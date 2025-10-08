IBM Network Intelligence

自律型ネットワーク・ライフサイクルへの移行を加速する
自律運用への移行を加速します。Network Intelligenceは、マルチベンダー・マルチドメイン環境において、エージェント型AIを活用してコストを削減し、スケールを拡大するとともに、リアルタイムの洞察を提供します。
通信およびエンタープライズ・ネットワークに向け、特定用途向けに設計され、高ボリューム・テレメトリーで学習されたソリューションを提供します。
なぜそのアクションが実行されたのかを理解しましょう。透明性の高いAIの判断と安全ガードレールにより、信頼性を高めます。
既存のツールやデータ、オンプレミス、ハイブリッド、クラウドなどの環境に統合でき、ベンダー・ロックインやリプレースなしで利用可能です。
実際に運用しているネットワークのデータで事前学習されたモデルと迅速なエコシステム統合により、すぐに価値を実感できます。
インフラストラクチャーのモダナイズまたは性能のファイン・チューニング
インテント・ベース・設計、ベンダー・スワップ・シミュレーション、自動構成アーキテクチャー。
リソース予約を行い、実現可能性を確認し、トラフィックを分析して最大限に活用できます。
セマンティックに対応したインシデント分析と閉ループ型自動化。
インテリジェントな機能は理論上のものではなく、初日から利用可能で、ネットワークとともに進化します。説明可能なAI、適応型自動化、将来を見据えた設計により、IBM Network Intelligenceは複雑性に応じてスケールしつつ、リスク、工数、コストを削減します。
意味を理解してノイズを除去し、実行可能で高信頼の洞察だけを抽出します。
効率的な原因分析により、再発インシデントを減らし、問題解決を迅速化し、全体の運用負荷を軽減します。
すべてのやり取りに信頼性を組み込み、組み込みのプロンプト制御やAIの支援機能によって、ネットワークの成果に焦点を維持します。
ルール・ベースのアクションを超えて、AIエージェントが異常を検知し、修復計画と可能性の高い原因を提示します。
ユーザーへの影響が出る前に、計測では検知できない静かな劣化や見逃されたシグナルも捉えます。
人員を増やす代わりに、ネットワークを拡大します。インテリジェントな自動化とエージェント主導のワークフローにより、パフォーマンスの要求を満たします。
このAIは、組織のネットワークを理解し、そのネットワークに基づいて動作します。IBM Network Intelligenceは、ネットワークを回復力があるだけでなく、インテリジェントにするように設計された、適応型で説明可能かつ拡張性の高いAIを提供します。事後対応型から事前対応型へ、または自動化から自律化へ移行する準備はできていますか。