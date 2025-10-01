AIネットワーキングとは

AIネットワーキングは、従来のネットワーク・アーキテクチャーとは根本的に異なります。リアルタイム・データ、ML、自動化を活用して、コンピューティング・ネットワークを動的に改善し、保護します。

従来のネットワークは通常、手動で設定された静的ルール、事前設定されたしきい値、および事後対応管理の手法に頼っています。また、従来のネットワーキングでは階層アーキテクチャーを使用しており、効率的なデータ転送のためにネットワーク・デバイスの層を作成します。分散制御では、予測可能で安定したネットワーク環境が実現しますが、拡張性も制限されます（多くの場合、容量を追加するには、新しいハードウェアへの投資が必要）。

従来のモデルの場合、各ネットワーク・デバイスは独自の制御およびデータ・プレーンの機能を独立して実行します。ネットワーク・オペレーターは、デバイスごとにルーティング・テーブル、スイッチング・ルール、セキュリティー・ポリシーを手動で構成することで、データ・トラフィックを管理します。監視は基本的なメトリクスに限定され、アラートは（ネットワークの問題が発生した後 ）固定条件によってトリガーされることが多く、トラブルシューティングは個々のデバイスに分離される傾向があり、これらすべてが インシデント対応ネットワークの適応を遅らせます。

対照的に、AIネットワークはハイブリッドクラウドとマルチクラウド環境にまたがり、オンプレミスのデータ・センター、複数のクラウド環境、エッジ・サーバーが組み込まれることがよくあります。ネットワーク全体からテレメトリー・データを継続的に収集し、AIアルゴリズムを使用してリアルタイムのデータ・セットを分析し、複雑なトラフィック・フローを理解し、ユーザーの振る舞いを解釈します。

AIネットワークは、より優れた最適化ツールをサポートし、ネットワークの拡張性を高めることもできます。AI駆動型ネットワークは、静的な構成に依存するのではなく、実際の使用パターンに基づいて帯域幅の割り当てとルーティングを動的に調整し、需要の急増に合わせて自動的にスケーリングします。

さらに、AI駆動型のネットワークは、より信頼性の高い包括的なセキュリティーを提供します。従来のネットワークは一般に、シグネチャベースのセキュリティー・モデルを使用しており、マルウェアや悪意のある活動に関連した独自のパターン（「シグネチャ」）を識別することで、既知の脅威を検知して防止します。AIネットワーキングは、シグネチャベースのセキュリティー・モデルをAIベースの脅威検知で拡張（または置き換え）し、包括的な行動分析を使用して高度な攻撃を特定し、ネットワーク・セキュリティーを侵害する前にサイバー脅威にAIで対処します。