスト・プラクティスの遵守は、これらのストラテジーを策定する上で最も一般的な要因となっており、法規制への準拠は2位にランクインしています。

オペレーショナル・レジリエンスはすべての企業にとって不可欠ですが、特定の業種・業務では堅牢な機能が必要とされます。金融機関は、セキュリティー・インシデントやサイバー・リスクに対して特に脆弱です。顧客データを保護し、金融システムの安定性を維持し、厳格な規制を遵守しなければ、評判や顧客の信頼を失うリスクがあります。同様に、医療機関は、有害事象発生時に継続的なケアを確保すると同時に、機密性の高い患者データのプライバシー要件を満たす責任があります。