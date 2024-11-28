危機管理ストラテジーは意図的に広範囲にわたるものであり、組織が多くの危機に対応できる方法を特定できるようにします。組織にとって価値のある特定の資産、例えばITインフラやデータなどに焦点を当てる戦略とは異なり、危機管理戦略は危機発生時の1時間ごと、1分ごとの対応を計画し、危機が展開する中で組織が最善の対応を取る方法を予測しようとします。



BCPとDRはどちらも危機管理計画に統合されていますが、危機のタイムラインと、いつ誰によってBCおよびDRの手順が実行されるかという点に重点が置かれています。