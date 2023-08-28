オートメーションとAIOpsの初心者向けガイド

オートメーションおよびAlOpsストラテジーを拡大あるいは開始する準備が整っているなら、ここは最適な場所です。このブログ記事には、AIOpsを組織内でより深く理解し、説得や実装を開始するために使える実用的なステップが満載です。AI（人工知能）をIT運用に組み込む意義は非常に高く、具体的なメリットや戦略的なユースケースも示されています。
まず、基本的な前提から始めましょう。ITシステムが複雑になり、相互に関連し合うにつれて、オートメーションは自由に使える最も重要なツールです。当社では、オートメーションをテクノロジー、プログラム、ロボティクス、またはプロセスのアプリケーションと定義しています。オートメーションは最小限のインプットで、人間の能力を超える規模の成果実現を支援します。
それでは、オートメーションをITに適用することで、3つの主要分野でビジネス成果の向上がどのように役立つか、また初心者が始めるために知っておくべきことについて見ていきましょう。
AIを搭載したオブザベイラビリティ・ソリューションは、高度なモニタリングを提供し、インシデントの迅速な解決に必要なコンテキストを提供します。従来の監視ツールではメトリクスとデータを提供できますが、システム動作の全体像を把握できないことがよくあります。一方、オブザーバビリティーは、リアルタイムのデータ、ログ、トレースを収集してIT環境の全体像を作成することに重点を置いています。
オブザーバビリティーについて初心者が知っておくべきこと：
最新のアプリケーションやITシステムが複雑化する一方で、クラウドユーザーの多くは、パフォーマンスへのリスクを軽減するためにリソースを過剰にプロビジョニングするという、慣れ親しんだ習慣に頼っています。しかし、組織のほぼ3分の1がクラウドへの支出が無駄だったと考えています。AIOpsを活用した自動化されたオペレーションは、コストのかかるアプローチを打破し、ITインフラストラクチャー、リソースの割り当て、クラウドの使用を最適化に役立ちます。AIOpsは、歴史的データとリアルタイムのメトリクスを分析することで、参考情報のプロビジョニングに関するインテリジェントな決定を下し、需要のニーズに応じたスケールアップまたはスケールダウンをサポートします。その結果、最低限のコストでアプリケーションのパフォーマンスを保証できます。
自動運用について初心者が知っておくべきこと：
インシデント管理はITオペレーションの重要な部分です。問題が特定され修正されるまでのスピード（平均解決時間またはMTTR）は、多くの場合、IT対応訓練を実施できるか、顧客に満足してもらえるかの違いを生み出します。AIOpsは、AIアルゴリズムとデータ分析を使用して、インシデントの検知、分析、解決を自動化します。
AIOpsプラットフォームの実装は、どの組織にとっても優れた第一歩です。たとえば、AIOpsプラットフォームはサーバー・ログとネットワーク・データをリアルタイムで監視し、インシデントを示すパターンを自動的に識別してITチームにアラートを送信できます。このプロアクティブなアプローチにより、ITチームは迅速に対応し、混乱を最小限に抑え、顧客満足度を向上させることができます。
インシデント管理とAIOpsプラットフォームについて初心者が知っておくべきこと：
デジタル・トランスフォーメーションの取り組みがどの段階であっても、IBMがお手伝いします。IBMは、旧来の「故障修正」モデルからAIを活用したアプローチに移行できるようにするソリューションを提供しています。そのため、卓越した顧客体験の提供ができ、アプリケーション・パフォーマンスの確保、コストの削減、最新のIT環境が直面する多くの課題への取り組みも支援します。
既存のITインフラストラクチャーを自動的にスケーリングして、低コストでより高い性能を実現します。
IT運用のためのAIが、卓越したビジネス・パフォーマンスを実現するのに必要な洞察をどのように提供するかをご覧ください
単純なタスクの自動化だけではなく、注目度が高く、顧客と接し、収益を生み出すプロセスを、組み込み型の導入とスケーリングで処理します。
