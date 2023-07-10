従業員エクスペリエンスを向上させる方法

ポジティブな従業員エクスペリエンスを促進する企業は、そうでない企業に比べて明らかな競争上の優位性を得ることができます。自社の従業員エクスペリエンスを向上させるには、まず従業員ライフサイクルと呼ばれる従業員ジャーニーの7つの段階にわたってフレームワーク化する必要があります。

ステージ 1: 採用

採用とは、LinkedInに求人広告を掲載するか、採用担当者を通じて、潜在的な採用者が会社で空席のあるポジションを発見する方法のことです。潜在顧客が職務責任や特典・文化について学ぶことができます。

ステージ 2: 採用プロセス

あなたと潜在的な候補者が雇用条件に同意した瞬間です。この時点で、候補者は新入社員に移行しました。

ステージ3:オンボーディングプロセス

新入社員のオンボーディング・エクスペリエンスは、トレーニング中に行われ、必要なすべてのプロセスやツールの使用方法を教えることも含まれます。また、この段階で企業文化について紹介されます。

ステージ4：従業員エンゲージメント／人材管理

従業員はオンボーディングを完了し、会社の取り組みに貢献していますこの段階では、従業員が日常業務を遂行する際に、大切にされ、支えられていると感じられるようにするための継続的な努力が必要です。前述したように、熱心な従業員は生産性が高く、離職する可能性が低くなります。

ステージ5：パフォーマンス管理

従業員が弱点を改善し、強みを活かすために、定期的な業績評価は、何がうまくいっているか、何を改善する必要があるか、そして従業員の成功を会社がどのように支援できるかを伝える機会を提供します。

ステージ 6: 開発

この段階では、従業員が社内で成長するための他の興味や機会をはこちらするように支援します。

ステージ 7: 出発

この段階では従業員エクスペリエンスのライフサイクルが完了し、従業員が退職または退職したときに発生します。

従業員のエクスペリエンス・ライフサイクルの各段階では、ポジティブなエクスペリエンスを強化したり、改善する方法について学んだりする機会が得られます。これら7つの段階において、現在のエクスペリエンスがどのようなパフォーマンスを発揮しているかを理解したら、従業員エクスペリエンス戦略を策定することができます。これは、企業がライフサイクルのあらゆる段階における従業員エクスペリエンスを評価し、改善するために使用できる方法です。