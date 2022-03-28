プッシュ通知は、デスクトップのブラウザー、モバイルのホーム画面、モバイル・アプリケーションのデバイス通知センターに表示される短いポップアップ・メッセージです。
プッシュ通知は一般に、テキストに加えて画像やボタンなどのリッチ・メディアが表示されるオプトインのアラートで、ユーザーが特定のアクションを起こせるようになっています。
組織はプッシュ通知をマーケティングや情報伝達のチャネルとして利用していますが、セキュリティー対策の手段としても利用できます。
当初、プッシュ通知は「Danger」という言葉と結び付いていました。ただし「危険」という意味ではありません。Androidに先立って、Danger社でデザイン・ディレクターを務めていたMatias Duarte氏とそのデザイン・チームが、2008年にプッシュ通知を開発しました。
Apple社は2009年、自社のクラウド・メッセージング・サービスであるAPNS（Apple notification service）を利用するプッシュ・メッセージ、すなわち通知をリリースしました。同社が開発したこのサービスは現在、モバイル・ユーザーを対象としたモバイル・プッシュ通知として、iPadからiPhoneまで、iOSデバイス全体に導入されています。
プッシュ通知は情報伝達を活用するためのチャネルの一種です。開発者や組織がプッシュ通知を作成して使用する中心的な用途はマーケティングです。しかし、プッシュ通知は住民向けの情報伝達にも広く利用されているほか、それより頻度は少ないものの、セキュリティー認証にも利用されています。
プッシュ通知の利用にはいくつかのメリットがあります。ただし、それらのメリットを得られるかどうかは、組織がプッシュ通知の利用方法をどれだけ適切に計画して実行するかに大きく左右されます。プッシュ通知のクリックスルー率は、業界の標準的な平均値では約2～3％で推移しています。高いエンゲージメント率とユーザー満足度を獲得し、パフォーマンスに優れたプッシュ通知を実現するためには、戦略的なタイミング、パーソナライゼーション、セグメンテーションが重要な指針となります。
組織がプッシュ通知を利用することでメリットを得られる理由は数多くあります。例えば次のような理由です。
プッシュ通知はユーザー本位の通信チャネルであることが受信者にとって最大のメリットです。受信者は自分の好みの領域で思いどおりに情報を受け取ることができます。また、デバイスの通知設定の変更や通知の解除も可能です。このように選択の自由度が高いことから、通知疲れを緩和できます。加えて、アプリの提供元や組織としては、受信者にとって最も関連性が高いコンテンツを作成しなくてはならないという意識が働きます。
さらに、組織にとって引き続き主要なメリットの1つとなるのが自動化です。特に、ニュース配信や公共サービスなどの即時性が求められる通知や、スポーツ大会の速報や不動産の新着情報などを高度にパーソナライズして配信するユースケースでは重要となります。
フラッシュ・セールの情報、お得な旅行の情報、最新の交通情報などを伝える通知は、配信用のプッシュ・サーバーから届きます。
プッシュ通知はクラウドベースの場合とアプリベースの場合があり、通知を提供するサーバーと連携するように構築されています。APIを通じて、クラウド・サービスからのプッシュ通知をアプリおよびWebプッシュのサービスとして配信できます。組織がプッシュ通知を要求すると、APIがこのサービスを呼び出して、メッセージを配信する準備を整えます。
プッシュ通知はモバイルのホーム画面やロック画面に表示されます。あるいは、アプリのアイコン上に通知として表示されることもあります。デスクトップでは、ブラウザーを起動して使用しているときに、ホーム画面に通知が表示されることがあります。
組織が配信するプッシュ通知は、テキストのほか、多くの場合は絵文字などのリッチ・メディアが使用されています。また場合によっては、クリック可能なリンクや行動喚起（CTA）が含まれていることもあります。CTAは、例えば購入手続きの完了、サイトやアプリの直接的な利用など、ユーザーにアクションを起こすよう促します。
ただし、プッシュ通知は異なるブラウザーやオペレーティング・システムの間で一様あるいは平等に機能するわけではありません。一般的なモバイル・ブラウザーやデスクトップ・ブラウザーは、Safari、Firefox、Chrome、Androidまで、プッシュ通知をサポートしていますが、通知の配信やエクスペリエンスはブラウザーによって異なります。
特にAndroidの場合、スマートフォンを定期的に更新する習慣が乏しいユーザーは、一部のリッチ・メディアを使用できません。さらに、Androidデバイスでのオプトアウトは、ユーザーがいくつかの手順を手作業で行う必要がある点がiOSデバイスとは異なります。しかし、近年のAndroidではこのプロセスが簡単になっています。
組織がプッシュ通知を正しく機能させるためには、デバイス、ブラウザー、オペレーティング・システムごとの制約や権限の違いを理解することが重要です。
プッシュ通知の利用の仕方はたくさんありますが、それらはマーケティング戦略とは無関係であり、チャネル全般で共通しています。
次のようなものがあります。
マーケティング・キャンペーンの場合、強力なプッシュ通知キャンペーンの鍵となるのが、的確なセグメンテーションとパーソナライゼーションです。組織は、通知の頻度と種類や、ユーザーに合わせたパーソナライズの度合いを監視することによって、ユーザーのメッセージ疲れや許容度を改善できます。
さらに、行動パターンやユーザーの興味に基づいて通知をセグメント化すると、組織はよりよい結果を得られます。例えば、歯科検診の時期を迎えたすべての患者に対して、健康保険プラットフォームからテレヘルスの通知を送信することは、患者の健康を支え、簡単な予約を可能にする価値ある手段の1つです。
パーソナライゼーションはセグメンテーションの延長線上にあり、ユーザーごとに固有のコンテンツとタイミングを取り入れています。サイト上で閲覧して保存した商品の値下げを知らせる通知は、eコマースの売上を増やす方法の1つです。
お客様やオーディエンスに合わせたプッシュ通知は、ほぼすべての業界やセクターで採用されています。しかし、比較的高いCTRが確認されているのは、金融、医療、気象、交通、ホスピタリティーなど、ニーズベースの領域です。
キャンペーンの成功においてさらに意義があるのは、個別具体的なニーズをプッシュ通知がどれだけ的確に満たしているか、そしてどれだけ瞬時に満たしているかです。これらはコンバージョン率を高める重要な要因となります。小売やソーシャルメディアは、エンゲージメント率を高めることがより難しく、スマートフォン・ユーザーの81％がこれらの通知をオフにしています3。
さらに、組織の作成するプッシュ通知が絵文字を使って感情に訴える文脈の場合と、見出しを含むプレーン・テキストの場合とを比べると、たとえ関連性の高い情報が両方に含まれていたとしても、前者の方がエンゲージメント率が高いことがよくあります。
最後に、プッシュ通知の戦略やマーケティング・キャンペーンについてはさまざまな解説が出ていますが、セキュリティー認証も同じく重要な用途です。銀行や医療などの組織は、安全なアプリケーションを介して配信するプッシュ通知を使用してIDを認証します。
