オートメーションとAIOpsの初心者向けガイド

デザイン・スタジオでプロジェクトについて話し合う経営者たち

オートメーションおよびAlOpsストラテジーを拡大あるいは開始する準備が整っているなら、ここは最適な場所です。このブログ記事には、AIOpsを組織内でより深く理解し、説得や実装を開始するために使える実用的なステップが満載です。AI（人工知能）をIT運用に組み込む意義は非常に高く、具体的なメリット戦略的なユースケースも示されています。

まず、基本的な前提から始めましょう。ITシステムが複雑になり、相互に関連し合うにつれて、オートメーションは自由に使える最も重要なツールです。当社では、オートメーションをテクノロジー、プログラム、ロボティクス、またはプロセスのアプリケーションと定義しています。オートメーションは最小限のインプットで、人間の能力を超える規模の成果実現を支援します。

それでは、オートメーションをITに適用することで、3つの主要分野でビジネス成果の向上がどのように役立つか、また初心者が始めるために知っておくべきことについて見ていきましょう。

1. オブザーバビリティーによるアプリケーションおよびシステム効率の向上

AIを搭載したオブザベイラビリティ・ソリューションは、高度なモニタリングを提供し、インシデントの迅速な解決に必要なコンテキストを提供します。従来の監視ツールではメトリクスとデータを提供できますが、システム動作の全体像を把握できないことがよくあります。一方、オブザーバビリティーは、リアルタイムのデータ、ログ、トレースを収集してIT環境の全体像を作成することに重点を置いています。

オブザーバビリティーについて初心者が知っておくべきこと：

  • オブザーバビリティーはアプリケーション・パフォーマンス管理（APM）の進化形ではありません。APM（アプリケーション・パフォーマンス管理）はアプリケーションのデバッグを提供するのに対し、オブザーバビリティーはアプリケーションの理解を可能にします。動画を見る： 
 
  • オブザーバビリティーは、高度なAIアルゴリズムを利用して、膨大な量のデータを迅速に分析し、パターンや異常を特定します。
  • オブザーバビリティー・ツールは、知らない、または考察しようとは思わないような状態を発見し、根本原因分析と迅速な解決のために特定のパフォーマンス問題との関係を追跡します。エンタープライズ向けのガイドをご覧ください
  • 開発の初期段階でオブザーバビリティーを使用すると、エンドユーザーに影響が出る前にDevOpsチームが新しいコードの問題を特定して修正できるため、良い結果が得られます。
  • オブザーバビリティーで自動的にスケーリングできます。たとえば、Kubernetes クラスター構成の一部としてインストルメンテーションとデータ集約を指定し、スピンアップの瞬間からスピンダウンするまでテレメトリーの収集を開始できます。
  • オブザーバビリティーは、クリティカル・コンポーネントをプロアクティブに監視し、異常を早期に検知することで、あらゆる規模のシステムにメリットをもたらします。オブザーバビリティーに関する誤解についてご覧ください

2. オペレーションによる最適化とコスト管理

最新のアプリケーションやITシステムが複雑化する一方で、クラウドユーザーの多くは、パフォーマンスへのリスクを軽減するためにリソースを過剰にプロビジョニングするという、慣れ親しんだ習慣に頼っています。しかし、組織のほぼ3分の1がクラウドへの支出が無駄だったと考えています。AIOpsを活用した自動化されたオペレーションは、コストのかかるアプローチを打破し、ITインフラストラクチャー、リソースの割り当て、クラウドの使用を最適化に役立ちます。AIOpsは、歴史的データとリアルタイムのメトリクスを分析することで、参考情報のプロビジョニングに関するインテリジェントな決定を下し、需要のニーズに応じたスケールアップまたはスケールダウンをサポートします。その結果、最低限のコストでアプリケーションのパフォーマンスを保証できます。

自動運用について初心者が知っておくべきこと：

  • AIOpsは十分に活用されていないリソースを特定し、その最適化または停止を推奨することため、不要なインフラストラクチャー・コストを削減できます。まずは、クラウド・オペレーションを考え直すことから始めましょう。
  • リソースのプロビジョニングを自動化することで、手作業によるエラーを回避し、ITシステム全体の性能を最適化できます。
  • クラウド・コストの最適化プラットフォームを使えば、熟練した人間でもかなわない規模でクリティカルなアクションをリアルタイムで継続的に自動化することができます。
  • FinOps（Finance + オペレーション）は、オートメーションオペレーションに組み込むことができる進化中の財務管理フレームワークで、コスト削減とイノベーションの実現に役立ちます。動画を見る： 
 
  • 運用管理の自動化を支援するAIを活用したソリューションは、無駄を減らし、より持続可能なITの実現にも役立ちます。FinOpsと持続可能なITを加速のガイドをご覧ください。

3. より迅速なインシデント管理と解決

インシデント管理はITオペレーションの重要な部分です。問題が特定され修正されるまでのスピード（平均解決時間またはMTTR）は、多くの場合、IT対応訓練を実施できるか、顧客に満足してもらえるかの違いを生み出します。AIOpsは、AIアルゴリズムとデータ分析を使用して、インシデントの検知、分析、解決を自動化します。

AIOpsプラットフォームの実装は、どの組織にとっても優れた第一歩です。たとえば、AIOpsプラットフォームはサーバー・ログとネットワーク・データをリアルタイムで監視し、インシデントを示すパターンを自動的に識別してITチームにアラートを送信できます。このプロアクティブなアプローチにより、ITチームは迅速に対応し、混乱を最小限に抑え、顧客満足度を向上させることができます。

インシデント管理とAIOpsプラットフォームについて初心者が知っておくべきこと：

  • 手作業の時間と労力に依存する従来のインシデント管理は、AI搭載のAIOpsプラットフォームに急速に取って代わられつつあります。インシデント管理に関するAIThority社の記事をご覧ください。
  • このAI搭載のアプローチにより、インシデント管理は事後対応型から事前対応型（さらには予防型）へと変わります。Gartner社の市場ガイドを入手する
  • AIOpsプラットフォームは、さまざまなソースからデータを取り込み、関連付けて、ITランドスケープ全体の包括的なビューを提供できます。
  • ユーザーは、この包括的なビューを 1 つの画面で共有できるため、運用上のサイロや従来の (時間のかかる) 戦略会議がなくなり、コラボレーションが可能になります。「IBM AIOps InsightsによるスマートなIT運用管理」のブログをご覧ください
  • AIOpsプラットフォームは、自己ホスト型か、SaaSソリューションとして実装できます。これにより、あらゆる規模の組織で自社に最適なソリューションを見つけられます。
  • セルフホスト型AIOpsプラットフォームは、より多くの制御とカスタマイズのオプションを提供し、複雑な運用に適したオプションです。一方、SaaSベースのAIOpsプラットフォームは実装の容易さと拡張性を提供し、組織が基盤となるインフラストラクチャーの管理ではなくプラットフォームの機能の使用に集中できるようにします。
組織でAIOpsを試す

デジタル・トランスフォーメーションの取り組みがどの段階であっても、IBMがお手伝いします。IBMは、旧来の「故障修正」モデルからAIを活用したアプローチに移行できるようにするソリューションを提供しています。そのため、卓越した顧客体験の提供ができ、アプリケーション・パフォーマンスの確保、コストの削減、最新のIT環境が直面する多くの課題への取り組みも支援します。
