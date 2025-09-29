データの整合性、事業継続性、機密の内部記録を保持する必要がある組織にとって、変更不可能なセキュリティの利点は通常、欠点を上回ります。ただし、変更不可能ストレージは所定の日付より前に削除または変更できないため、大量の不変データはコストが高かったり、保存が困難になったりする可能性があります。

クラウドベースの変更不可能ストレージは、プロバイダーの料金プラン次第で拡張しやすいのですが、変更不可能オブジェクトがオンプレミスとクラウドのどちらに保存されていたとしても、すべての変更不可能データは火災や洪水などの物理的損傷の影響を受けやすいのです。このため、さまざまなデータセンター間で変更不可能バックアップを複製できる、クラウドベースのストレージの選択肢が好まれています。