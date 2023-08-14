IBMの新たな調査でAIが仕事にもたらす変化と、それに対して人事リーダーが何をすべきかが判明

生成AIの台頭により、テクノロジーが労働力にどのような影響を与えるかについて、多くの新たな疑問が表面化しています。AIがビジネス分野で普及していくとしても、競争上の優位性の中核的な存在は依然として人材です。しかし、IBM Institute for Business Value（IBV）が実施した新しい世界的調査によると、ビジネス・リーダーは人材に関する多くの課題に直面しており、それはスキル・ギャップから従業員の期待の変化、新しい運用モデルの必要性まで、多岐にわたります。

世界的なスキル・ギャップは現実のものであり、拡大しています。調査対象となった経営幹部は、AIとオートメーションの導入によりリスキリングが必要となる労働力の割合は、今後3年間で40％に上ると試算しています。世界銀行の統計データによると、これは世界の労働力34億人のうち14億人に相当します。また、回答者は、既存の従業員のために新しいスキルを構築することが人材に関する最大の課題であるとも報告しています。

AIの影響は従業員のグループによって異なります。あらゆるレベルの労働者が生成AIの効果を感じる可能性がありますが、最も大きな変化を経験するのは初級の従業員になると予想されます。回答者のうち、エグゼクティブの75%は、エントリーレベルの職場で既に生成AIの効果が見られており、今後数年間でさらにその効果が促進されると回答しています。エグゼクティブやシニア・マネジメントの役職についても同様と回答したのは回答者のわずか22％でした。

AIは従業員の機能を強化することで、従業員の機能を高め、より多くの可能性を切り開くことができます。実際、調査済みの経営幹部の87％は、従業員は生成AIにより置き換えられるよりも強化される可能性が高いと考えています。これは機能により異なります。経営幹部の97％は、調達部門の従業員は置き換えよりも増員する可能性が高いと考えていますが、リスクとコンプライアンス部門の従業員は93％、財務部門は93％、カスタマー・サービス部門は77％、マーケティング部門は73％にとどまっています。

従業員は柔軟性や成長の機会よりも有意義な仕事をすることを重視していますが、リーダーは必ずしも従業員のニーズに合わせているわけではありません。AIはより多くの手動作業や反復作業を引き受ける準備が整っているため、調査対象の従業員は、報酬や雇用安全保障にとどまらず、柔軟な仕事の取り決め、成長機会、公平性よりも重要なものであり、影響力のある仕事に従事していると報告しています。さらに、調査済みの従業員のほぼ半数が、誰のために働いているか、誰と定期的に働いているかよりも、自分が行っている仕事の方がはるかに重要だと考えています。

しかし、雇用主は何が重要なのかというメッセージを見落としているようです。調査済みの経営幹部は、従業員にとって影響力のある仕事は最も重要でない要素であると回答し、その代わりに、報酬や雇用の安定を超える最も重要な属性として柔軟な勤務体制を挙げています。

仕事の世界は、半年前と比べて大きく変わりました。企業のリーダーたちは、明日の企業は過去の人材では運営できない可能性があり、また明日の人材は過去の働き方に頼ることができない可能性があると考え始めています。

人事リーダーは、生成AIがもたらす変化に組織がどのように適応するかにおいて重要な役割を果たすことができます。これらのリーダーは、これらの課題を乗り越え、仕事と運用モデルを再設計し、組織を未来に導く先頭に立つことができます。ここでは、考慮すべきアクションをいくつか紹介します。

運用モデルをはじめとするワークを再設計します。悪いプロセスを自動化しても、改善はされません。これまでと同じアクティビティを自動化するのではなく、計画を見直して、より良い方法を見つけましょう。プロセス・マイニングは、作業がどのように行われているか、どこにボトルネックや非効率があるかを分析できます。そこから、仕事の進め方を考察し、再設計することができます。AIやオートメーションを適用できるタスクを特定することで、従業員のタッチが重要な、より価値の高いタスクのために従業員の時間を解放することができます。例えば、IBM の人事チームは、非常に手作業でデータ集約的な四半期ごとの昇進プロセスを再検討し、watsonx Orchestrate のカスタムソリューションを適用してデータ収集を自動化することで、人間のスタッフが価値の高いタスクに多くの時間を割けるようにしました。

テクノロジーと同じくらい人材に投資し、労働力をAIやその他のテクノロジーによる混乱に対応できる労働力を育成します。これは、人事リーダーが組織のトランスフォーメーション戦略と、人材とAIを組み合わせてそれを実現する方法を定義するための一歩を踏み出すための極めて重要な瞬間です。人事リーダーは、より価値の高い仕事の定義、将来の重要な役割とスキルの特定、採用の管理、従業員の新しい役割への移行、定着など、要員計画、設計、ストラテジーを推進します。これには、役割の見直し、AIが処理できる反復的なタスクの特定と排除、役割を統合して新しい役割を作成、役割の拡大、AIツールの適用や管理などのタスクを含むように役割の拡大、人が主導する高レベルのタスクのための対象を絞ったスキル開発の作成などが含まれます。

現在と未来に向けて、人材戦略の中心にスキルを据えましょう。リーダーは、従業員の全体的な技術的見識を高める方法を考える必要があります。これは、AIを使って創造的かつ責任を持って働く方法など、従業員が新しいスキルを身につけるための幅広い基盤として機能します。すべての従業員がコーディング方法を学ぶ必要があるというわけではありませんが、ほとんどの従業員が新しいAIソリューションに精通する必要があるでしょう。従業員がAIとその機能の基本を理解することは非常に重要です。そうすることで、従業員が批判的思考を持ち、テクノロジーのユーザーになることができます。誰もが、モデルのトレーニングデータ、その予測の根拠、潜在的なバイアスなどについて、誰もが質問できるようにすべきです。テクノロジーはスキルやキャリア開発にも役立ちます。動的なプロンプトを備えたインタラクティブなキャリア・ロードマップは、従業員が自分に何が期待されているかを把握するのに役立ちます。デルタ航空では、IBM Consultingは、ITワーカーが重要な新しいテクノロジーにスキルアップできるようにするためのスキル基盤と人材プラットフォームを実装しました。人材の将来のパイプラインも重要な検討事項です。グローバルなAIスキルギャップは、今日、さまざまな業種・業務で多くの企業が直面している緊急のニーズであり、これには戦略的な投資が必要です。

従業員を要因に置くことで、仕事をより意味のあるものにします。AIは従業員エクスペリエンスを変革する可能性を秘めています。反復的な作業を自動化することで、従業員が情熱を注いでいることに集中できるようになり、スキル開発やワークライフ・バランスのための時間を確保できます。また、エキサイティングな新しい職務やキャリア・パスを生み出す可能性もあります。従業員をこのプロセスに参加させることが重要です。例えば、デジタル・チャネルを活用して継続的でオープンなフィードバック・ループを実現し、自動化できれば仕事が楽になり、充実感が増すタスクを推奨するフォーラムをチームに提供します。このようなフィードバックに対するオープンな姿勢や全社的な成長マインドセットも、次世代のリーダーの育成につながります。あらゆるレベルのリーダーが新しいアイデアを持ち寄り、それぞれの役割の中でテクノロジーを創造的に応用することが奨励される環境を育みます。

私たちは仕事の世界において極めて重要な局面を迎えており、人事リーダーの目の前には大きなチャンスがありますが、リスクも伴います。企業がAI導入を進める中、組織が人事リーダーを通じて、人材と運用モデルに対する新しいアプローチを優先し、人材とテクノロジーが協働して生産性を高め、ビジネス価値を推進することを優先して初めて変革を成功に導くことができます。