生成AIと基盤モデルの出現は、現在の転換期において、あらゆる業界の企業運営の方法に革命をもたらしました。これは、新しいAI時代の最前線にある人事機能に特に当てはまります。IBM IBM Institute for Business Value (IBV) の最近の調査「AI時代におけるCEOの意思決定」では、調査対象となった CEO の 36% が、自社の企業に影響を与える最も重要な要素として労働力とスキルを挙げています。採用、定着、スキルや人材育成など、人事プロセスの中核となる人事プロセス全体で人間の作業を強化するためにAI機能の使用を拡大することで、トランスフォーメーションを実現し、組織が世界市場で競争できるようになります。
従来、履歴書の解析、調達とスクリーニング、候補者とスキルのマッチングに至るまで、多くの人事プロセス、アプリケーション、テクノロジーは、オートメーションやAI機能の恩恵を受け、密接に連携してきました。しかし、この新しい時代では、生成AIはターゲットを絞ったアドバイザーを活用してより多くのメリットをもたらすことができ、そのユースケースは今後も拡大し続けるでしょう。職務記述書の作成やインテリジェントな検索などのプロセスにおける従業員の作業は、データ駆動型の洞察と生成AIを使用して強化できるようになりました。これにより、人事プロセスを変革し、オペレーションが強化されるだけでなく、人事担当者がイノベーションを起こし、より価値の高い仕事に集中できるようになります。
例えば、IBMの人事部門は過去6年間で、社内のAI駆動型バーチャル・アシスタントであるAskHRの機能の構築に取り組んできました。この機能の構築では、100件以上のプロセスを自動化し、従業員の年間会話数150万件以上の会話を処理してきました。AskHRはユーザーに関連情報を提供し、最近では出張の準備をしている従業員に働きかけ、気象警報を送信し、その他の日常的なプロセスの支援を開始しています。AskHRが機能を学び続け、拡張し続けるにつれて、従業員は反復的なタスクの時間を節約し、より複雑な仕事に集中することを目指しています。
採用や獲得などのユースケースにおけるAI機能の進化はますます洗練されており、新入社員の雇用に関連するコストと時間を管理しています。職務要件、人材募集状況、その他の必須基準に基づいて求人情報をセグメント化する機能により、採用担当者は候補者のスキルマッチングを改善し、より多様な人材を引き付け、生産性を向上させることができます。
可能性は無限大ですが、人事に生成AIを使用するユースケースの急増は、誤用とバイアスの可能性に関する問題も提起しています。人事アプリケーションでAIを広く採用し、使用すると、倫理的影響や従業員のデータとプライバシーへの影響について懸念が生じる可能性があります。組織は、AIをプロセスに導入する前に、責任あるAIが自社にとって何を意味するのかについて明確な意図を策定し、やりたいことだけでなく、やりたくないことも特定する必要があります。AIの責任ある使用をサポートするストラテジーを採用できないと、評判の向上、規制、法的影響、さらには財務的影響につながる可能性があります。
したがって、責任あるAIの使用は従業員のライフサイクル全体にわたって成功するために不可欠であり、生成AIのストラテジーで考慮する必要があります。そのため、人事リーダーはAIだけで意思決定を行うことはできません。また、信頼と組織の賛同を得るために、AIの責任ある使用を通じて従業員を参加させる必要があります。
責任あるAIの使用を組織文化に統合するために、 IBM組織がAI倫理の次の 5 つの柱に従うことを推奨しています。
生成 AI が次のレベルでどこに進化するかはわかりませんが、組織にはこれらの倫理的な柱を文化の基盤に据えることが推奨されます。人事リーダーは、場の雰囲気を形成します。AI とデータ プライバシーの倫理的影響について、企業の他の部門に異議を唱える必要があります。また、倫理的かつ信頼できる方法でAIの使用を達成するための計画について、組織に説明できなければなりません。
ポッドキャストでは、HRにおける人工知能の大胆なフロンティアと、企業がAIをシステムに統合する際にHRリーダーがなすべきことについてお届けします。
AI を HR プロセスに導入する場合には考慮すべき点が多く、ビジネス リーダーは労働力のメリットのために AI をどのように、いつ、どこで活用するかという決定に追われ、膨大な負担を強いられることになります。どこから始めるべきかという質問から、必要なスキルとテクノロジーがあるかの確認、質の高いデータの使用まで、意思決定プロセスは複雑で、圧倒的で、混乱を招く可能性があります。さらに、AIをより多くのユースケースに組み込み、生産性を向上させ、新しいビジネスモデルを構築しなければならないという大きなプレッシャーがかかっています。
ただし、最善の行動方針を簡素化して決定するには、基本に立ち返り、戦略、運用モデル、人材に焦点を当てて、組織のAI準備状況を評価する必要があります。
まず組織の全体的なビジネスストラテジーを生成AIストラテジーと整合させ、エンドツーエンドのプロセスとワークフローを定義し、すべてがどのように連携するかについて人々とテクノロジーを教育することで、課題を軽減することができます。このプロセスのどの段階であっても、 IBM Consulting はあなたの難しい質問への回答、既存の HR システムに AI アプリケーションを実装すること、デジタル・トランスフォーメーションを加速すること、そして労働力の潜在能力を解き放つことをお手伝いします。
