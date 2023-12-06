組織が直面している課題をさらに増幅させるため、従来のトレーニング方法では、目の前の課題に十分に対応できない可能性があります。これにより、人事部門にとっては、今日の急速に変化するランドスケープに合わせてトレーニング方法とアプローチを再考する絶好の機会が生まれます。

皮肉なことに、職場を混乱させ、再教育の必要性を高めているものこそが、まさに従業員がより価値の高い仕事に必要なスキルを習得させるのに役立つものなのです。将来の再教育、トレーニング、人材開発では、AIを活用して従業員の体験、役割、既存のスキルを考慮し、従業員にあまり規範的でないコースを提供して仕事の流れの中でより多くの学習を行うことができるようにするとともに、従業員固有の真にパーソナライズされた関連性の高い学習経路を提供します。さらに、必要な答えを得る能力を簡素化して、現実世界の問題を解決しながら学習できるようにするのにも役立ちます。

生成AIは、人事リーダーがパーソナライズされた学習のコードを大規模に解読するのにも役立ちます。これは、既存のツールでは不可能だったアプローチです。AIは、より優れたデータの洞察を使用して、カスタマイズされた開発プログラムを提供できます。従業員は、一般的な「万能」トレーニングを受ける必要がなくなり、各モジュールが個人のニーズに合わせて調整された、パーソナライズされたプログラムにアクセスできるようになります。