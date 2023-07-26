従来、履歴書の解析、調達とスクリーニング、候補者とスキルのマッチングに至るまで、多くの人事プロセス、アプリケーション、テクノロジーは、オートメーションやAI機能の恩恵を受け、密接に連携してきました。しかし、この新しい時代では、生成AIはターゲットを絞ったアドバイザーを活用してより多くのメリットをもたらすことができ、そのユースケースは今後も拡大し続けるでしょう。職務記述書の作成やインテリジェントな検索などのプロセスにおける従業員の作業は、データ駆動型の洞察と生成AIを使用して強化できるようになりました。これにより、人事プロセスを変革し、オペレーションが強化されるだけでなく、人事担当者がイノベーションを起こし、より価値の高い仕事に集中できるようになります。

例えば、IBMの人事部門は過去6年間で、社内のAI駆動型バーチャル・アシスタントであるAskHRの機能の構築に取り組んできました。この機能の構築では、100件以上のプロセスを自動化し、従業員の年間会話数150万件以上の会話を処理してきました。AskHRはユーザーに関連情報を提供し、最近では出張の準備をしている従業員に働きかけ、気象警報を送信し、その他の日常的なプロセスの支援を開始しています。AskHRが機能を学び続け、拡張し続けるにつれて、従業員は反復的なタスクの時間を節約し、より複雑な仕事に集中することを目指しています。

採用や獲得などのユースケースにおけるAI機能の進化はますます洗練されており、新入社員の雇用に関連するコストと時間を管理しています。職務要件、人材募集状況、その他の必須基準に基づいて求人情報をセグメント化する機能により、採用担当者は候補者のスキルマッチングを改善し、より多様な人材を引き付け、生産性を向上させることができます。