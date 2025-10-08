IBM Network Intelligence

自律型ネットワーク・ライフサイクルへの移行を加速する

ドーナツ・チャートとさまざまな統計情報を備えたIBM Network Intelligenceのダッシュボード。

AIとネットワーキングの未来：重要な市場動向

IBM Network Intelligenceをお勧めする理由

自律運用への移行を加速します。Network Intelligenceは、マルチベンダー・マルチドメイン環境において、エージェント型AIを活用してコストを削減し、スケールを拡大するとともに、リアルタイムの洞察を提供します。

ネットワークネイティブAI

通信およびエンタープライズ・ネットワークに向け、特定用途向けに設計され、高ボリューム・テレメトリーで学習されたソリューションを提供します。
明確かつ確信を持って

なぜそのアクションが実行されたのかを理解しましょう。透明性の高いAIの判断と安全ガードレールにより、信頼性を高めます。
オープンで相互運用可能

既存のツールやデータ、オンプレミス、ハイブリッド、クラウドなどの環境に統合でき、ベンダー・ロックインやリプレースなしで利用可能です。
価値実現までの時間を短縮

実際に運用しているネットワークのデータで事前学習されたモデルと迅速なエコシステム統合により、すぐに価値を実感できます。

ネットワークライフサイクル管理のためのエージェント型AI

インフラストラクチャーのモダナイズまたは性能のファイン・チューニング
IBM® Network Intelligenceは、あらゆる段階で支援することができます： 導入後の任意の日 計画と設計

インテント・ベース・設計、ベンダー・スワップ・シミュレーション、自動構成アーキテクチャー。

 1日目： ビルドとデプロイ

リソース予約を行い、実現可能性を確認し、トラフィックを分析して最大限に活用できます。

 2日目： 運用と最適化

セマンティックに対応したインシデント分析と閉ループ型自動化。

今日のネットワークに最適なインテリジェント・アーキテクチャー

インテリジェントな機能は理論上のものではなく、初日から利用可能で、ネットワークとともに進化します。説明可能なAI、適応型自動化、将来を見据えた設計により、IBM Network Intelligenceは複雑性に応じてスケールしつつ、リスク、工数、コストを削減します。
IBM Network Intelligence Data PipelineのUIダッシュボード
ストリーミングデータと履歴データを統合した取り込み
  • 時系列データ向けにスケーラブルなストリーミング・パイプラインを提供します
  • 過去データのスケーラブルな取り込みを提供します
  • メトリクス、イベント、ログの取り込みに対応します
IBM Network Intelligence AI PipelineのUIダッシュボード
ネットワークのインサイトを得るための検知とリアルタイムAI
  • ドメインに特化して学習した時系列基盤モデル
  • 時系列基盤モデルを用いた超低遅延推論
  • テレメトリー・データに基づく早期警告洞察と外れ値検知
IBM Network Intelligence SemanticネットワークのUIダッシュボード
ネットワークのコンテキストに基づく洞察
  • 優先度付きの原因仮説によりトリアージュを迅速化し、意思決定を自動化
  • 手順書（MOP）、構成ガイド、ナレッジベースのコンテンツなどの基礎資料を取り込み、分析のための文脈情報を提供

 
IBM Network Intelligence Agentic FrameworkのUIダッシュボード
AIエージェントが解決策を調整（人間による入力も可能）
  • エージェント型AIは問題と根本原因を特定するための複数の仮説を生成
  • エージェント型AIは人間が介在する形でも自律的にも実行可能な修復プランを作成
  • 関数呼び出しによりツールやAPIとのシームレスな統合を実現
価値を確実に提供 誤検出が少ない

意味を理解してノイズを除去し、実行可能で高信頼の洞察だけを抽出します。

 MTBIとMTTRの向上

効率的な原因分析により、再発インシデントを減らし、問題解決を迅速化し、全体の運用負荷を軽減します。

 AI ガードレール

すべてのやり取りに信頼性を組み込み、組み込みのプロンプト制御やAIの支援機能によって、ネットワークの成果に焦点を維持します。

 自動化から自律化へ

ルール・ベースのアクションを超えて、AIエージェントが異常を検知し、修復計画と可能性の高い原因を提示します。

 エクスペリエンスの向上

ユーザーへの影響が出る前に、計測では検知できない静かな劣化や見逃されたシグナルも捉えます。

 コストを抑えた拡張

人員を増やす代わりに、ネットワークを拡大します。インテリジェントな自動化とエージェント主導のワークフローにより、パフォーマンスの要求を満たします。
次のステップ

このAIは、組織のネットワークを理解し、そのネットワークに基づいて動作します。IBM Network Intelligenceは、ネットワークを回復力があるだけでなく、インテリジェントにするように設計された、適応型で説明可能かつ拡張性の高いAIを提供します。事後対応型から事前対応型へ、または自動化から自律化へ移行する準備はできていますか。

