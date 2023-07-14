AIは破壊的なテクノロジーであるため、組織には留意すべきいくつかの課題があります。

文化の転換：人事担当者は、人材パイプラインを確立し、付加価値の高いポジションに従業員を育成する上で重要な役割を果たし、テクノロジーの混乱の中でも企業が競争力を維持できるようにします。ただし、ITチームが人事オートメーションの取り組みを監督することになった場合、人事担当者が自動化されてその役割を失うリスクがあります。

米国人事管理協会は、オートメーションの力を理解し活用することが、人事担当者の昇進か疎外かを左右しかねないと強調しています。1オートメーション・ソフトウェアを利用して日常的なデータ入力に費やす時間を削減することで、人事担当者はこうした重大な外部変化への対応に集中できます。

サイバーセキュリティー：AIは、特に機械学習アルゴリズムが作成されるトレーニング段階では、ハッキングの影響を受けやすくなります。データ・ポイズニング攻撃は、トレーニング用データに悪意のあるコードや情報を埋め込み、無数の機械学習モデルの実行を感染させ、最終的には企業ネットワークに影響を及ぼそうとする攻撃です。ビジネス・リーダーは、IT部門やセキュリティー・オペレーション・センター（SOC）と連携して、ライフサイクル全体を通じてAIプロジェクトのセキュリティーを維持する計画を作成できます。



従業員のプライバシー：AIを使用してプロセスを最適化し、パフォーマンスを評価すると、懸念が生じる可能性があります。組織は、AIシステムを使用して個人データを収集および分析する前に、従業員のプライバシーに真摯に取り組み、データ管理戦略でプライバシーに対処することができます。人事部門は、AIシステムでどのようなデータが収集され使用されているかを従業員に警告できます。透明性を基盤としたAIシステムを作成または使用することは、プライバシーの懸念に対処するための第一歩です。



統合：一部のスタンドアロン人事プログラムは、既存のITインフラストラクチャーに統合するのが難しい場合があります。逆に、取得したデータが完全に統合されていない場合は、複数のデータの不整合が発生する可能性があります。

リスキリング：AIとオートメーションにより、従来は人間が行っていた特定の作業が不要になります。これは、一部の従業員の役割に影響を及ぼす可能性があります。リスキリングと職務の再編成を計画して、この課題に正面から取り組みましょう。



実装にかかる時間：人事プロセスを自動化するには、オートメーション・システムの構成、データの移行、プロセスの分析、自動化を強化するための再設計など、初期段階で多くの時間がかかります。オートメーションを全社的にデプロイする前に、オートメーションを導入する人事部は、新しいツールの使い方についてトレーニングを実施し、担当者が使いこなせるようになってから、テストとトラブルシューティングを実施して、オートメーションが最適に機能していることを確認できます。すべてがうまくいけば、オートメーションを導入したチームは長期的に時間短縮するための基盤を築くことになります。