生成AIの統合：考慮すべき要素

これまでまでに、多くの企業が生成AIの実験において大きな進歩を遂げています。このような企業は、人工知能がどのように反復作業を自動化できるかを発見し、ワークフローに適合するかを特定しました。しかし、調査から本番稼働への移行には、AI連携の一般的な課題に対処し、いくつかの特殊な要因を考慮する必要があります。

ソフトウェア開発のスタートアップ企業として、GitHub CopilotのようなAI搭載コード生成ツールを試用したことがあるかもしれません 。あるいは、OpenAIのChatGPTのようなチャットボットを試して、ポッドキャストや動画のスクリプトを作成したり、コンテンツ制作代理店としてソーシャル・メディアの投稿を作成したりしたことがあるでしょう。しかし、貴社はさらに一歩進んで、生成AIをビジネスに組み入れる準備ができています。

目標と期待される成果の概要を説明し、 AI統合戦略を作成し、生成AI統合サービスについても検討しました。単独で進める場合でも、チームの支援を受ける場合でも、統合の過程に影響を与える可能性のある、小さいながらも重要な要素を確認してみましょう。途中で役立つテクニックを1つか2つ見つけることができるかもしれません。