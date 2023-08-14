IBMの新たな調査でAIが仕事にもたらす変化と、それに対して人事リーダーが何をすべきかが判明

生成AIの台頭により、テクノロジーが労働力にどのような影響を与えるかについて、多くの新たな疑問が表面化しています。AIがビジネス分野で普及していくとしても、競争上の優位性の中核的な存在は依然として人材です。しかし、IBM Institute for Business Value（IBV）が実施した新しい世界的調査によると、ビジネス・リーダーは人材に関する多くの課題に直面しており、それはスキル・ギャップから従業員の期待の変化、新しい運用モデルの必要性まで、多岐にわたります。
世界的なスキル・ギャップは現実のものであり、拡大しています。調査対象となった経営幹部は、AIとオートメーションの導入によりリスキリングが必要となる労働力の割合は、今後3年間で40％に上ると試算しています。世界銀行の統計データによると、これは世界の労働力34億人のうち14億人に相当します。また、回答者は、既存の従業員のために新しいスキルを構築することが人材に関する最大の課題であるとも報告しています。
AIの影響は従業員のグループによって異なります。あらゆるレベルの労働者が生成AIの効果を感じる可能性がありますが、最も大きな変化を経験するのは初級の従業員になると予想されます。回答者のうち、エグゼクティブの75%は、エントリーレベルの職場で既に生成AIの効果が見られており、今後数年間でさらにその効果が促進されると回答しています。エグゼクティブやシニア・マネジメントの役職についても同様と回答したのは回答者のわずか22％でした。
AIは従業員の機能を強化することで、従業員の機能を高め、より多くの可能性を切り開くことができます。実際、調査済みの経営幹部の87％は、従業員は生成AIにより置き換えられるよりも強化される可能性が高いと考えています。これは機能により異なります。経営幹部の97％は、調達部門の従業員は置き換えよりも増員する可能性が高いと考えていますが、リスクとコンプライアンス部門の従業員は93％、財務部門は93％、カスタマー・サービス部門は77％、マーケティング部門は73％にとどまっています。
従業員は柔軟性や成長の機会よりも有意義な仕事をすることを重視していますが、リーダーは必ずしも従業員のニーズに合わせているわけではありません。AIはより多くの手動作業や反復作業を引き受ける準備が整っているため、調査対象の従業員は、報酬や雇用安全保障にとどまらず、柔軟な仕事の取り決め、成長機会、公平性よりも重要なものであり、影響力のある仕事に従事していると報告しています。さらに、調査済みの従業員のほぼ半数が、誰のために働いているか、誰と定期的に働いているかよりも、自分が行っている仕事の方がはるかに重要だと考えています。
しかし、雇用主は何が重要なのかというメッセージを見落としているようです。調査済みの経営幹部は、従業員にとって影響力のある仕事は最も重要でない要素であると回答し、その代わりに、報酬や雇用の安定を超える最も重要な属性として柔軟な勤務体制を挙げています。
仕事の世界は、半年前と比べて大きく変わりました。企業のリーダーたちは、明日の企業は過去の人材では運営できない可能性があり、また明日の人材は過去の働き方に頼ることができない可能性があると考え始めています。
人事リーダーは、生成AIがもたらす変化に組織がどのように適応するかにおいて重要な役割を果たすことができます。これらのリーダーは、これらの課題を乗り越え、仕事と運用モデルを再設計し、組織を未来に導く先頭に立つことができます。ここでは、考慮すべきアクションをいくつか紹介します。
私たちは仕事の世界において極めて重要な局面を迎えており、人事リーダーの目の前には大きなチャンスがありますが、リスクも伴います。企業がAI導入を進める中、組織が人事リーダーを通じて、人材と運用モデルに対する新しいアプローチを優先し、人材とテクノロジーが協働して生産性を高め、ビジネス価値を推進することを優先して初めて変革を成功に導くことができます。
AIを核とした人事の再構築とモダナイズにより、より優れたビジネス成果を実現し、従業員の可能性を最大限に引き出します。
人事プロセスを加速するならIBM watsonx Orchestrate、面倒なタスクも自動化できます。
生成AIソリューションにより、人事プロセスを合理化し、意思決定を強化し、ビジネスの成果につなげます。
AIを中心に据えて人事を再構築しモダナイズすることで、ビジネス上の優れた成果を引き出し、従業員と作業のポテンシャルを解き放ちます。