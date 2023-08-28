オートメーションとAIOpsの初心者向けガイド

オートメーションおよびAlOpsストラテジーを拡大あるいは開始する準備が整っているなら、ここは最適な場所です。このブログ記事には、AIOpsを組織内でより深く理解し、説得や実装を開始するために使える実用的なステップが満載です。AI（人工知能）をIT運用に組み込む意義は非常に高く、具体的なメリットや戦略的なユースケースも示されています。

まず、基本的な前提から始めましょう。ITシステムが複雑になり、相互に関連し合うにつれて、オートメーションは自由に使える最も重要なツールです。当社では、オートメーションをテクノロジー、プログラム、ロボティクス、またはプロセスのアプリケーションと定義しています。オートメーションは最小限のインプットで、人間の能力を超える規模の成果実現を支援します。

それでは、オートメーションをITに適用することで、3つの主要分野でビジネス成果の向上がどのように役立つか、また初心者が始めるために知っておくべきことについて見ていきましょう。