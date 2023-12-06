世界経済フォーラムによれば、AIやその他のテクノロジーの導入が拡大し続けるにつれ、2025年までに世界全体で8300万人の雇用が破壊され、6900万人の新たな役割が創出される可能性が見込まれています。以前の他の画期的なテクノロジーと同様に、AIの進化は新しい産業、新しい仕事、既存の仕事への新しいアプローチの機会を生み出しています。組織は、従業員とビジネスを備えさせるために、今日のビジネスを中断させることなく、従業員に明日のためのスキルを確実に身に付けさせる必要があります。
雇用主は、適切な人材を引き付けて維持することと、拡大するスキル・ギャップへの対処という2つの重要な人事課題に同時に直面しています。現在の仕事に適したスキルを持つ人材を採用し、その人材と既存の従業員が、生成AIとオートメーションがより多くの業務分野に適用されるにつれて必要とされる将来の重要なスキルを確実に身につけられるようにすることは、時間との戦いのように感じられるかもしれません。
経営幹部は今後の課題を十分に認識しており、最近のIBM Institute for Business Valueの調査では、経営幹部の5人中4人が生成AIによって従業員の役割とスキルが変化すると考えていることがわかりました。これはあらゆるレベルの従業員に影響を及ぼします。トランザクション活動が自動化されるにつれて、新入社員はこうした変化を早くから感じるようになるでしょうが、役員や上級管理職の従業員も例外ではありません。したがって、人事リーダーは次のような方法で、従業員が既存のスキルを更新し、変化する仕事に適応し、新しいスキルを習得できるよう積極的に支援する必要があります。
人事リーダーは、従業員がタスクの実行に必要なスキルとツールを特定して提供し、AIツールの活用方法について説明する必要があります。そのため、人事部門は、組織がプロセスを再設計するだけでなく、従業員の再教育やスキルアップを図り、新しいAIを活用した文化を進化させる方法の中心になる必要があります。
組織が直面している課題をさらに増幅させるため、従来のトレーニング方法では、目の前の課題に十分に対応できない可能性があります。これにより、人事部門にとっては、今日の急速に変化するランドスケープに合わせてトレーニング方法とアプローチを再考する絶好の機会が生まれます。
皮肉なことに、職場を混乱させ、再教育の必要性を高めているものこそが、まさに従業員がより価値の高い仕事に必要なスキルを習得させるのに役立つものなのです。将来の再教育、トレーニング、人材開発では、AIを活用して従業員の体験、役割、既存のスキルを考慮し、従業員にあまり規範的でないコースを提供して仕事の流れの中でより多くの学習を行うことができるようにするとともに、従業員固有の真にパーソナライズされた関連性の高い学習経路を提供します。さらに、必要な答えを得る能力を簡素化して、現実世界の問題を解決しながら学習できるようにするのにも役立ちます。
生成AIは、人事リーダーがパーソナライズされた学習のコードを大規模に解読するのにも役立ちます。これは、既存のツールでは不可能だったアプローチです。AIは、より優れたデータの洞察を使用して、カスタマイズされた開発プログラムを提供できます。従業員は、一般的な「万能」トレーニングを受ける必要がなくなり、各モジュールが個人のニーズに合わせて調整された、パーソナライズされたプログラムにアクセスできるようになります。
AIの力を真に活用するには、適切なツールだけでは不十分です。組織内の保有するスキルを理解し、将来必要となるスキルを特定して優先順位を決定し、従業員がそれらのスキルを習得する機会を創出する必要があります。従業員がAIツールを使用する際に理解するには、データとデジタル・リテラシーの習熟度が非常に重要です。生成AIが真実の情報源ではなく、データを使用して潜在的な答えや解決策を提供し、それを従業員が現在のエクスペリエンスや知識、クリティカル・シンキング・スキルに適用して最善の決断を下す必要があることを、理解する必要があります。
AIの見識や技術的なスキルは今後も重要ですが、人間の従業員のよりソフトなスキルは、ビジネス価値を生み出し、AIを職場にうまく導入する上で重要な役割を果たします。人々が変化を乗り切るにつれて、創造性とコラボレーションはますます価値のあるスキルになるでしょう。AIと自動化ツールが日常的なタスクを実行するようになると、人間とAIの両方の同僚と仕事をするには、創造性を発揮する必要があります。同時に、新しいテクノロジー、プロセス、システムの台頭により、組織内の新しいルールが作成され、書き換えられます。したがって、変化する状況に適応し、柔軟に対応できる従業員は成功できます。
労働力を新しいAI時代に備えるためには、従業員とその能力開発に真剣に投資する必要があります。したがって、人事リーダーは従業員のニーズ、経験、目標を理解し、従業員の成長を可能にするプログラムを作成する必要があります。これは、従業員の技術的スキルおよび非技術的スキルを評価して優先順位を付け、従業員が再教育・実践・洗練させるためのリソースを提供することから始まります。
大規模な労働力とスキルのトランスフォーメーションが急速に迫っており、組織は積極的に自社と従業員を将来の働きに備えさせる必要があります。AIとオートメーションを活用した適切な戦略、ツール、新しい働き方を備えた人事担当者は、組織を未来へと導き、来るべき事態に備える能力を備えています。
