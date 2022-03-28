フラッシュ・セールの情報、お得な旅行の情報、最新の交通情報などを伝える通知は、配信用のプッシュ・サーバーから届きます。

プッシュ通知はクラウドベースの場合とアプリベースの場合があり、通知を提供するサーバーと連携するように構築されています。APIを通じて、クラウド・サービスからのプッシュ通知をアプリおよびWebプッシュのサービスとして配信できます。組織がプッシュ通知を要求すると、APIがこのサービスを呼び出して、メッセージを配信する準備を整えます。

プッシュ通知はモバイルのホーム画面やロック画面に表示されます。あるいは、アプリのアイコン上に通知として表示されることもあります。デスクトップでは、ブラウザーを起動して使用しているときに、ホーム画面に通知が表示されることがあります。

組織が配信するプッシュ通知は、テキストのほか、多くの場合は絵文字などのリッチ・メディアが使用されています。また場合によっては、クリック可能なリンクや行動喚起（CTA）が含まれていることもあります。CTAは、例えば購入手続きの完了、サイトやアプリの直接的な利用など、ユーザーにアクションを起こすよう促します。

ただし、プッシュ通知は異なるブラウザーやオペレーティング・システムの間で一様あるいは平等に機能するわけではありません。一般的なモバイル・ブラウザーやデスクトップ・ブラウザーは、Safari、Firefox、Chrome、Androidまで、プッシュ通知をサポートしていますが、通知の配信やエクスペリエンスはブラウザーによって異なります。

特にAndroidの場合、スマートフォンを定期的に更新する習慣が乏しいユーザーは、一部のリッチ・メディアを使用できません。さらに、Androidデバイスでのオプトアウトは、ユーザーがいくつかの手順を手作業で行う必要がある点がiOSデバイスとは異なります。しかし、近年のAndroidではこのプロセスが簡単になっています。

組織がプッシュ通知を正しく機能させるためには、デバイス、ブラウザー、オペレーティング・システムごとの制約や権限の違いを理解することが重要です。