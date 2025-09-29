変更不可能ストレージとは、一定期間または無期限に変更や改変を防止することで、保存されたデータを保護するストレージ・プロトコルの一種です。
オブジェクト指向プログラミングおよび関数型プログラミングにおいて、変更不可能オブジェクトとは、作成後に状態を変更できないオブジェクトのことを指します。同様に、変更不可能ストレージは、一度作成され保存されると、所定の保存期間が終了するまで、編集、削除、再書き込みができません。
変更不可能ストレージは、 WORM（ライト・ワンス・リード・メニー）データ・セキュリティーの原則に基づいて、レコードを保持し、データの整合性を維持するために使われます。これらのタイプのファイル・システムでは、保存されたデータは一度作成されると、繰り返しアクセスできますが、変更することはできません。
重要なデータの整合性、安全なデータ・ストレージ、信頼性の高いデータ・バックアップの必要性が高まっていることを考えると、変更不可能ストレージには、他の種類のファイル・システムと比較して、多くの貴重な利点があります。
誤った削除から意図的なデータ破壊や改ざんなどの内部脅威まで、変更不可能なストレージとバックアップは、保護された情報にアクセスするために必要な権限を持っているユーザーからのデータ損失も防ぎます。偶発的か、意図的だが不正確か、特に悪意があるかにかかわらず、変更不可能オブジェクトとして保存されたデータは影響を受けず、今後も影響はありません。
厳格なデータ保持ポリシーが求められる金融や医療などの業界では、変更不可能ストレージにより、義務付けられた期間データが変更されないことが保証され、コンプライアンスの順守が簡素化されます。
Write Once Read Many（ライト・ワンス・リード・メニー）の原則に従った変更不可能ストレージにはさまざまな形式があり、ファイル・ソフトウェア・ソリューションやハードウェア・ソリューションを通じて実現できます。いずれの場合にも、組織は変更不可能データをオンサイトのハードウェアに保存することを選択することがあります。オンプレミスの変更不可能ストレージは、局所的な物理的損傷の影響を受けやすいものの、オンプレミスの変更不可能バックアップは、運用ファイル・システムの広範な脆弱性から隔離され、依然として変更不可能ストレージにまつわる多くの利点を提供できます。
クラウドベースの変更不可能ストレージは、複数のデータセンター間で簡単に拡張・複製ができるため、1つ以上のサーバーが一定期間ダウンタイムに陥った場合でも、変更不可能バックアップへのアクセスが確保できます。
エアギャップとは、サーバーまたはその他のストレージ・ハードウェアを組織のネットワークから隔離する方法です。エアギャップされたマシンは大規模なインフラストラクチャに接続されていないため、潜在的なサイバー攻撃やデータ損失関連のインシデントから隔離されています。一般に、エアギャップ・バックアップは、データ・バックアップのゴールド・スタンダードであると考えられています。
以下に、変更不可能ストレージを他の種類のストレージと区別する重要な機能と側面をいくつか示します。
変更不可能ストレージは、単にデータを保存して保存するだけでなく、強力な認証ときめ細かな権限プロトコルを提供できるため、承認されたユーザーが簡単にアクセスできるようになり、権限のないユーザーを効果的にブロックできます。
変更不可能ストレージの複製により、複数のコピーを簡単に作成できます。万が一問題が発生した場合でも、これらの冗長性により、シームレスな事業継続性を確保し、データ・セキュリティーを強化します。
従来のファイルシステムとは異なり、 Object Storageダイナミクスは、データの個別の単位を、より効率的に保管、店舗、および検索できるオブジェクトに整理するフラットな構造を利用します。このようにして、オブジェクト・ストレージは階層ファイル・システムの複雑さと拡張性の問題を解決し、パフォーマンスと拡張性を改善します。
無期限で変更不可能ストレージを作成することは可能ですが、ほとんどのデータは永久に保存または保持する必要がありません。変更不可能ストレージは、あらゆるコンテキストに合わせて簡単にカスタマイズできるため、柔軟な短期または長期の保存期間が可能になります。
ランサムウェアからの保護からクラウド・ストレージのバックアップまで、変更不可能ストレージには多くの貴重なユースケースがあります。
データの整合性、事業継続性、機密の内部記録を保持する必要がある組織にとって、変更不可能なセキュリティの利点は通常、欠点を上回ります。ただし、変更不可能ストレージは所定の日付より前に削除または変更できないため、大量の不変データはコストが高かったり、保存が困難になったりする可能性があります。
クラウドベースの変更不可能ストレージは、プロバイダーの料金プラン次第で拡張しやすいのですが、変更不可能オブジェクトがオンプレミスとクラウドのどちらに保存されていたとしても、すべての変更不可能データは火災や洪水などの物理的損傷の影響を受けやすいのです。このため、さまざまなデータセンター間で変更不可能バックアップを複製できる、クラウドベースのストレージの選択肢が好まれています。
